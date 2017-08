Ultima ora

14:06Calcio: Tavecchio, Var? Noi primi a fare proposta

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - "Siamo stati i primi con Blatter a fare questa proposta dopo si aprì un fronte comune che, per la verità, inizialmente, non era molto compatto. Adesso con piacere vedo che c'è il consenso generale della parte tecnica, di quella politica, delle Leghe e quindi sono contento". Lo ha detto il presidente della Figc, Carlo Tavecchio a margine dell'ultimo raduno precampionato degli arbitri e rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sul Var. "Credo sia un ausilio notevole all'arbitro nelle misure in cui gli arbitri avranno bisogno di essere aiutati", ha aggiunto Tavecchio.

14:03Calcio: Juve, Allegri ‘ritrovare la fiducia tolta’

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - "Domani bisogna partire bene, servono i 3 punti con il Cagliari e recuperare la fiducia che domenica ci è stata in parte tolta". Così Massimiliano Allegri. "Nessuno si aspettava - ha aggiunto l'allenatore della Juventus - che potessimo perdere con la Lazio, invece abbiamo perso. Quando pensi di vincere, perdi. Questa è la differenza tra una squadra superficiale e una attenta".

13:57Un anno dopo terremoto Norcia lavora a città “migliore”

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 AGO - "A un anno dalla prima scossa del 24 agosto abbiamo solo un desiderio, tornare a vivere, al più presto, come prima del terremoto in una città migliore di quella che il sisma ha in parte distrutto": il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, ha tracciato con l'ANSA un bilancio di 12 mesi "complicati". "Nei quali - ha detto - abbiamo dovuto superare prove dure, ma al tempo stesso pieni di emozioni e sensazioni stupende, dettate dall'affetto e dalla solidarietà". "Adesso vogliamo riportare Norcia ad essere una città attrattiva sotto il profilo turistico e per far questo dobbiamo garantire al visitatore di soggiornare nel posto più sicuro del mondo", ha sottolineato il sindaco. Alemanno ha assicurato che prima dell'inverno tutti avranno una casetta. "I cantieri - ha spiegato - sono aperti e finora abbiamo consegnato 138 alloggi". Alemanno è tornato con la memoria alla notte del 24 agosto di un anno fa. "Non sapevamo - ha detto - che il peggio doveva ancora arrivare".

13:55Calcio: Tavecchio, Spagna-Italia non è una finale

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - "La sfida tra Spagna e Italia è nei miei pensieri e mi auguro in un buon esito per noi, Ventura mi ha trasmesso fiducia ma io preferisco essere prudente e non dimentico che c'è sempre la riparazione". Così il presidente della Figc Carlo Tavecchio parlando dell'imminente gara a Madrid, il 2 settembre, decisiva per il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali 2018 "Non è una finale senza appello - ha proseguito Tavecchio - Come detto c'è anche lo spareggio. Comunque mi auguro che il risultato sarà positivo per l'Italia".

13:52Calcio: Allegri, Var novità positiva

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - "E' uno strumento nuovo, tecnologico, che può dare vantaggi" ma che va valutato "con l'andamento delle partite". Questo il punto di vista del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, su VAR (Video Assistant Referee). "Vediamo lo sviluppo - ha aggiunto il tecnico -, l'aspetto più difficile è gestirlo. Il lato positivo è che con il VAR ci sarà una sorta di timeout che potremo sfruttare per fornire indicazioni chiare ai giocatori, come succede nel basket".

13:50Barcellona: Viminale, in Italia attenzione altissima

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - In Italia "l'attenzione rimane altissima", ma "il livello della minaccia non cambia". E' quanto emerge al termine della riunione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo convocata al Viminale dal ministro Marco Minniti dopo i fatti di Barcellona. Minniti ha chiesto di tenere elevato il livello di vigilanza, rafforzando sul territorio le misure di sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti più a rischio, nonché verso i luoghi che registrano particolare affluenza e aggregazione di persone. E per questo sarà emanata una circolare ai prefetti.

13:48Gommone su scogli a Cagliari: sentite le superstiti

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - La Capitaneria di porto dovrebbe terminare oggi di sentire le due superstiti dal terribile incidente nautico avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì nello specchio d'acqua antistante il quartiere Sant'Elia a Cagliari che è costato la vita a Giovanni Putzu, di 34 anni, sommozzatore, e Nicola Sanna, finanziere, di 29, entrambi di Cagliari. Ieri è stata ascoltata Claudia Mallica, di 27, fidanzata di Putzu, attualmente ricoverata nell'ospedale Marino per alcune fratture. La giovane ha risposto alle domande dei militari della Guardia costiera, ricostruendo quanto accaduto sul gommone. Oggi sarà sentita anche Maria Bonfardeci, di 27, palermitana, ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Brotzu, ieri era ancora sotto choc e non è stato possibile raccogliere la sua testimonianza. Da quanto si apprende sulle indagini, sembra essere confermato che al timone del gommone, lungo sette metri e con un motore fuoribordo da 200 cavalli, ci fosse Giovanni Putzu. Il giovane conosceva bene la zona, stava effettuando con il padre alcuni lavori per il recupero di un relitto a circa 150 metri dal luogo in cui è avvenuto l'incidente, quindi rimane da chiarire cosa abbia provocato lo schianto, se un problema meccanico o un errore dovuto a qualche altro problema. La zona era poco illuminata, ma la presenza del molo, come confermato dal comandante della Capitaneria di porto del capoluogo, Roberto Isidori, "era segnalato sulle carte nautiche - ha detto all'ANSA - tutti gli ostacoli fissi alla navigazione devono essere segnalati sulle carte nautiche". (ANSA).