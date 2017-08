Ultima ora

20:12Crollano pezzi statua Gigante, chiuso pezzo spiaggia 5 Terre

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 AGO - Si staccano frammenti di roccia dalla scultura del Gigante, nella spiaggia di Fegina a Monterosso, alle Cinque Terre, e la Guardia Costiera ha emesso oggi un'ordinanza che vieta la sosta in un raggio di 20 metri a bagnanti, sub, pescatori e natanti nello specchio acqueo e in un pezzo di spiaggia antistante la scultura. Ieri un esposto di alcuni privati aveva denunciato lo stato di pericolosità della statua, che appartiene ad un privato e che risale al 1910. "Stiamo lavorando con il privato perché si prenda cura dell'opera. Erano già previste delle impalcature a sostegno. Anche il Mibact ha recentemente riconosciuto nel Gigante un bene da tutelare" ha spiegato il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia. La statua è una scultura in cemento armato e ferro di Arrigo Minerbi. Alta 14 metri, rappresenta Nettuno intento a sorreggere una terrazza a forma di conchiglia. Già negli anni Sessanta la statua simbolo delle Cinque Terre ebbe bisogno di cure, dopo essere stata parzialmente danneggiata dalle mareggiate.

20:06Calcio: Allegri, “insidia più grande è presunzione”

(ANSA) - VILLAR PEROSA (TORINO), 17 AGO - "L'insidia più grande per la stagione? Potrebbe esserci un pizzico di presunzione, ma già sabato i giocatori vorranno riscattare il ko con la Lazio". Allegri chiede una prova di orgoglio alla Juventus nella prima di campionato, sabato alle 18 all'Allianz Stadium contro il Cagliari: "Sono curioso di vedere, quando si chiuderà il mercato, la rosa che avrò a disposizione - ha proseguito l'allenatore -, quando tutti saranno in condizione magari potrei cambiare sistema, mettendoli nelle migliori condizioni".

20:02Barcellona: Fernando Alonso “momenti duri, ora basta”

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Che tristezza quanto sta accadendo a Barcelloba. Tutto il mio appoggio alle famiglie delle vittime, ai feriti in questi momenti duri. BASTA". Il campione spagnolo di formula 1, Fernando Alonso, si unisce così, via Twitter, ai messaggi di solidarietà alla città di Barcellona, colpita dal grave attacco terroristico.

19:58Calcio: Juve, Allegri “asticella si alza, rivali più forti”

(ANSA) - VILLAR PEROSA (TORINO), 17 AGO - "L'asticella si alza, il margine d'errore si assottiglia: ci vuole calma, equilibrio, la stagione è lunga". Così Massimiliano Allegri dopo l'amichevole in 'famiglia' a Villar Perosa, appuntamento classico nella pre-stagione della Juventus: "Iniziamo sabato e dobbiamo cercare di farlo con il piede giusto - ha aggiunto il tecnico -, dopo 6 anni di scudetti, tutto quello che i ragazzi hanno fatto, che la società ha fatto, è sempre più difficile". Nulla di scontato, quindi, neanche per la squadra che ha monopolizzato le ultime sei stagioni: "Vincere è una cosa straordinaria, ogni successo va gustato e festeggiato. I favoriti? Partiamo tutti alla pari e credo ci voglia molto rispetto, in Italia le avversarie si sono rafforzate, perché metteranno qualcosa in più per battere la Juventus, ma la stagione per noi passa dal campionato italiano per fare poi una buona stagione in Europa".

19:56Calcio: Juve, Allegri, un errore pensare sempre a Cardiff

(ANSA) - VILLAR PEROSA (TORINO), 17 AGO - Pensare sempre a Cardiff "è un errore, giocare le finali di Champions non è una cosa che capita tutti i giorni". Massimiliano Allegri è tornato sul ko in finale di Champions League con il Real Madrid a margine dell'amichevole di Villar Perosa tra la prima squadra e la Primavera della Juventus: "Nelle due finali (2015 e 2017, ndr) abbiamo perso ma contro Barcellona e Real Madrid - ha aggiunto ai microfoni di Jtv -. É una Champions diversa da quella di 30 anni fa, un calcio completamente diverso e non si possono fare paragoni, ma nello stesso tempo Cardiff va cancellata perché c'è un'altra stagione. La vita ti presenta sempre altre possibilità, quindi noi dobbiamo cercare di fare una grande Champions, ma dobbiamo farlo passando attraverso il campionato".

19:43Barcellona: il dolore di Leo Messi “Sii forte”

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "C'è stato un attacco terroristico a Barcellona. Sii forte Barcellona": così il fuoriclasse del club blaugrana Leo Messi esprime il dolore, dopo l'attentato sulle Rambla, in un post con una foto che ritrae la città catalana dall'alto. Messaggio anche del Barca: "Con il cuore pesante per l'attacco alla nostra città. Tutta la forza e la stima per le vittime, le loro famiglie e cittadini di Barcellona", scrive il club catalano. "La città più bella del mondo, noi soffriamo per voi: forza e coraggio" il messaggio del'altro club, Espanyol.

19:12Calcio: Marotta, Juve e Milan favoritissime

(ANSA) - VILLAR PEROSA (TORINO), 17 AGO - "La Juventus è favoritissima per la vittoria dello scudetto, altrettanto il Milan per la campagna acquisti dispendiosa che ha fatto". Questa la griglia di partenza della Serie A secondo l'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta: "Tra le favorite ci sono anche l'Inter, che ha trovato stabilità - ha proseguito Marotta - e il Napoli, per continuità e processo di crescita che sta dando risultati". Assente nel vernissage di Villar Perosa il centrocampista francese Matuidi, ma non c'è nessun giallo: "Abbiamo - ha spiegato Marotta - un accordo verbale col Psg, ha sostenuto le visite mediche, non ha avuto tempo di venire qui ma a breve sarà ufficiale il suo trasferimento". Il dg bianconero blinda Alex Sandro. "Vuole rimanere qui, abbiamo respinto al mittente le richieste. Non tratteniamo gli scontenti, non c'è nessun caso, ma ci sono ancora 15 giorni per gestire eventuali richieste di altre società".