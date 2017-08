Ultima ora

15:36Trump, Usa in allerta, ma i confini mai così sicuri

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Le forze dell'ordine e la sicurezza nazionale negli Usa sono in allerta e monitorano da vicino la presenza di qualunque segnale di preoccupazione. Lo afferma Donald Trump su Twitter dopo gli attacchi di Barcellona. "I nostri confini non sono mai stati così sicuri", aggiunge il presidente americano.

15:28Fuma in auto con a bordo figlio minore, multato a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 18 AGO - Fuma in automobile, con a bordo il figlio piccolo, e per questo viene fermato dai vigili urbani a Trieste e multato con una sanzione da 110 euro. L'automobilista - R.F. le iniziali del suo nome - è stato fermato ieri pomeriggio in via Carducci a bordo di una Peugeot, nell'ambito di normali controlli di polizia stradale, mentre fumava una sigaretta in presenza di sua moglie e del figlio, seduto sul sedile posteriore. Dal 2 febbraio 2016 la legge vieta il fumo in auto, se nell'abitacolo si trovano minori e donne in stato di gravidanza. La sanzione minima prevista è di 55 euro, ma viene raddoppiata nel caso l'illecito sia commesso alla presenza di un bambino di età inferiore ai 12 anni, come nel caso di Trieste. Il divieto vale sia per il conducente che per i passeggeri. L'uomo - riferisce stamani la Polizia Municipale di Trieste - è rimasto inizialmente stupefatto, non conoscendo la legge, ma non ha battuto ciglio e ha accettato il verbale dei vigili urbani.

15:18Giovane pestato in discoteca Jesolo: identificato aggressore

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - E' stato identificato e denunciato dalla Polizia di Venezia l'aggressore del giovane di 24 anni di Pianiga pestato e ridotto in coma all'interno della discoteca Vanilla Club di Jesolo:è un giovane trentenne di Cavallino-Treporti. Il presunto aggressore, che non ha precedenti, ha negato qualunque addebito, ma le immagini riprese all'interno della discoteca Vanilla Club e le testimonianze dei presenti lo inchioderebbero. Il questore della città lagunare sta per notificare un provvedimento di sospensione dell'attività del locale per 15 giorni. La vittima, Danilo Barilotti, già ieri aveva ripreso conoscenza e le sue condizioni erano in miglioramento.

15:18Barcellona: sorella Luca Russo, riportatelo a casa

(ANSA) - VENEZIA, 18 AGO - "Aiutatemi a riportarlo a casa. Vi prego". E' l'appello disperato che lancia via Facebook Chiara Russo, di Bassano del Grappa (Vicenza), la sorella di Luca, la seconda vittima italiana dell'attentato di Barcellona. Chiara posta diverse foto di giovani esanimi a terra, insieme ad una foto sorridente del fratello, la stessa che compare nel profilo Facebook del ragazzo.

14:58Calcio: Serie A, Roma favorita a Bergamo

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Primo vero banco di prova per la Roma targata Di Francesco e in quota è subito battaglia per i giallorossi. La stagione 2017-'18 inizierà a Bergamo, domenica pomeriggio, contro un'Atalanta che negli ultimi cinque incroci non ha mai perso con i giallorossi (tre pareggi e due vittorie). Da SNAI arriva comunque fiducia a Dzeko e compagni, avanti a 2,30 contro il 3,20 per i bergamaschi e il 3,25 del pareggio. Il Milan tornerà in campo forte del 6-0 allo Shkendija nei playoff di Europa League e in casa del Crotone il pronostico è tutto dalla parte di Montella, avanti a 1,55 contro il 5,75 dei rossoblù e il 4,25 del pareggio. Per l'Inter l'appuntamento è a San Siro con una Fiorentina ancora in pieno "work in progress" e per questo fortemente penalizzata dai quotisti. La vittoria nerazzurra si gioca a 1,55, per il 2 l'offerta arriva a 6,25, con il pareggio a 4,00.

14:54Barcellona, aumentata sicurezza a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Sensibilizzate ulteriormente le misure di sicurezza a Roma dopo l'attentato di ieri a Barcellona. Particolare attenzione alle aziende di autonoleggio, affinché segnalino qualsiasi situazione anomala, e ai furgoni diretti in città, in particolare quelli in transito nel centro storico. Sensibilizzate le vigilanze degli obiettivi spagnoli presenti in città e dei tradizionali luoghi 'sensibili'.

14:54Calcio: Tavecchio, Leghe? Serve governance chiara

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - "Le Leghe sono anni che hanno cercato di sistemarsi. Il commissario è da aprile che sta lì, i miracoli li facevano solo poche persone. A questo punto faremo di tutto per portare ad una governance chiara dove ci siano delle regole precise sugli incarichi da affidare e credo dovrebbe essere accolta la proposta che sta facendo il commissario". Lo ha detto il presidente della Figc che da aprile è anche commissario della Lega di serie A, a chi gli chiedeva dello situazione delle Leghe.