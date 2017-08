Ultima ora

14:43In giro per Bologna tutta nuda, era ‘esperimento sociale’

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - E' stato svelato il 'caso' della ragazza che il 27 luglio si era messa a passeggiare per il centro di Bologna completamente nuda, eccetto che una borsa di tela bianca. Era stata fotografata e filmata da diversi passanti in varie zone della città e le immagini erano rapidamente finite sui social, poi su giornali e televisioni locali. Ora compare un nuovo video, girato quello stesso giorno, nel quale la giovane svela ad alcuni ragazzi che la fotografano il motivo del gesto: "E' un esperimento sociale, per dimostrare che sono tutti buoni", spiega la ragazza. "E' vero che siete buoni ragazzi?". L'impresa era costata alla giovane, 26enne della Valle d'Aosta, una multa da 3.330 euro: era infatti stata fermata dalla polizia ferroviaria e sanzionata per atti contrari alla pubblica decenza. (ANSA).

14:38Sicilia: Leoluca Orlando vede Si-Mdp, incontro positivo

(ANSA) - PALERMO, 17 AGO - Delegazioni di Sinistra Italiana e Mdp si sono incontrate con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nella sede di rappresentanza del Comune, Villa Niscemi, per discutere di alleanze e della scelta del candidato per il prossimo 5 novembre. Una riunione, da poco conclusa, definita "positiva" da Orlando. Per Mdp erano presenti i parlamentari nazionali Angelo Capodicasa e Pippo Zappulla e il deputato regionale Mariella Maggio; Sinistra italiana era rappresentata dal deputato nazionale Erasmo Palazzotto, dal componente della segreteria Massimo Fundarò e dai segretari regionali Bianca Guzzetta e Luca Casarini. L'incontro era stato convocato da Orlando con l'obiettivo di creare un 'campo largo', sulla scia del cosiddetto 'modello Palermo' - assieme al Pd e a forze centriste - che nel capoluogo siciliano ha portato alla rielezione di Orlando. Mdp e Si condividono con il sindaco di Palermo il principio della discontinuità nella scelta del programma e del candidato rispetto al governatore Rosario Crocetta.

14:35Quindicenne si uccide con fucile padre nel Torinese

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 17 AGO - Un ragazzino di 15 anni è stato trovato morto, questa mattina, a San Benigno Canavese (Torino), nella mansarda della casa dove viveva con i genitori e i fratelli. Si è sparato con un colpo di fucile da caccia, regolarmente detenuto dal padre. Quando i medici del 118 hanno raggiunto il ragazzo, il suo cuore aveva già smesso di battere. Pare che all'origine del gesto ci sia una delusione sentimentale.

14:30Calcio: Barcellona, la resa di Piquè

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "In nove anni che sono qui, è la prima volta che mi sento inferiore al Real Madrid. E' 'vero che hanno vinto la Champions ma è altrettanto vero che non molto tempo fa siamo venuti qui e abbiamo vinto". Gerard Piquè non cerca alibi dopo il secondo pesante ko contro i blancos in Supercoppa di Spagna. "Non stiamo attraversiamo il nostro miglior momento, né come squadra né come club - ha aggiunto il difensore secondo quanto riportato da Marca - Ma dobbiamo restare uniti". Il Barça ha cercato di sorprendere i campioni d'Europa cambiando assetto tattico ma - osserva Piquè - loro ci hanno pressato molto alto e ci hanno superato fin all'inizio" Comunque, ha aggiunto, "non si può vincere sempre, ma si possono fare dei cambiamenti. Quando perdi, scendi di un gradino, ma poi bisogna capire dove si è sbagliato e rimediare". E il tempo per farlo c'è, a cominciare da un mercato che potrebbe presto regalare un paio di grossi colpi, Dembelè e Coutinho: "Se arriveranno porteranno certamente un miglioramento tecnico".

14:25Calcio: serie A, a Maresca Juve-Cagliari

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Queste le designazioni arbitrali, con la novità degli addetti alla video assistenza, per la prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-18. Fabio Maresca è stato scelto per Juventus-Cagliari (sabato alle 18), al Var Valeri e Aureliano. Verona-Napoli, secondo anticipo in programma alle 20:45, sarà diretta da Fabbri (Doveri-Chiffi). Atalanta-Roma sarà diretta da Giacomelli, Inter-Fiorentina da Tagliavento. Le altre designazioni: Bologna-Torino: Massa; Ghersini; Crotone-Milan: Mariani: Lazio-Spal: Abisso; Sampdoria-Benevento: Pasqua; Sassuolo-Genoa: Damato; Udinese-Chievo: Gavillucci.

13:59Agenti feriti da camerunense in centro d’accoglienza Milano

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Due agenti sono rimasti feriti nel tentativo di fermare un trentunenne camerunense ospite del centro di accoglienza di via Lombroso, a Milano. Il personale del centro nel tardo pomeriggio di ieri ha chiamato la polizia perché l'uomo, che già in passato aveva danneggiato la struttura, stava dando in escandescenza. All'arrivo dei poliziotti, il camerunense ha colpito con un sasso il parabrezza della volante, poi nel tentativo di divincolarsi ha ferito gli agenti che - portati al pronto soccorso del Policlinico - sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni uno e 14 l'altro. L'aggressore è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.

13:58Calcio: Udinese, presentati i nuovi acquisti

(ANSA) - UDINE, 17 AGO - "Dzeko mi ha già spiegato quanto è difficile fare gol in Italia, ma proverò a dare il meglio. Essendo una società seria le mie speranze sono alte. Se sarò prima punta lo sceglierà il mister. Spero di rendere felici i giocatori dell'Udinese con le mie giocate". Cosi Riad Bajic, nel corso della conferenza stampa con la quale l'Udinese ha presentato i sei volti nuovi dei bianconeri per il prossimo campionato. "Questo gruppo - ha detto il ds Manuel Gerolin - può dare grandi soddisfazioni. Vogliamo migliorare rispetto allo scorso anno". Al suo fianco anche una vecchia conoscenza del calcio italiano Valon Behrami che si candida a fare da "chioccia" ai più giovani della rosa. "Ho vissuto Udine da avversario, le fasi più esaltanti dell'Udinese, Sanchez, Inler, giocatori che sono andati a rafforzare le big, in Italia e fuori. E' una società che sa bene quello che fa Sono contento di farne parte e dare una mano a questi ragazzi giovani, anche fuori dal campo".