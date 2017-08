Pubblicato il 18 agosto 2017 da ansa

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Primo vero banco di prova per la Roma targata Di Francesco e in quota è subito battaglia per i giallorossi. La stagione 2017-’18 inizierà a Bergamo, domenica pomeriggio, contro un’Atalanta che negli ultimi cinque incroci non ha mai perso con i giallorossi (tre pareggi e due vittorie). Da SNAI arriva comunque fiducia a Dzeko e compagni, avanti a 2,30 contro il 3,20 per i bergamaschi e il 3,25 del pareggio. Il Milan tornerà in campo forte del 6-0 allo Shkendija nei playoff di Europa League e in casa del Crotone il pronostico è tutto dalla parte di Montella, avanti a 1,55 contro il 5,75 dei rossoblù e il 4,25 del pareggio. Per l’Inter l’appuntamento è a San Siro con una Fiorentina ancora in pieno “work in progress” e per questo fortemente penalizzata dai quotisti. La vittoria nerazzurra si gioca a 1,55, per il 2 l’offerta arriva a 6,25, con il pareggio a 4,00.