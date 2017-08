Ultima ora

13:48Gommone su scogli a Cagliari: sentite le superstiti

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - La Capitaneria di porto dovrebbe terminare oggi di sentire le due superstiti dal terribile incidente nautico avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì nello specchio d'acqua antistante il quartiere Sant'Elia a Cagliari che è costato la vita a Giovanni Putzu, di 34 anni, sommozzatore, e Nicola Sanna, finanziere, di 29, entrambi di Cagliari. Ieri è stata ascoltata Claudia Mallica, di 27, fidanzata di Putzu, attualmente ricoverata nell'ospedale Marino per alcune fratture. La giovane ha risposto alle domande dei militari della Guardia costiera, ricostruendo quanto accaduto sul gommone. Oggi sarà sentita anche Maria Bonfardeci, di 27, palermitana, ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Brotzu, ieri era ancora sotto choc e non è stato possibile raccogliere la sua testimonianza. Da quanto si apprende sulle indagini, sembra essere confermato che al timone del gommone, lungo sette metri e con un motore fuoribordo da 200 cavalli, ci fosse Giovanni Putzu. Il giovane conosceva bene la zona, stava effettuando con il padre alcuni lavori per il recupero di un relitto a circa 150 metri dal luogo in cui è avvenuto l'incidente, quindi rimane da chiarire cosa abbia provocato lo schianto, se un problema meccanico o un errore dovuto a qualche altro problema. La zona era poco illuminata, ma la presenza del molo, come confermato dal comandante della Capitaneria di porto del capoluogo, Roberto Isidori, "era segnalato sulle carte nautiche - ha detto all'ANSA - tutti gli ostacoli fissi alla navigazione devono essere segnalati sulle carte nautiche". (ANSA).

13:46Calcio: Allegri, Juve favorita se tutti orecchie basse

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - "La Juventus è favorita se tutti, tutti, tutti (ripetuto tre volte, alzando il tono, ndr) ci rimettiamo con le orecchie basse e lavoriamo. Non siamo favoriti se affrontiamo la stagione con presunzione, pensando che vinciamo di sicuro. Perché di sicuro non c'è niente". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia del debutto in campionato con il Cagliari. "Quest'anno il campionato sarà più equilibrato, ci sono 5-6 squadre in corsa per vincerlo e probabilmente la media scudetto si abbasserà".

13:45Criminalità:nascondeva fucile e cartucce,arresto nel Gargano

(ANSA) - VICO DEL GARGANO (FOGGIA), 18 AGO - Carabinieri della Tenenza di Vieste (Foggia) e dello Squadrone eliportato 'Cacciatori di Calabria' hanno arrestato l'allevatore 29enne Bartolomeo Pio Notarangelo con l'accusa di detenzione illegale di arma clandestina. Il giovane, che è stato trasferito nel carcere di Foggia, è legato da vincoli di parentela con Angelo Notarangelo e Onofrio Notarangelo, assassinati rispettivamente il 26 gennaio 2015 e il 27 gennaio 2017. Durante una perquisizione nella masseria del 29enne, in località 'Paradiso Selvaggio', ispezione estesa ad un terreno di pertinenza del giovane, nascosti sotto un cespuglio sono stati trovati un fucile calibro 12, perfettamente funzionante e con il numero di matricola cancellato, e tre cartucce caricate a pallettoni. Il fucile sequestrato verrà consegnato al Ris per gli accertamenti tecnico-balistici finalizzati a verificare se sia stato utilizzato in qualche azione criminosa.

13:42Rifiuti: incendio fa scoprire discarica abusiva nel Barese

(ANSA) - GRAVINA IN PUGLIA (BARI), 18 AGO - Intervenuti per un incendio in località Murgetta, alle porte dell'abitato di Gravina in Puglia, i carabinieri forestali della locale stazione hanno individuato un terreno di circa 2.500 metri quadri in cui veniva abusivamente stoccata e smaltita una ingente quantità di rifiuti, parte dei quali in piena e pericolosa combustione con vistose colonne di fumo denso e scuro. L'area è stata sequestrata e i due proprietari, residenti a Gravina in Puglia, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Bari per il reato di gestioni illecita di rifiuti e discarica abusiva, nonché di concorso in ricettazione per la presenza nel terreno di una grossa matassa di filo di rame di provenienza sospetta. Nel terreno venivano stoccati rifiuti pericolosi e non contenenti amianto, catrame, oltre ad apparecchiature elettriche, oli esausti, pneumatici fuori uso, anche per ricavarne profitto attraverso il riciclo e recupero del materiale ferroso.

13:38Barcellona: Papa condanna atto disumano e violenza cieca

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 AGO - Il Papa condanna l'attentato di ieri a Barcellona parlando di "atto disumano" e di "violenza cieca, grave offesa al Creatore". E' quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato, a nome di Papa Francesco, dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, all'arcivescovo di Barcellona, il cardinale Juan José Omella y Omella. Il pontefice prega per affinché si continui ad operare "con determinazione per la pace e la concordia nel mondo".

13:36Calcio: Inter, Murillo in volo per Valencia

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Jeison Murillo è ad un passo dal Valencia. Secondo quanto si apprende, il difensore dell'Inter non si è allenato questa mattina con il resto della squadra nerazzurra ad Appiano Gentile ed è in volo per la Spagna dove è atteso per svolgere le visite mediche con il Valencia. L'accordo tra i due club è ormai ai dettagli. Murillo dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo per circa 13 milioni di euro.

13:31Barcellona: morta donna ferita nella notte a Cambrils

(ANSA) - MADRID, 18 AGO - Una donna ferita questa notte dai terroristi sul lungomare di Cambrils è morta in ospedale. Lo riferisce la polizia. I cinque terroristi erano stati uccisi dalla polizia. Il bilancio provvisorio delle vittime dei due attentati di Barcellona e di Cambrils è ora di 14 morti e più di 100 feriti.