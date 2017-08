Ultima ora

12:14Barcellona: cellula 8 persone coinvolta in attacchi

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Una cellula terroristica di otto persone sarebbe stata coinvolta negli attacchi di ieri a Barcellona e Cambrils: e' quanto ritengono gli inquirenti spagnoli secondo una fonte giudiziaria. Lo scrive il quotidiano britannico Independent. La cellula, prosegue il giornale, pianificava di usare bombole di gas, che secondo un altro giornale britannico - il Daily Mail - dovevano essere caricate sul furgone utilizzato nell'attacco sulla Rambla.

12:06Barcellona: May condanna ‘terribile attacco’

(ANSA) - LONDRA, 18 AGO - La premier britannica Theresa May ha condannato il "terribile attacco" di Barcellona. Il primo ministro ha aggiunto che il "Regno Unito è al fianco della Spagna contro il terrorismo". Intanto il Foreign Office ha diffuso un avviso in cui si consiglia ai cittadini britannici di stare lontani da Las Ramblas e attenersi alle indicazioni della polizia locale.

12:01Militare denunciato per rapina in concorso a cliente trans

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 18 AGO - Un militare del 7/o reggimento Aves Vega di Rimini è stato denunciato a piede libero per rapina in concorso con un transessuale brasiliano ai danni di un cliente. Il caporalmaggiore, 41 anni, avrebbe minacciato con una pistola, poi risultata finta, l'uomo che si era rifiutato di pagare i 100 euro pattuiti. E' successo la vigilia di Ferragosto quando un uomo di 39 anni ha denunciato ai Carabinieri di aver subito una rapina a casa di un transessuale. Dopo aver scelto su un sito di incontri il brasiliano col quale intrattenersi per la notte, l'uomo lo ha raggiunto presso un'abitazione di Riccione ma, una volta visto il transessuale, avrebbe cambiato idea senza consumare la prestazione e senza quindi volerla pagare. A quel punto il trans ha chiamato in aiuto il caporalmaggiore che con una pistola ha minacciato il cliente preso anche a schiaffi in faccia dal brasiliano finché non ha pagato. Il militare e il transessuale sono stati iscritti nel registro degli indagati per rapina in concorso.

11:56Merkel, non cambieremo vita. I terroristi non vinceranno

(ANSA) - BERLINO, 18 AGO - Angela Merkel ha espresso la sua solidarietà e la sua vicinanza alla Spagna per l'attentato a Barcellona, in uno statement davanti alla stampa tedesca. Merkel ha detto che "spagnoli, tedeschi e tutti gli uomini liberi" sono "uniti oggi innanzitutto nel lutto", "ma anche nella determinazione a non permettere ai fondamentalisti di cambiare il nostro modo di vivere". "Non ci potranno mai sconfiggere", ha aggiunto sottolineando il valore della "libertà" nella democrazia.

11:47Sci: frattura per Hirscher, via stagione olimpica a rischio

(ANSA) - BOLZANO, 18 AGO - Inizio della prossima stagione olimpica a rischio per il campione austriaco Marcel Hirscher che ha riportato la frattura del malleolo del piede sinistro. L'austriaco, vincitore delle ultime sei coppe del mondo, si è infortunato inforcando violentemente in allenamento. Hirscher, 28 anni, dovrà portare il gesso per sei settimane e poi avrà un periodo di riabilitazione. L'inizio della prossima stagione e' previsto come sempre a fine ottobre sul ghiacciaio tirolese di Soelden.

11:40Donna trovata morta con gola tagliata nel milanese

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Una donna di 73 anni è stata trovata morta con la gola tagliata nel bagno della sua abitazione di via Belvedere a Rho, in provincia di Milano. Secondo quanto riferito dai carabinieri, a dare l'allarme è stata la figlia della donna. Ha cercato al telefono la madre, che viveva sola. Non avendo risposta ha deciso di passare da lei. Quando è arrivata all'appartamento di via Belvedere a Rho ha trovato la porta socchiusa, l'appartamento in ordine. La madre era riversa in bagno in una pozza di sangue con la gola tagliata. I carabinieri non hanno dubbi. Si tratta di omicidio: in casa non c'era l'arma del delitto.

11:36Calcio: rottura Cagliari-Borriello, non convocato per Juve

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Rottura fra il Cagliari e Borriello: l'attaccante non è stato convocato per la prima di campionato in programma domani e non è partito questa mattina assieme ai compagni a Torino per la trasferta con la Juventus. L'esclusione è legata a motivi disciplinari. Dietro il possibile divorzio ci sono probabilmente gli strascichi di quanto accaduto sabato scorso sempre a Torino, ma nella gara di Coppa Italia col Palermo: il giocatore aveva mostrato disappunto quando il mister Massimo Rastelli lo aveva richiamato in panchina nelle ultime fasi della gara col risultato ancora in bilico. Una situazione che però non si è appianata. Le voci sul clamoroso colpo di scena (il bomber aveva firmato qualche settimana fa il rinnovo di un anno con opzione sul secondo) sono emerese ieri in tarda serata. Con tanto di ipotesi di nuova destinazione per il giocatore, la Spal. Il mercato, secondo la società, non c'entra. Ma il club ha il contratto in mano: nessuna rescissione in vista. (ANSA).