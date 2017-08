Ultima ora

17:35Calcio: Fiorentina, Benassi ‘pronto per l’Inter’

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - In attesa di definire o meno il caso Kalinic in casa Fiorentina è stato il giorno delle presentazioni di Marco Benassi e Cristiano Biraghi. "Considero la Fiorentina uno dei top club in Italia, per me è un onore essere qua. Darò tutto per raggiungere il massimo degli obiettivi possibili. Sapere che una squadra come la Fiorentina aveva pensato a me è stato un grande motivo di orgoglio. Voglio ripagare la fiducia che mi è stata concessa", ha detto Benassi. "Perché ho lasciato il Torino? Negli ultimi due mesi non sapevo più perché non giocavo. Volevo andare via. Poi dopo l'Europeo sono tornato con entusiasmo e sono andato a parlare col mister che mi ha detto che non sarei stato titolare, ma sarei partito tra le terze-quarte linee. Quando mi ha chiamato la Fiorentina non ho avuto neanche mezzo dubbio. All'Inter sarò sempre grato perché mi ha portato in Serie A. Domenica, però, farò di tutto per batterla. Sarà una partita difficile perché loro sono forti e hanno grandi ambizioni".

17:29Atletica: domenica la Amatrice-Configno

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Correre per rinascere. Domenica 20 agosto, a quasi un anno da quella notte di paura e distruzione, la Amatrice-Configno è pronta a portare un segno di speranza in questa terra così pesantemente ferita dal terremoto. La macchina organizzativa - fa sapere la Fidal - malgrado le mille difficoltà causate dal sisma, non si è arresa e ha voluto comunque far continuare la tradizione di un evento che nel 2017 compie 40 anni. Otto chilometri e mezzo che lambiranno la zona rossa di Amatrice con la Protezione Civile impegnata a far sì che tutti - attesi 2000 runners - possano correre in sicurezza. Sabato sera la distribuzione dei pettorali, un momento che vedrà la partecipazione di tante stelle dell'atletica che hanno fatto la storia dell'Amatrice-Configno: dagli olimpionici di maratona Gelindo Bordin e Stefano Baldini all'oro di Los Angeles Gabriella Dorio, Non mancherà l'asso keniano Ezekiel Kemboi, due ori olimpici e 4 titoli mondiali nei 3000 siepi, che qui ha già scritto il suo nome nell'albo d'oro della corsa.

17:20Calcio: Conte “Diego Costa? Preferisco ridere, è il passato”

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Tutti al Chelsea sanno quello che è successo nella scorsa stagione. Non ho voglia di parlare ancora di Costa. Per me è il passato": tronca così, sul nascere, la risposta su Diego Costa, il bomber ispano-brasiliano finito ai margini del progetto tecnico del Chelsea, l'allenatore dei Blues Antonio Conte, durante la conferenza stampa a due giorni dal big match contro il Tottenham a Wembley. "Preferisco ridere - dice il tecnico italiano rispondendo a una domanda sulla richiesta del giocatore di essere ceduto - È divertente la sua intervista e comunque non mi interessa continuare a parlare di questa situazione. Per me è il passato".

17:15Calcio: Crotone, sì a utilizzo stadio con Milan

(ANSA) - CROTONE, 18 AGO - La commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli ha dato il via libera all'utilizzo dello stadio Ezio Scida per la gara tra Crotone e Milan in programma domenica sera. L'ok è arrivato dopo l'ispezione dei rappresentanti dei vari uffici che compongono la commissione allo stadio avvenuto questa mattina. Ispezione che ha riguardato soprattutto la tribuna coperta, settore nel quale i lavori di installazione della copertura non sono terminati: al momento è stata montata solo la parte centrale della copertura, mentre le tettoie delle zone laterali saranno installate da lunedì 21 agosto. In occasione della gara tra Crotone e Milan saranno messe in sicurezze le zone di cantiere per permettere l'accesso al pubblico. Il via libera della commissione ha permesso, a partire dal pomeriggio, la messa in vendita dei biglietti per la tribuna coperta, mentre tutti gli altri settori - come risulta dal circuito di vendita online - sono esauriti.

17:08Calcio: Fiorentina, Kalinic invia certificato

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - Tra la Fiorentina e Nikola Kalinic continua il braccio di ferro. L'attaccante croato, come confermato dalla stessa società viola, ha inviato un certificato medico della validità di 5 giorni per spiegare di essere 'emotivamente inquieto' e pertanto impossibilitato ad allenarsi. Insomma, stress da mercato. Kalinic smania di trasferirsi al Milan ma l'affare non si è ancora sbloccato per problemi economici: la Fiorentina non intende fare sconti e pretende dal club rossonero 28-30 milioni di euro con tanto di garanzie. Nell'attesa l'attaccante, ancora sotto contratto fino al 2019, ha scelto da ieri di non allenarsi più con i viola: ieri lo ha fatto senza giustificazione e per questo è stato multato dalla società, quindi l'invio del certificato mentre lui stesso si trova ancora a Firenze in attesa di notizie.

16:47Calcio: Cellino, col Genoa non me la sono sentita

(ANSA) - BRESCIA, 18 AGO - "Certo che voglio andare Serie A, ma bisogna avere pazienza" ha detto Massimo Cellino nel corso della presentazione come nuovo patron del Brescia calcio. "Non mettetemi fretta perché conosco il calcio" ha aggiunto Cellino. "Faccio calcio da professionista e non per hobby perché sarebbe troppo caro per me. Ho parlato con Preziosi per il Genoa e con lui mi lega una profonda amicizia, ma ho valutato e non me la sono sentita perché sarebbe stato un impegno economico troppo importante".

16:47Uno bianca: permesso premio. Familiari, ma che giustizia è?

(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - "Rimango allibita. Non mi aspettavo una cosa di questo genere. Non è giusto, che giustizia è?". Così all'ANSA Rosanna Zecchi, presidente Associazione familiari vittime della Uno bianca, commentando il permesso a Marino Occhipinti, condannato all'ergastolo per uno degli omicidi della banda, di trascorrere una settimana in un albergo in Valle d'Aosta. Proprio dei permessi ai killer della uno bianca, Zecchi - che ha spiegato come quello in corso non sarebbe il primo di questo tipo per Occhipinti - ha detto di averne parlato anche al ministro della Giustizia Andrea Orlando, ospite, due mesi fa a una Festa dell'Unità a Bologna: "Era alla Festa del'Unità delle Due Madonne e sono andata a parlarci. Lui ci ha detto di stare calmi perché dopo 20 anni possono avere permessi. Ma un permesso come questo di una settimana mi sembra eccessivo... Occhipinti Sarà cambiato? Io spero solo che non faccia altri atti violenti. Tutelare la società civile non interessa a nessuno".