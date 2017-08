Ultima ora

16:45Calcio: Diego Costa, voglio tornare all’Atletico Madrid

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Voglio tornare all'Atletico Madrid": non poteva essere più chiaro di così Diego Costa, l'attaccante in rotta col Chelsea e multato per le sue pesanti critiche nei confronti di club e allenatore. In un comunicato riportato dalla stampa britannica, il giocatore ispano-brasiliano, che non rientra nei piani di Antonio Conte e che è tornato nella sua città natale di Lagarto, ha ripetuto che "la mia destinazione è già stata fatta. Voglio tornare in Atletico Madrid. Il Chelsea non vuole liberarmi, ma credo che questa situazione sarà risolta ora al mio ritorno in Spagna. Se l'allenatore non mi vuole, la squadra in cui voglio andare è l'Atletico Madrid. Voglio che si trovi un accordo prima della fine del mercato. Ho rifiutato altre offerte - ha fatto sapere Diego Costa - Il Chelsea mi vuole vendere in Cina o altrove ma io andrò nel club che voglio io, non in quello che paga di più".

16:42Rapina e insulti razzisti contro donna, arrestati a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 17 AGO - Rapinano, insultano con epiteti razzisti e spintonano facendola cadere a terra, una donna di pelle nera incinta al sesto mese. Ieri sera la polizia di Stato di Rimini ha arrestato una coppia, lei 19 anni di Ancona, lui 22 di Caserta, per rapina. L' equipaggio delle Volanti è intervenuto alla fermata del bus 11 dove la donna in gravidanza ha subito riferito di essere stata aggredita e derubata del cellulare. La coppia, che non ha mai smesso di insultare la donna anche davanti ai poliziotti con frasi razziste come "negri di m.... tornate a casa vostra", oppure "ti faccio abortire negra di m....", è stata inchiodata dalla testimonianze dei presenti. La gestante per lo choc si è sentita male ed è stata portata in ospedale. (ANSA).

16:21Migranti: con clandestini da Austria in Italia, arrestato

(ANSA) - UDINE, 17 AGO - Sorpreso dai Carabinieri subito dopo aver fatto entrare 4 immigrati clandestini dall'Austria in Italia, un cittadino afgano di 25 anni, regolarmente residente in Austria, cameriere a Villacco, è stato arrestato la scorsa notte per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei pressi del valico di confine di Tarvisio (Udine). L'uomo è stato fermato alla guida di una Ford Focus per un controllo a pochi chilometri dal confine con l'Austria, nella zona dell'ex stazione ferroviaria di Tarvisio. A bordo della vettura c'erano altri quattro stranieri, due maggiorenni e due minorenni, anche loro afgani, irregolari e privi di documenti. Il conducente è stato arrestato e condotto in carcere a Udine. I quattro occupanti sono stati denunciati per ingresso illegale in Italia. Per i due maggiorenni, già richiedenti asilo in Austria, sono state avviate le pratiche di espulsione. I minori sono stati affidati a una struttura di accoglienza della zona. La vettura su cui viaggiavano è stata posta sotto sequestro.

16:19Regeni: Marcon, commissioni convocate 4/09? E’ una vergogna

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Le commissioni esteri di Camera e Senato convocate solo il 4 settembre per discutere del caso Regeni e delle responsabilità di omissione del governo italiano. Ieri il gruppo di Sinistra Italiana Possibile aveva chiesto un'informativa urgente del governo: questa ci sarà, ma il governo verrà a riferire solo tra 20 giorni". Lo afferma il capogruppo dei deputati di Sinistra Italiana-Possibile Giulio Marcon. "Nel 2014 - prosegue il capogruppo della sinistra - per mandare armi in Iraq le commissioni esteri furono riunite il 20 agosto. Regeni deve aspettare il 4 settembre. Contano più le armi che le vite dei cittadini italiani assassinati da un regime autoritario. In questo modo Alfano ed il Pd evidentemente - conclude Marcon - cercano di far dimenticare e di insabbiare le loro responsabilità e di allontanare sempre di più la verità. Un rinvio inaccettabile e vergognoso a favore del regime autoritario di Al Sisi".

16:19Terremoto: sindaco Norcia, si innalzi ancora ‘tetto’ per Sia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 AGO - "Sull'esenzione per due anni delle tasse per le aziende del cratere sismico che hanno subito un calo del fatturato preferirei esprimermi solo quando il provvedimento sarà ufficialmente licenziato dal Governo": così il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno che, invece, si dice "moderatamente soddisfatto" per l'innalzamento a 6.000 euro del tetto Isee per richiedere il Sia (Sostegno per l'inclusione attiva) da parte delle famiglie colpite dal sisma. "Il Sia è uno strumento molto utile e importante - sottolinea - ma il tetto a 6.000 euro non è ancora sufficiente perché abbraccia solo una platea troppo piccola rispetto alle reali esigenze e sarebbe da innalzare ulteriormente, almeno a 19 mila euro". Alemanno ricorda, inoltre, che "già la Regione Umbria, prima del provvedimento emesso dal Governo, aveva raddoppiato la soglia Isee a 6 mila euro". "Al tempo stesso - conclude il sindaco di Norcia - tutti questi sono segnali positivi che raccontano di una macchina istituzionale ancora in movimento e capace di intervenire laddove serve per far ripartire i nostri territori". (ANSA).

16:11M5s: blog Grillo, attacchi hacker e leak per manipolare voto

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - I recenti attacchi hacker e i leak al M5s e anche allo Stato italiano "portano a pensare che possano essere utilizzati per spostare decisamente l'esito delle prossime elezioni, come successo in USA e quasi in Francia". Lo sostiene sul blog di Beppe Grillo l'esperto di sicurezza informatica iscritto al Movimento Rufo Guerreschi, secondo il quale sono "le tempistiche e modalità di tali leak, hack e articoli" a far presagire questo rischio. "Se immaginiamo una semplice applicazione in Italia le dinamiche di hacking e leak delle recenti elezioni in USA e Francia, vediamo come Rousseau e il M5S può esser visto come l'equivalente dell'improvvido mail server della Clinton che costarono elezioni alla Clinton" afferma Guerreschi che individua anche in Italia una "strategia di forze politiche e mediatiche avverse al M5S" coadiuvata "ancorché indipendentemente e con fini diversi, da hacker di ogni tipo".

16:10Sicilia: Si-Mdp chiudono ad alleanza con Ap

(ANSA) - PALERMO, 17 AGO - "Abbiamo ribadito a Leoluca Orlando la nostra disponibilità a un progetto politico che abbia il centro nel civismo democratico con un programma di rottura netta con l'esperienza del governo Crocetta. La Sicilia non può e non deve diventare una cavia per alchimie politiche fondate su un patto di potere asservito a logiche nazionali. Siamo invece interessati alla costruzione di un''anomalia' politica che, partendo dall'esperienza palermitana, si assuma la responsabilità di offrire una visione e una prospettiva di governo che restituisca ai Siciliani una speranza di cambiamento". Lo affermano Mdp e Sinistra italiana dopo l'incontro con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dicendo no a un'alleanza con Ap ma aprendo a un confronto sul rettore dell'università di Palermo, Fabrizio Micari, quale candidato a governatore. "In questo contesto, non riteniamo compatibile con questo progetto l'adesione di Alternativa popolare sia sul piano culturale, sia sul piano dei valori e dei programmi", spiegano.