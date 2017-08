Ultima ora

18:33Auguri a amichetta con spray su Palazzo Gotico, identificati

(ANSA) - PIACENZA, 17 AGO - Identificati e denunciati i vandali che settimane fa avevano deturpato il palazzo Gotico di piazza Cavalli, monumento simbolo di Piacenza, lasciando sull'antico colonnato e sulle scalinate scritte con vernice spray nera per festeggiare il 18/o compleanno di una ragazza. La polizia municipale è risalita agli autori, tre minorenni amici di "Aurora", la festeggiata neo maggiorenne il cui nome appariva nei graffiti. Convocata al Comando di via Rogerio, la ragazza ha ammesso che i festeggiamenti, la sera stessa della data impressa sul Palazzo Gotico, erano terminati insieme a amici e amiche in piazza Cavalli, e che le scritte erano state realizzate proprio in quel momento. La giovane ha fornito elementi utili per rintracciare i deturpatori: i tre - due ragazze e un ragazzo - sono stati convocati e indagati, con trasmissione del fascicolo alla Procura minorile di Bologna. I genitori si sono dichiarati disponibili a rifondere il danno, chiedendo di incontrare gli assessori competenti per porgere le scuse.

18:33Calcio: Bologna ufficializza l’arrivo di Palacio

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Rodrigo Palacio è ufficialmente un giocatore del Bologna. L'attaccante argentino, 35 anni, ha firmato il contratto che lo legherà al club rossoblù per la stagione 2017/18 e indosserà la maglia n. 24. Il nuovo arrivo ha già svolto fra ieri e oggi due sessioni di allenamento differenziato, ma difficilmente sarà fra i convocati per la partita di domenica contro il Torino. Palacio, in Italia dalla stagione 2009/2010, ha vestito le casacche di Genoa (tre anni) e Inter (cinque anni), realizzando complessivamente 74 gol in campionato, 35 coi rossoblù e 39 coi nerazzurri. Vanta inoltre 28 presenze e 3 reti con la nazionale argentina, con la quale ha disputato i Mondiali del 2006 e del 2014. "Sono sorpreso, non mi aspettavo di trovare tanti giocatori forti e un centro tecnico così bello, speriamo di fare un buon campionato", sono state le prime parole di Palacio dopo la firma dell'accordo.

18:29Doping: ciclismo, Sanchez si difende

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Non ci posso credere": la positività al controllo antidoping del 9 agosto ha colto di sorpresa lo spagnolo Samuel Sanchez, oggi sospeso in via cautelare dalla Federazione internazione del ciclismo (UCI). "E' stata una brutta sorpresa - le sue parole riportate da 'Marca' - Gli avvocati mi hanno detto di non fare dichiarazioni perché si deve attendere il risultato delle controanalisi del campione B. Si tratta di un risultato negativo, non positivo, ma in ogni caso per me è stata una sorpresa totale, non ci posso credere", ha aggiunto Sanchez sostenendo di non aver bisogno di ricorrere a metodi proibiti: "Ho 39 anni, con 19 anni di professionismo sulle spalle e sto per andare in pensione, che motivo avrei per fare questo?, si chiede. "Sono terribilmente sorpreso. Ho appreso della notizia a Nimes (in Francia, dove il sabato prende il via la Vuelta) e ora devo attendere gli sviluppi. Io ho la coscienza a posto. La BMC Racing, la squadra di Sanchez, ha annunciato la sospensione del corridore "con effetto immediato".

18:12Barcellona: ‘il furgone inseguiva le persone’

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Io ero in un negozio, le altre 4 persone che erano con me si sono trovate dietro il furgone che andava addosso alla gente nella zona pedonale. La folla correva". Lo racconta all'ANSA Chiara, una ragazza italiana testimone di quanto sta accadendo a Barcellona, e che ha trovato rifugio in un negozio della Rambla. "Adesso non ci fanno uscire, sentiamo che fuori c'è la polizia, ma da qui non vediamo niente. Ci stanno portando al piano inferiore del negozio".

18:10Calcio: Milan, Niang verso lo Spartak Mosca

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - M'Baye Niang è vicino a diventare un giocatore dello Spartak Mosca. Domani l'attaccante del Milan dovrebbe sostenere le visite mediche a Roma dopo che è stato raggiunto un accordo tra il club russo, allenato dall'italiano Massimo Carrera, e i rossoneri sulla base di 18 milioni di euro. Niang, che ieri non si è allenato con il Milan e non è stato convocato per la gara di Europa League di questa sera contro lo Shkendija, raggiungerà in Russia un suo ex compagno di squadra al Milan, Luiz Adriano, passato ai moscoviti lo scorso mese di gennaio.

18:02Gas: Emiliano, Tap offre soldi per silenzio? Provo ribrezzo

(ANSA) - BARI, 17 AGO - Un "emissario" di Tap, la società che sta realizzando il gasdotto che dall'Azerbaijan approderà in Salento, avrebbe provato a comprare "silenzio e consenso" offrendo 40mila euro a un'associazione salentina. La notizia è stata rilanciata dal governatore Michele Emiliano che su Fb dichiara di provare "ribrezzo per questi metodi". Tap smentisce "categoricamente di essere coinvolta". A lanciare l'accusa è stata l'associazione 'Nuove speranze', secondo cui un "emissario di Tap" le avrebbe assicurato, "facendo leva sul bisogno di denaro", un finanziamento di 40mila euro "in cambio di complicità, silenzio e omertà". Tap respinge ogni accusa e sottolinea di non agire "tramite emissari, ma in modo trasparente a sostegno delle associazioni no profit" e invita "chiunque venisse contattato da sedicenti 'emissari' di Tap a segnalarli" per procedere alla denuncia. Su Fb Emiliano attacca: "Provo davvero ribrezzo per questi metodi. E non è neppure la prima volta. Credono che un po' di soldi servano a comprare i pugliesi".

17:57Furgone contro la folla sulla Rambla a Barcellona

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Un furgone ha travolto diverse persone sulla Rambla a Barcellona. Lo riferiscono testimoni e la polizia catalana, scrive la stampa spagnola. Il viale è stato transennato ed evacuato. Diverse i feriti. Il conducente ha abbandonato il veicolo e sarebbe fuggito a piedi. Si tratta di un furgone bianco, raccontano testimoni citati dai media. La polizia ha chiuso la zona e sul luogo stanno accorrendo diverse ambulanze e mezzi di soccorso.