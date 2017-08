Ultima ora

16:21Migranti: con clandestini da Austria in Italia, arrestato

(ANSA) - UDINE, 17 AGO - Sorpreso dai Carabinieri subito dopo aver fatto entrare 4 immigrati clandestini dall'Austria in Italia, un cittadino afgano di 25 anni, regolarmente residente in Austria, cameriere a Villacco, è stato arrestato la scorsa notte per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei pressi del valico di confine di Tarvisio (Udine). L'uomo è stato fermato alla guida di una Ford Focus per un controllo a pochi chilometri dal confine con l'Austria, nella zona dell'ex stazione ferroviaria di Tarvisio. A bordo della vettura c'erano altri quattro stranieri, due maggiorenni e due minorenni, anche loro afgani, irregolari e privi di documenti. Il conducente è stato arrestato e condotto in carcere a Udine. I quattro occupanti sono stati denunciati per ingresso illegale in Italia. Per i due maggiorenni, già richiedenti asilo in Austria, sono state avviate le pratiche di espulsione. I minori sono stati affidati a una struttura di accoglienza della zona. La vettura su cui viaggiavano è stata posta sotto sequestro.

16:19Regeni: Marcon, commissioni convocate 4/09? E’ una vergogna

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Le commissioni esteri di Camera e Senato convocate solo il 4 settembre per discutere del caso Regeni e delle responsabilità di omissione del governo italiano. Ieri il gruppo di Sinistra Italiana Possibile aveva chiesto un'informativa urgente del governo: questa ci sarà, ma il governo verrà a riferire solo tra 20 giorni". Lo afferma il capogruppo dei deputati di Sinistra Italiana-Possibile Giulio Marcon. "Nel 2014 - prosegue il capogruppo della sinistra - per mandare armi in Iraq le commissioni esteri furono riunite il 20 agosto. Regeni deve aspettare il 4 settembre. Contano più le armi che le vite dei cittadini italiani assassinati da un regime autoritario. In questo modo Alfano ed il Pd evidentemente - conclude Marcon - cercano di far dimenticare e di insabbiare le loro responsabilità e di allontanare sempre di più la verità. Un rinvio inaccettabile e vergognoso a favore del regime autoritario di Al Sisi".

16:19Terremoto: sindaco Norcia, si innalzi ancora ‘tetto’ per Sia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 AGO - "Sull'esenzione per due anni delle tasse per le aziende del cratere sismico che hanno subito un calo del fatturato preferirei esprimermi solo quando il provvedimento sarà ufficialmente licenziato dal Governo": così il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno che, invece, si dice "moderatamente soddisfatto" per l'innalzamento a 6.000 euro del tetto Isee per richiedere il Sia (Sostegno per l'inclusione attiva) da parte delle famiglie colpite dal sisma. "Il Sia è uno strumento molto utile e importante - sottolinea - ma il tetto a 6.000 euro non è ancora sufficiente perché abbraccia solo una platea troppo piccola rispetto alle reali esigenze e sarebbe da innalzare ulteriormente, almeno a 19 mila euro". Alemanno ricorda, inoltre, che "già la Regione Umbria, prima del provvedimento emesso dal Governo, aveva raddoppiato la soglia Isee a 6 mila euro". "Al tempo stesso - conclude il sindaco di Norcia - tutti questi sono segnali positivi che raccontano di una macchina istituzionale ancora in movimento e capace di intervenire laddove serve per far ripartire i nostri territori". (ANSA).

16:11M5s: blog Grillo, attacchi hacker e leak per manipolare voto

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - I recenti attacchi hacker e i leak al M5s e anche allo Stato italiano "portano a pensare che possano essere utilizzati per spostare decisamente l'esito delle prossime elezioni, come successo in USA e quasi in Francia". Lo sostiene sul blog di Beppe Grillo l'esperto di sicurezza informatica iscritto al Movimento Rufo Guerreschi, secondo il quale sono "le tempistiche e modalità di tali leak, hack e articoli" a far presagire questo rischio. "Se immaginiamo una semplice applicazione in Italia le dinamiche di hacking e leak delle recenti elezioni in USA e Francia, vediamo come Rousseau e il M5S può esser visto come l'equivalente dell'improvvido mail server della Clinton che costarono elezioni alla Clinton" afferma Guerreschi che individua anche in Italia una "strategia di forze politiche e mediatiche avverse al M5S" coadiuvata "ancorché indipendentemente e con fini diversi, da hacker di ogni tipo".

16:10Sicilia: Si-Mdp chiudono ad alleanza con Ap

(ANSA) - PALERMO, 17 AGO - "Abbiamo ribadito a Leoluca Orlando la nostra disponibilità a un progetto politico che abbia il centro nel civismo democratico con un programma di rottura netta con l'esperienza del governo Crocetta. La Sicilia non può e non deve diventare una cavia per alchimie politiche fondate su un patto di potere asservito a logiche nazionali. Siamo invece interessati alla costruzione di un''anomalia' politica che, partendo dall'esperienza palermitana, si assuma la responsabilità di offrire una visione e una prospettiva di governo che restituisca ai Siciliani una speranza di cambiamento". Lo affermano Mdp e Sinistra italiana dopo l'incontro con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dicendo no a un'alleanza con Ap ma aprendo a un confronto sul rettore dell'università di Palermo, Fabrizio Micari, quale candidato a governatore. "In questo contesto, non riteniamo compatibile con questo progetto l'adesione di Alternativa popolare sia sul piano culturale, sia sul piano dei valori e dei programmi", spiegano.

16:09Zimbabwe: Sudafrica vieta espatrio a moglie Mugabe

(ANSA) - JOHANNESBURG, 17 AGO - Le autorità sudafricane hanno vietato alla moglie del presidente dello Zimbabwe, Grace Mugabe, di lasciare il Paese. La signora Mugabe è stata accusata di aggressione da una donna che soggiornava nel suo stesso hotel a Johannesburg. Grace Mugabe, già apparsa davanti al giudice dopo essersi consegnata alla polizia, aveva chiesto l'immunità diplomatica.

16:08Trump, assurda la rimozione di statue dei confederati

(ANSA) - NEW YORK, 17 AGO - "Assurdo": così Donald Trump in un nuovo tweet commenta la rimozione delle statue di alcuni dei personaggi della guerra civile americana. "Triste vedere la storia e la cultura del nostro Paese fatta a pezzi con la rimozione delle nostre bellissime statue e monumenti. Non potete cambiare la storia - aggiunge Trump - ma potete imparare da essa. Robert Lee, Stonewall Jackson, chi sarà il prossimo, Washington o Jefferson? Così assurdo...".