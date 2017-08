Ultima ora

11:47Sci: frattura per Hirscher, via stagione olimpica a rischio

(ANSA) - BOLZANO, 18 AGO - Inizio della prossima stagione olimpica a rischio per il campione austriaco Marcel Hirscher che ha riportato la frattura del malleolo del piede sinistro. L'austriaco, vincitore delle ultime sei coppe del mondo, si è infortunato inforcando violentemente in allenamento. Hirscher, 28 anni, dovrà portare il gesso per sei settimane e poi avrà un periodo di riabilitazione. L'inizio della prossima stagione e' previsto come sempre a fine ottobre sul ghiacciaio tirolese di Soelden.

11:40Donna trovata morta con gola tagliata nel milanese

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Una donna di 73 anni è stata trovata morta con la gola tagliata nel bagno della sua abitazione di via Belvedere a Rho, in provincia di Milano. Secondo quanto riferito dai carabinieri, a dare l'allarme è stata la figlia della donna. Ha cercato al telefono la madre, che viveva sola. Non avendo risposta ha deciso di passare da lei. Quando è arrivata all'appartamento di via Belvedere a Rho ha trovato la porta socchiusa, l'appartamento in ordine. La madre era riversa in bagno in una pozza di sangue con la gola tagliata. I carabinieri non hanno dubbi. Si tratta di omicidio: in casa non c'era l'arma del delitto.

11:36Calcio: rottura Cagliari-Borriello, non convocato per Juve

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Rottura fra il Cagliari e Borriello: l'attaccante non è stato convocato per la prima di campionato in programma domani e non è partito questa mattina assieme ai compagni a Torino per la trasferta con la Juventus. L'esclusione è legata a motivi disciplinari. Dietro il possibile divorzio ci sono probabilmente gli strascichi di quanto accaduto sabato scorso sempre a Torino, ma nella gara di Coppa Italia col Palermo: il giocatore aveva mostrato disappunto quando il mister Massimo Rastelli lo aveva richiamato in panchina nelle ultime fasi della gara col risultato ancora in bilico. Una situazione che però non si è appianata. Le voci sul clamoroso colpo di scena (il bomber aveva firmato qualche settimana fa il rinnovo di un anno con opzione sul secondo) sono emerese ieri in tarda serata. Con tanto di ipotesi di nuova destinazione per il giocatore, la Spal. Il mercato, secondo la società, non c'entra. Ma il club ha il contratto in mano: nessuna rescissione in vista. (ANSA).

11:25Barcellona: procura Roma apre fascicolo indagine

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione a quanto avvenuto ieri a Barcellona e che è costato la vita a 13 persone. Attentato con finalità di terrorismo il reato ipotizzato dai pm coordinati dal procuratore capo Giuseppe Pignatone. Al momento le autorità italiane confermano che tra i feriti ci sono tre nostri connazionali mentre non ci sono conferme su eventuali vittime.

11:16Calcio: Fiorentina annuncia Pezzella, oggi visite mediche

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - La Fiorentina ha ufficializzato l' "acquisto a titolo temporaneo con diritto di riscatto" di German Pezzella, difensore di 26 anni. L'argentino è stato prelevato dal Real Betis. Nato a Bahia Blanca il 27 Giugno del 1991, in carriera ha indossato, oltre la maglia del Betis, anche la casacca del River Plate, con la quale ha vinto la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, La Recopa Sudamericana e un Campionato Argentino. Nell'ultima stagione Pezzella ha giocato 37 partite, realizzando un gol. Vanta inoltre 20 presenze e tre reti con la maglia della Nazionale Under 20 argentina. Il calciatore, arrivato ieri sera a Firenze, effettuerà le visite mediche nella giornata di oggi.

10:54Cinese uccisa in Sardegna: un arresto dopo 4 mesi

(ANSA) - NUORO, 18 AGO - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Lu Xia Chan, la commerciante cinese di 37 anni uccisa a coltellate il 10 aprile scorso nel suo negozio a Budoni, sulla costa nord orientale della Sardegna. Una persona, che gli inquirenti ritengono responsabile del delitto, è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola e del Reparto operativo di Nuoro. Una svolta che arriva in seguito ad accurate indagini dei militari che sulla scena del delitto avevano rinvenuto delle tracce ematiche. E' grazie agli esami del Dna sul sangue che si è arrivati all'arresto. La donna, che viveva a Posada, paese poco distante da Budoni, col marito e due figli piccoli, era stata accoltellata dopo le 19 poco prima della chiusura del negozio. L'ipotesi sul movente dell'omicidio fino a oggi è stata quella della rapina.

10:44Incendi: rogo nell’agrigentino, piromani ragazzi 14 anni

(ANSA) - SCIACCA (AGRIGENTO), 18 AGO - Due ragazzi di 14 anni di Sciacca (Ag) sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Palermo con l'accusa di incendio doloso. Ai carabinieri hanno confessato di avere dato fuoco a delle sterpaglie nella zona in contrada Isabella, ai piedi del monte San Calogero. Le fiamme si sono poi propagate, interessando ancora una volta il bosco. Un incendio che ieri ha bruciato almeno 5 ettari di macchia mediterranea. Per le operazioni di spegnimento è stato necessario l'intervento di un elicottero dell'esercito. Alcuni testimoni hanno permesso agli investigatori di risalire all'identità dei due ragazzini, che dopo avere appiccato le fiamme sono fuggiti con le loro biciclette tornando nelle loro case.