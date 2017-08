Ultima ora

18:12Barcellona: ‘il furgone inseguiva le persone’

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Io ero in un negozio, le altre 4 persone che erano con me si sono trovate dietro il furgone che andava addosso alla gente nella zona pedonale. La folla correva". Lo racconta all'ANSA Chiara, una ragazza italiana testimone di quanto sta accadendo a Barcellona, e che ha trovato rifugio in un negozio della Rambla. "Adesso non ci fanno uscire, sentiamo che fuori c'è la polizia, ma da qui non vediamo niente. Ci stanno portando al piano inferiore del negozio".

18:10Calcio: Milan, Niang verso lo Spartak Mosca

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - M'Baye Niang è vicino a diventare un giocatore dello Spartak Mosca. Domani l'attaccante del Milan dovrebbe sostenere le visite mediche a Roma dopo che è stato raggiunto un accordo tra il club russo, allenato dall'italiano Massimo Carrera, e i rossoneri sulla base di 18 milioni di euro. Niang, che ieri non si è allenato con il Milan e non è stato convocato per la gara di Europa League di questa sera contro lo Shkendija, raggiungerà in Russia un suo ex compagno di squadra al Milan, Luiz Adriano, passato ai moscoviti lo scorso mese di gennaio.

18:02Gas: Emiliano, Tap offre soldi per silenzio? Provo ribrezzo

(ANSA) - BARI, 17 AGO - Un "emissario" di Tap, la società che sta realizzando il gasdotto che dall'Azerbaijan approderà in Salento, avrebbe provato a comprare "silenzio e consenso" offrendo 40mila euro a un'associazione salentina. La notizia è stata rilanciata dal governatore Michele Emiliano che su Fb dichiara di provare "ribrezzo per questi metodi". Tap smentisce "categoricamente di essere coinvolta". A lanciare l'accusa è stata l'associazione 'Nuove speranze', secondo cui un "emissario di Tap" le avrebbe assicurato, "facendo leva sul bisogno di denaro", un finanziamento di 40mila euro "in cambio di complicità, silenzio e omertà". Tap respinge ogni accusa e sottolinea di non agire "tramite emissari, ma in modo trasparente a sostegno delle associazioni no profit" e invita "chiunque venisse contattato da sedicenti 'emissari' di Tap a segnalarli" per procedere alla denuncia. Su Fb Emiliano attacca: "Provo davvero ribrezzo per questi metodi. E non è neppure la prima volta. Credono che un po' di soldi servano a comprare i pugliesi".

17:57Furgone contro la folla sulla Rambla a Barcellona

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Un furgone ha travolto diverse persone sulla Rambla a Barcellona. Lo riferiscono testimoni e la polizia catalana, scrive la stampa spagnola. Il viale è stato transennato ed evacuato. Diverse i feriti. Il conducente ha abbandonato il veicolo e sarebbe fuggito a piedi. Si tratta di un furgone bianco, raccontano testimoni citati dai media. La polizia ha chiuso la zona e sul luogo stanno accorrendo diverse ambulanze e mezzi di soccorso.

17:51Calcio: Marotta, rosa Juve già a posto così

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - "Restano 15 giorni di mercato e può succedere ancora di tutto. Ma la nostra rosa già oggi è a posto, sicuramente non si realizzerà nulla di stravolgente". Così Beppe Marotta, dg e ad della Juventus, ai microfoni di Jtv, nel pomeriggio dell'amichevole in famiglia dei bianconeri a Villar Perosa, 'feudo' della famiglia Agnelli. "Tutti gli anni si dice che può essere finito un ciclo - ha aggiunto Marotta - è normale quando una squadra vince tanto, abbiamo dimostrato, negli ultimi 6 anni, di essere un modello vincente e vogliamo andare avanti su questa strada. Se e non abbiamo fatto grandi rivoluzioni è perché questo è un gruppo molto molto forte, l'anno scorso ci è mancata solo la ciliegina sulla torta. Ma ripartiamo - ha concluso il dg bianconero - puntando a vincere tutte le competizioni in cui siamo in corsa".

17:50Calcio: Fifa Awards, in lizza Buffon e Bonucci

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Ci sono tre calciatori della Serie A, di cui due italiani, tra i 24 candidati al "The Best Men's Player 2017", il premio che la Fifa consegnerà il prossimo 23 ottobre a Londra al miglior giocatore della passata stagione. Si tratta degli juventini Gigi Buffon e Paulo Dybala e del neomilanista Leonardo Bonucci, il 3 giugno anche lui con la maglia bianconera nella finale Champions di Cardiff. Ma è nella categoria allenatori che l'Italia invece con Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti e Antonio Conte, che si giocheranno il riconoscimento insieme a Luis Enrique, Pep Guardiola, Leonardo Jardim, Joachim Loew, Josè Mourinho, Mauricio Pochettino Diego Pablo Simeone Tite e Zinedine Zidane. Tra i calciatori in corsa Aubameyang, Carvajal,Cristiano Ronaldo, Griezmann, Hazard, Ibrahimovic, Iniesta, Kane Kantè, Kroos , Lewandowski, Marcelo Messi Modric, Navas, Neuer, Neymar, Ramos, A.Sanchez, L.Suarez, Vidal. Votazioni dal 21/8 al 7/9 poi la Fifa comunicherà i nomi dei 3 finalisti di ogni categoria.

17:48Regeni: Boldrini, informativa governo sia anticipata

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "È essenziale che il Parlamento italiano continui a tenere alta l'attenzione sulla tragica fine di Giulio Regeni. Per questo ho chiesto al Presidente della Commissione Esteri della Camera, Fabrizio Cicchitto, che l'informativa del governo, richiesta da diversi gruppi, possa tenersi quanto prima". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini in una nota. "Non solo la sua famiglia - prosegue la presidente della Camera - ma un Paese intero ha il diritto di sapere che la ricerca della verità sull'uccisione di un giovane cittadino italiano rimarrà imperativo fondamentale per le nostre istituzioni e non sarà piegata a nessun'altra ragione".