(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Sono vivo solo perché non sono riusciti ad ammazzarmi, ma io ero lì nel mezzo, li ho visti, in pochi secondi ho visto uccidere non so quante persone di fronte ai miei occhi". Lo scrive su Fb Alessio Stazi, un romano che si trova a Barcellona. "Mi sono ritrovato chiuso in un sottoscala di un negozio e non so neanche come ci sono arrivato, non so dove sono i miei amici e non capisco ancora cosa cazzo sia successo". "E' stato terribile essere puntato dal camion", aggiunge. "Sono chiuso in un bar ad un paio di km dalla rambla, tutto si sta svolgendo a pochi metri da casa mia e per questo non posso tornare a casa ed ho poca batteria per rispondere a telefonate e messaggi - scrive Stazi -. E' stato terribile percepire di essere nel mirino, puntato dal camion, é stato terribile vedere persone colpite volare via di fronte a me, é stato terribile scappare via con la paura di essere uccisi, é stato terribile chiudersi in un negozio pensando che se gli attentatori lo avessero assaltato saremmo stati senza scampo".

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Quello di Barcellona è un attentato terroristico: lo conferma la polizia catalana, i Mossos d'Esquadra, su Twitter. Per questo è stato "attivato il protocollo per gli attentati terroristici".

(ANSA) - MADRID, 17 AGO - La polizia avrebbe arrestato Driss Oukabir, l'uomo di origine maghrebina con permesso di residenza in Spagna, che ha noleggiato il furgone usato nell'attentato di Barcellona. Lo riferisce la tv pubblica Rtve. Non è chiaro al momento se possa essere il conducente del furgone che ha falciato la folla sulla Rambla. (ANSA).

(ANSA) - MADRID, 17 AGO - E' di almeno 13 morti e numerosi feriti il bilancio provvisorio dell'attacco di Barcellona. Lo afferma la radio Cadena Ser online che cita fonti di polizia. Il governo catalano per ora ha invece confermato un bilancio provvisorio di un morto e 32 feriti. Secondo la polizia, inoltre, 10 dei feriti sono in condizioni gravi.

(ANSA) - BACOLI (NAPOLI), 17 AGO - Nuova tragedia nel mare flegreo, a distanza di quattro giorni dalla morte dei due sub: un uomo di 47 anni, Michele Palma Esposito, è morto annegato a Marina Piccola, nei pressi della chiesa di San Sossio, località Capo Miseno, comune di Bacoli. L'uomo era addetto da anni ai pontili galleggianti per l'attracco delle imbarcazioni da diporto ed era noto nella zona. In via di ricostruzione da parte dei carabinieri la dinamica dell'incidente. Michele Palma Esposito pare abbia avvertito un malore mentre era in immersione per sistemare i pontili galleggianti. Soccorso da altri operatori è stato portato sul molo; i sanitari del 118 non hanno potuto che accertarne la morte. La salma, su disposizione del magistrato, è stata portata nel II Policlinico di Napoli per l'esame autoptico.

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 AGO - Si staccano frammenti di roccia dalla scultura del Gigante, nella spiaggia di Fegina a Monterosso, alle Cinque Terre, e la Guardia Costiera ha emesso oggi un'ordinanza che vieta la sosta in un raggio di 20 metri a bagnanti, sub, pescatori e natanti nello specchio acqueo e in un pezzo di spiaggia antistante la scultura. Ieri un esposto di alcuni privati aveva denunciato lo stato di pericolosità della statua, che appartiene ad un privato e che risale al 1910. "Stiamo lavorando con il privato perché si prenda cura dell'opera. Erano già previste delle impalcature a sostegno. Anche il Mibact ha recentemente riconosciuto nel Gigante un bene da tutelare" ha spiegato il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia. La statua è una scultura in cemento armato e ferro di Arrigo Minerbi. Alta 14 metri, rappresenta Nettuno intento a sorreggere una terrazza a forma di conchiglia. Già negli anni Sessanta la statua simbolo delle Cinque Terre ebbe bisogno di cure, dopo essere stata parzialmente danneggiata dalle mareggiate.

(ANSA) - VILLAR PEROSA (TORINO), 17 AGO - "L'insidia più grande per la stagione? Potrebbe esserci un pizzico di presunzione, ma già sabato i giocatori vorranno riscattare il ko con la Lazio". Allegri chiede una prova di orgoglio alla Juventus nella prima di campionato, sabato alle 18 all'Allianz Stadium contro il Cagliari: "Sono curioso di vedere, quando si chiuderà il mercato, la rosa che avrò a disposizione - ha proseguito l'allenatore -, quando tutti saranno in condizione magari potrei cambiare sistema, mettendoli nelle migliori condizioni".