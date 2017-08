Ultima ora

13:38Barcellona: Papa condanna atto disumano e violenza cieca

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 AGO - Il Papa condanna l'attentato di ieri a Barcellona parlando di "atto disumano" e di "violenza cieca, grave offesa al Creatore". E' quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato, a nome di Papa Francesco, dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, all'arcivescovo di Barcellona, il cardinale Juan José Omella y Omella. Il pontefice prega per affinché si continui ad operare "con determinazione per la pace e la concordia nel mondo".

13:36Calcio: Inter, Murillo in volo per Valencia

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Jeison Murillo è ad un passo dal Valencia. Secondo quanto si apprende, il difensore dell'Inter non si è allenato questa mattina con il resto della squadra nerazzurra ad Appiano Gentile ed è in volo per la Spagna dove è atteso per svolgere le visite mediche con il Valencia. L'accordo tra i due club è ormai ai dettagli. Murillo dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo per circa 13 milioni di euro.

13:31Barcellona: morta donna ferita nella notte a Cambrils

(ANSA) - MADRID, 18 AGO - Una donna ferita questa notte dai terroristi sul lungomare di Cambrils è morta in ospedale. Lo riferisce la polizia. I cinque terroristi erano stati uccisi dalla polizia. Il bilancio provvisorio delle vittime dei due attentati di Barcellona e di Cambrils è ora di 14 morti e più di 100 feriti.

13:31Calcio: Rizzoli, se Var funziona vittoria per tutti

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - "Dobbiamo essere tutti preparati, e così pure i media, su questo progetto del Var: noi abbiamo fatto un lavoro mostruoso, se il progetto funziona è la vittoria di tutto il calcio". Così Nicola Rizzoli, neodesignatore Can A, nel corso della tradizionale cerimonia di inizio campionato, alla presenza dei vertici federali e tecnici, dei 45 arbitri di serie A e B e dei 44 assistenti della massima serie. "Una cosa deve essere chiara - ha ribadito - la decisione finale sarà comunque come sempre solo ed esclusivamente dell'arbitro, l'obiettivo all'inizio è la massima accuratezza della decisione con minima interferenza e massimo beneficio. Il gioco dovrà mantenersi il più fluido possibile, il Var sarà utilizzato solo per chiari errori su situazioni di protocollo". Ha aggiunto Roberto Rosetti, responsabile italiano del progetto Var: "Il vero obiettivo è migliorare il gioco del calcio e dare maggiori garanzie alle federazioni, alle leghe, ai giocatori e soprattutto un maggior aiuto agli arbitri".

13:28Barcellona: Abu Mazen invia condoglianze a re Felipe VI

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 AGO - Abu Mazen ha inviato le condoglianze al re di Spagna Felipe VI e al premier Mariano Rajoy per le vittime dell'attentato a Barcellona. Il presidente palestinese in un telegramma, dopo aver espresso solidarietà alla Spagna, ha condannato "questi attacchi terroristici ed ogni forma di terrore".

13:22Tennis: Atp Cincinnati, Thiem ai quarti

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Al torneo di Cincinnati la pioggia impedisce di completare il programma degli ottavi: in campo maschile rinviato a oggi il derby spagnolo tra Rafael Nadal e Albert Ramos Vinolas. Sospeso l'incontro tra l'australiano Nick Kyrgios e il croato Ivo Karlovic, in vantaggio 4-3 nel primo set. Vittoria lottata (7/6 7/6) per Dominic Thiem sul francese Adrian Mannarino; l'austriaco troverà ora lo spagnolo David Ferrer che ha regolato con un doppio 6-4 il connazionale Pablo Carreno Busta. Il bulgaro Grigor Dimitrov elimina 6-3 7-5 l'argentino Juan Martin Del Potro, il giapponese Yuichi Sugita batte 6/7 6/3 6/3 il russo Karen Khachanov. Va a John Isner il derby a stelle e strisce con Frances Tiafoe (7/6 7/5) mentre un altro statunitense, Jared Donaldson, piega 6/4 7/6 il georgiano Nicoloz Basilashvili. Tra le donne ai quarti la spagnola Garbine Muguruza, che annulla 3 match point prima di battere 6-4 3-6 7-6 la statunitense Madison Keys. Per lei ora la russa Svetlana Kuznetsova (6-2 6-4 alla spagnola Carla Suarez Navarro).

13:21Barcellona: Allegri, giorno molto triste

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - "Il primo pensiero va alle vittime di Barcellona, è un giorno molto triste e ultimamente ne sono capitati abbastanza, purtroppo". Massimiliano Allegri ha voluto aprire con un messaggio sull'attentato alla Rambla la conferenza stampa della vigilia di campionato. "I nostri figli - ha aggiunto l'allenatore della Juventus - sicuramente troveranno un mondo più difficile".