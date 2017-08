Ultima ora

11:27Calcio: in Bundesliga arriva il primo arbitro donna

(ANSA) - BERLINO, 17 AGO - Dopo essersi fatta le ossa per un decennio in seconda divisione, nella stagione ormai alle porte Bibiana Steinhaus entrerà nella storia del calcio tedesco diventando la prima donna a fischiare nella massima serie. Trentotto anni, funzionario di polizia, è tra i quattro arbitri promossi dalla Federcalcio tedesca (DFB) nell'elite dei 24 che dirigono in Bundesliga. "Per ogni arbitro, sia uomo che donna, il sogno è arrivare in Bundesliga - commentò lo scorso maggio, quando la promozione fu annunciata - Ho lavorato molto duramente per quello obiettivo. Negli ultimi anni ho avuto qualche qualche battuta d'arresto, quindi sono molto felice della fiducia ricevuta dalla commissione esaminatrice". Figlia di un arbitro, Steinhaus ha cominciato nel 1999 dirigendo partite di calcio femminile. E' diventata arbitro Fifa nel 2005 e nel 2007 si è guadagnata un posto in seconda divisione, primo arbitro professionista donna in Germania.

11:12Incendi: fiamme su Monte Faito, arrestato piromane

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - Arrestato il responsabile degli incendi che dalla mattina del 15 agosto hanno colpito il Monte Faito, nel Napoletano. Si tratta di un 60enne che ai Carabinieri ha raccontato: "Non so perché l'ho fatto, ho preso i fiammiferi e ho dato fuoco". L'uomo, di Vico Equense (Napoli), già noto alle forze di polizia, in un primo momento ha negato le sue responsabilità. Ma le indagini dei militari, supportate dalle immagini dei sistemi di video sorveglianza comunali, lo hanno incastrato. E così si è ricostruito che l'uomo si spostava con la sua Motoape: fiamme, quelle da lui causate, che hanno cancellato 18 ettari di bosco, che hanno ferito una persona, distrutto case e che hanno visto il coinvolgimento di due canadair, due elicotteri e squadre dei Vigili del fuoco a terra che hanno lavorato incessantemente il 15 e il 16 agosto, soprattutto per impedire che le fiamme potessero propagarsi alle aree residenziali della località Faito.

11:12Terremoto:Palazzo Seneca di Norcia proclamato hotel del 2017

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 AGO - Palazzo Seneca di Norcia proclamato hotel dell'anno 2017 da Virtuoso Travel, il network mondiale più importante per professionisti del turismo di lusso. La cerimonia di consegna del premio si è svolta la notte scorsa a Las Vegas: lo hanno ritirato i fratelli Federico e Vincenzo Bianconi, proprietari dell'hotel, il primo a riaprire nel centro storico della città dopo il terremoto. "E' un premio che ci emoziona, ci fa piangere e ci dà una carica incredibile", raccontano all'ANSA. "E' un riconoscimento per l'amore che abbiamo per la nostra terra, per il desiderio di migliorarsi sempre e di coinvolgere gli altri in un percorso che non sia solo nostro ma di comunità. Il nostro fine è ospitare facendo conoscere chi siamo e i nostri valori", sottolineano. La struttura, che risale al 1500, negli anni scorsi era stata oggetto di un profondo adeguamento sismico. Proprio questo ha consentito all'hotel di resistere alle scosse. (ANSA).

11:06Incidenti montagna: settantenni passano notte a 4.000 metri

(ANSA) - AOSTA, 17 AGO - Due alpinisti francesi, di 72 e 70 anni, hanno trascorso la notte all'addiaccio a quasi 4.000 metri dopo aver sbagliato il percorso per rientrare al rifugio. E' accaduto nei giorni scorsi nel Massiccio des Ecrins, in Francia. I due avevano completato la traversata della Meije ma non sono riusciti a raggiungere al rifugio, restando bloccati su un pendio ghiacciato a 3.800 metri senza un rampone. A dare l'allarme è stato il gestore del rifugio. L'elicottero della gendarmerie è riuscito a salire solo il giorno dopo e a recuperare i due. Condotti all'ospedale di Briancon, è stato loro riscontrato un principio di congelamento.

11:03Picchiato da 5 minorenni sorpresi a fumare spinelli

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Aggredito e picchiato da cinque minorenni che aveva sorpreso a farsi una canna: è successo nella notte tra sabato e domenica nella località turistica di Montecampione, nel Bresciano al 26enne muratore Roberto Alessi. Il giovane stava tornando a casa e, per fare luce, aveva acceso la torcia del cellulare. Quella luce ha allarmato cinque minorenni che stavano fumando qualche spinello in un albergo abbandonato. Forse pensando che il 26enne li avesse ripresi, i ragazzini - quattro turisti milanesi e un quattordicenne di Piancamuno - lo hanno seguito e poi picchiato con calci e pugni. Roberto è riuscito a chiamare un amico, che ha subito avvertito i carabinieri. Tre dei 5 aggressori sono scappati, due subito bloccati, tutti sono comparsi ieri davanti al giudice del tribunale dei minori con l'accusa di lesioni aggravate e rapina in concorso. Il giudice ha convalidato l'arresto: due sono stati affidati in comunità, tre ai genitori.

10:50Migranti: la Spagna ne salva 600 in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - La Guardia Costiera spagnola ha tratto in salvo nell'arco di 24 ore 600 migranti, incluso un bebe', che cercavano di arrivare nel Paese dalle coste marocchine: lo riporta la Bbc online. I migranti, tra cui c'erano anche 35 bambini, erano a bordo di 15 imbarcazioni, incluse piccole barche a remi e una moto d'acqua. Secondo le Nazioni Unite oltre 9.000 migranti sono arrivati in Spagna dall'inizio dell'anno, il triplo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo alcune stime, oltre 120 persone sono morte annegate mentre cercavano di raggiungere le coste spagnole.

10:49Melbourne la città più vivibile al mondo per il settimo anno

(ANSA) - SYDNEY, 17 AGO - Melbourne rimane prima al mondo, per il settimo anno consecutivo, nell'indice di vivibilità della rivista Economist, seguita a ruota anche quest'anno da Vienna. Nell'indice che valuta 140 città del mondo, si piazzano fra le prime dieci tre città canadesi: terza Vancouver, quarta Toronto e quinta Calgary, a pari merito con l'australiana Adelaide. Si tratta per le prime cinque della stessa graduatoria dello scorso anno. Nelle top 10 anche Auckland in Nuova Zelanda, Helsinki e Amburgo. Settima l'altra australiana Perth, mentre lo spettro del terrorismo spinge Sydney dal settimo all'undicesimo posto. L'indice attribuisce punteggi fino a 100, in 30 aree comprendenti sanità, istruzione, stabilità, cultura, ambiente e infrastrutture. Melbourne è la prima città a ricevere il prestigioso riconoscimento per la settima volta consecutiva, avendo ottenuto quest'anno 97,5 punti su 100.