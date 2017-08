Pubblicato il 16 agosto 2017 da redazione

CARACAS – Nel turno infrasettimanale della Primera División fari puntati sul campo di Cachamay dove andrà in scena Mineros-Monagas. Poi ci saranno gare interessanti come: Atlético Venezuela-Deportivo La Guaira, Caracas-Metropolitanos, Deportivo Táchira-Trujillanos e Zulia-JBL Zulia.

A Puerto Ordaz, il Mineros (attuale leader del Torneo Clausura) ospiterà il Monagas: i neroazurri fino a questo momento hanno conquistato 10 punti di 12 possibili, dal canto loro i ‘guerreros de Guarapiche’ hanno raccolto 2 vittorie (interne) e 2 sconfitte (esterne).

I precedenti ci dicono che queste due formazioni si sono sfidate in 34 occasini con 17 vittorie del Mineros, 8 pareggi e 9 trionfi per gli orientali. L’ultima volta è stato il 25 febbraio 2017 a Maturín, in una gara valevole per il Torneo Apertura, quel giorno i padroni di casa si sono imposti per 4-3. La gara di Puerto Ordaz è in programma oggi alle 19:00.

Una delle squadre che cercherà di approfittare di un passo falso del Mineros è il Caracas che dovrà vedersela con il sempre ostico Metropolitanos. I rojos del Ávila, che nel secondo semestre del 2017 hanno vinto tre gare su quattro disputate, stanno facendo sognare in grande i suoi tifosi che sognano di conquistare il título. Dal canto loro, i viola sono in piena lotta per non retrocedere e sperano di portare a casa qualche punticino che gli permetta tirarsi fuori dalla zona calda della classifica.

Gli almanacchi del calcio ci dicono che in quattro gare disputate il Caracas ha vinto in tre occasioni, l’unica volta che il Metropolitanos è riuscito a strappare un punto è stato il 25 febbraio di quest’anno durante il Torneo Apertura: quel giorno finì 1-1. Il fischio d’inizio sul campo dell’Olímpico della UCV é in programma alle 19:15.

Un’altra delle formazioni che sogna di balzare in vetta alla classifica è il Deportivo La Guaira che andrà in casa dell’Atlético Venezuela. Gli arancioni dopo il ko (2-1) nella gara d’esordio contro il Socopó hanno vinto tre gare consecutive: 2-0 contro il Caracas, 1-3 in casa dell’Estudiantes, 2-1 contro il Táchira. Storia ben diversa, per l’Atlético che ha avuto un inizio di campionato poco incoraggiante con un solo punto conquistato in quattro uscite stagionali.

I confronti ufficiali tra queste due squadre sono 16: 1 trionfo per l’Atlético, 5 pareggi e 10 affermazioni arancioni. L’ultima volta che si sono affrontate è stato durate il Torneo Apertura: vittoria per 2-1 per La Guaira. Mentre l’unico successo dell’Atlético risale al 6 marzo del 2009, in una gara valevole per la Segunda División, quel giorno vinse 1-0. Il confronto di oggi inizierà alle 17:00 sul campo del Brigido Iriarte.

Il Deportivo Táchira vorrà riscattarsi dal ko subito domenica all’Olímpico affrontando nel clásico andino il Trujillanos. In questa stagione, i gialloneri hanno vinto 2 volte, hanno pareggiato una volta ed hanno perso una. Mentre i guerreros de la montaña hanno perso tre gare ed hanno vinto una. Il fischio d’inizio a San Cristóbal é in programma alle 19:30.

Le gare che completeranno la quinta giornata del Torneo Clausura sono: Atlético Socopó-Carabobo (alle 15:00 nel Rogelio Matos), Deportivo Anzoátegui-Aragua (alle 15:30 a Puerto La Cruz), Zulia-JBL Zulia (alle 15:30 nel Pachencho Romero), Portuguesa-Deportivo Lara (15:30 nel José Antonio Páez) ed Estudiantes de Mérida-Zamora (alle 19:00 nel Metropolitano).

(Fioravante De Simone)