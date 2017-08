Ultima ora

20:45Trump condanna attacco Barcellona, ‘siate forti’

(ANSA) - NEW YORK, 17 AGO - Coro unanime di condanne sull'attentato a Barcellona. "Faremo tutto il necessario per aiutare la Spagna. Siate tenaci, siate forti, vi amiamo!": questo il tweet di Donald Trump. "Ogni mio pensiero e la solidarietà della Francia alle vittime del tragico attentato a Barcellona. Restiamo uniti e determinati", scrive il presidente francese Emmanuel Macron su Twitter. "Non ci faremo mai intimidire da una tale barbarie" in quanto "questo attacco codardo ha deliberatamente preso di mira coloro che approfittano della vita e condividono il loro tempo con famiglia e amici". E' il monito lanciato dal presidente della Commissione Ue Juncker. "Tutta l'Europa sta con Barcellona. I nostri pensieri sono con le vittime e tutti coloro che sono stati toccati da questo attacco vigliacco contro innocenti". Così su Twitter il presidente del Consiglio europeo Tusk. "Dolore per orribile attacco al cuore dell'Europa. Vicini a famiglie delle vittime e ai feriti. Al lavoro per assistere italiani a Barcellona", aggiunge Alfano.

20:40Lo yacht di Diana Bracco in fiamme al largo di Nizza

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Lo yacht dell'imprenditrice Diana Bracco in fiamme al largo di Nizza. Per cause imprecisate, a bordo dell'imbarcazione si è sviluppato un incendio importante: una alta colonna di fumo si è levata all'improvviso, visibile da molte miglia di distanza. E' intervenuta immediatamente la Capitaneria di porto di Nizza, che ha messo in salvo sia Diana Bracco, sia i suoi ospiti portandoli a terra. Nessun ferito. L'imbarcazione, uno yacht di una quarantina di metri denominato 'If Only', è probabilmente irrecuperabile.

20:35Barcellona, un romano racconta: io scampato, ma tanti morti

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Sono vivo solo perché non sono riusciti ad ammazzarmi, ma io ero lì nel mezzo, li ho visti, in pochi secondi ho visto uccidere non so quante persone di fronte ai miei occhi". Lo scrive su Fb Alessio Stazi, un romano che si trova a Barcellona. "Mi sono ritrovato chiuso in un sottoscala di un negozio e non so neanche come ci sono arrivato, non so dove sono i miei amici e non capisco ancora cosa cazzo sia successo". "E' stato terribile essere puntato dal camion", aggiunge. "Sono chiuso in un bar ad un paio di km dalla rambla, tutto si sta svolgendo a pochi metri da casa mia e per questo non posso tornare a casa ed ho poca batteria per rispondere a telefonate e messaggi - scrive Stazi -. E' stato terribile percepire di essere nel mirino, puntato dal camion, é stato terribile vedere persone colpite volare via di fronte a me, é stato terribile scappare via con la paura di essere uccisi, é stato terribile chiudersi in un negozio pensando che se gli attentatori lo avessero assaltato saremmo stati senza scampo".

20:28Barcellona: polizia locale conferma, è terrorismo

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Quello di Barcellona è un attentato terroristico: lo conferma la polizia catalana, i Mossos d'Esquadra, su Twitter. Per questo è stato "attivato il protocollo per gli attentati terroristici".

20:28Barcellona: tv, arrestato Oukabir, affittuario furgone

(ANSA) - MADRID, 17 AGO - La polizia avrebbe arrestato Driss Oukabir, l'uomo di origine maghrebina con permesso di residenza in Spagna, che ha noleggiato il furgone usato nell'attentato di Barcellona. Lo riferisce la tv pubblica Rtve. Non è chiaro al momento se possa essere il conducente del furgone che ha falciato la folla sulla Rambla. (ANSA).

20:28Barcellona: Cadena Ser, ‘almeno 13 morti’

(ANSA) - MADRID, 17 AGO - E' di almeno 13 morti e numerosi feriti il bilancio provvisorio dell'attacco di Barcellona. Lo afferma la radio Cadena Ser online che cita fonti di polizia. Il governo catalano per ora ha invece confermato un bilancio provvisorio di un morto e 32 feriti. Secondo la polizia, inoltre, 10 dei feriti sono in condizioni gravi.

20:23Ormeggiatore annega a Miseno, nell’area flegrea

(ANSA) - BACOLI (NAPOLI), 17 AGO - Nuova tragedia nel mare flegreo, a distanza di quattro giorni dalla morte dei due sub: un uomo di 47 anni, Michele Palma Esposito, è morto annegato a Marina Piccola, nei pressi della chiesa di San Sossio, località Capo Miseno, comune di Bacoli. L'uomo era addetto da anni ai pontili galleggianti per l'attracco delle imbarcazioni da diporto ed era noto nella zona. In via di ricostruzione da parte dei carabinieri la dinamica dell'incidente. Michele Palma Esposito pare abbia avvertito un malore mentre era in immersione per sistemare i pontili galleggianti. Soccorso da altri operatori è stato portato sul molo; i sanitari del 118 non hanno potuto che accertarne la morte. La salma, su disposizione del magistrato, è stata portata nel II Policlinico di Napoli per l'esame autoptico.