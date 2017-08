Ultima ora

16:07Calcio: Roma, Iturbe ceduto al Club Tijuana

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Juan Manuel Iturbe si trasferisce in Messico. L'attaccante della Roma, reduce dalla parentesi al Torino nella scorsa stagione, è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto (legato alle presenze) a 5 milioni di euro al Club Tijuana, formazione che milita nella Primera Division messicana. Iturbe firmerà un contratto quadriennale con gli 'Xolos' ed è atteso domani in Messico per sottoporsi alle visite mediche.

16:03Barcellona: Rajoy, terrorismo primo problema Europa

(ANSA) - MADRID, 18 AGO - La lotta contro il terrorismo "è il primo problema dell'Europa", ha detto il premier spagnolo Mariano Rajoy dopo un vertice di crisi a Barcellona con il presidente catalano Carles Puigdemont, all'indomani della strage della Rambla.

16:02Barcellona: frati Assisi,fermatevi nel nome di San Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 18 AGO - "Nel nome di San Francesco, fermatevi!": è l'appello dei frati del Sacro Convento di Assisi dopo l'attentato di Barcellona. Lanciato attraverso il sito sanfrancesco.org. La comunità francescana ha sottolineato di avere ricordato sulla tomba del Poverello "le vittime del dramma" della città spagnola "e tutti coloro che soffrono a causa dei terribili attentati". "Si levi forte la preghiera da ogni angolo del mondo - hanno quindi sottolineato sul loro sito - perché si spenga la violenza e si accenda la luce della speranza". "La nostra risposta è la preghiera, la speranza e il dialogo" ha detto padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento. Che ha espresso una "forte condanna" dell'attentato di Barcellona. (ANSA).

15:51Barcellona: di 34 paesi morti e feriti in Rambla

(ANSA) - MADRID, 18 AGO - Sono di 34 diversi paesi i morti e i feriti dell'attentato jihadista di ieri sulla Rambla, ha reso noto la protezione civile catalana. Il più celebre viale di Barcellona era affollato di turisti ieri aòl momento dell'attacco. Fra i morti e i feriti, conferma la protezione civile, ci sono spagnoli, italiani, francesi, tedeschi, americani, britannici, greci, belgi, cubani o cinsi.

15:45Barcellona: polizia catalana, arrestata quarta persona

(ANSA) - BARCELLONA, 18 AGO - La polizia catalana ha reso noto che è stata arrestata una quarta persona in relazione agli attacchi a Barcellona e a Cambrils.

15:41Barcellona: Mousa Oukabir, ‘Uccidere gli infedeli’

(ANSA) - MADRID, 18 AGO - "Uccidere gli infedeli, e lasciare solo i musulmani che seguono la religione": questo il messaggio lasciato su un social due anni fa da Mousa Oukabir, il giovane di origine marocchina di quasi 18 anni tuttora in fuga e ricercato quale presunto conducente del furgone della strage di Barcellona. Cosi, riferisce Efe, Oukabir aveva risposto sull'app Kiwi alla domanda "che cosa faresti nel tuo primo giorno da re del mondo?".

15:36Trump, Usa in allerta, ma i confini mai così sicuri

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Le forze dell'ordine e la sicurezza nazionale negli Usa sono in allerta e monitorano da vicino la presenza di qualunque segnale di preoccupazione. Lo afferma Donald Trump su Twitter dopo gli attacchi di Barcellona. "I nostri confini non sono mai stati così sicuri", aggiunge il presidente americano.