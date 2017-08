Ultima ora

19:42Una boulangerie galleggiante sulla Senna

(ANSA) - PARIGI, 18 AGO - Una boulangerie galleggiante sulla Senna. Questo il progetto che dovrebbe essere realizzato entro la primavera del 2019 a Parigi. Lo riporta Le Parisien, fornendo alcuni dettagli. Il 'Moulin Seine' ('Mulino Senna' in italiano) verrà ormeggiato vicino al ponte Alexandre III e sarà dotato di forno, ruota per macinare i cereali e un laboratorio aperto, dove i panettieri potranno impastare le loro baguette davanti agli occhi dei clienti. "Abbiamo fatto una doppia scommessa inventando un nuovo modello economico che propone una nuova soluzione alla mobilità" ha detto il presidente di Citysurfing, Christophe Gallineau, presentando il progetto. Gallineau ha poi aggiunto che che questi battelli serviranno anche al trasporto delle materie prime necessarie al forno grazie a tre piccole barche a propulsione elettrica.

19:37Venezuela: Costituente assume tutti poteri Parlamento

(ANSA) - CARACAS, 18 AGO - L'Assemblea Costituente voluta dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha assunto oggi tutte le funzioni e i poteri del Parlamento, dopo che i deputati dell'Assemblea Nazionale, controllata dall'opposizione si sono rifiutati di accettare la sua autorità. Attraverso un decreto approvato in modo unanime dai 545 membri della Costituente, l'organismo si è attribuito tutte le funzioni dell'Assemblea Nazionale "per garantire la preservazione della pace, la sovranità, il sistema socioeconomico e finanziario e la protezione dei diritti dei venezuelani". "Non permetteremo più altre distorsioni del potere. Questa Costituente è arrivata per mettere ordine in questo paese", ha dichiarato la presidente Delcy Rodriguez. Il decreto è stato votato dopo che le autorità dell'Assemblea Nazionale - presieduta da Julio Borges e che conta con una maggioranza di due terzi dei seggi in mano all'opposizione - si è rifiutata di comparire davanti alla Costituente per riconoscerne l'autorità e sottomettersi ad essa.

19:11Rapina e insulti razzisti a donna, confermati gli arresti

(ANSA) - RIMINI, 18 AGO - Il gip del tribunale di Rimini ha convalidato l'arresto della coppia fermata mercoledì sera, alla fermata del bus 11, dalla polizia di Stato per aver rapinato, insultato con frasi razziste e spinto a terra una donna di colore incinta, al sesto mese di gravidanza. Per la donna responsabile dell'aggressione, 19 anni di Ancona, il giudice Vinicio Cantarini ha disposto gli arresti domiciliari, in quanto mamma di una bimba di pochi mesi, lui, 22 anni, di Caserta, va in carcere. La vittima dell'aggressione, senegalese di 39 anni, regolare in Italia dove vive da anni con la famiglia e lavora come cameriera, è stata medicata in Ospedale e ne avrà per 15 giorni. Per il giudice "non sussiste alcun serio elemento per dubitare dell' attendibilità della denunciante". Per il gip inoltre non vi sono dubbi che, dopo aver rubato il cellulare dalla borsa della donna, siano state pronunciate dal campano frasi offensive e razziste come "ti faccio abortire negra di m..." o "vai via negretta di m..., io ti ammazzo".

19:10Banca Marche: Procura chiede processo per 17

(ANSA) - ANCONA, 18 AGO - Diciassette richieste di rinvio a giudizio per il crac miliardario della Vecchia Banca Marche e della controllata Medioleasing, per reati che vanno dalla bancarotta fraudolenta all'ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. Le conclusioni della Procura di Ancona sono state sottoposte a luglio al Gup Carlo Cimini che fisserà l'udienza entro 2-3 mesi. La notizia si è appresa oggi. Fra gli ex vertici per i quali i pm chiedono il processo ci sono l'ex Dg di Bm Massimo Bianconi e gli ex presidenti Michele Ambrosini e Lauro Costa.

18:56Siria: Isis si ritira da 4 pozzi gas

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 AGO - Le forze governative siriane, appoggiate da milizie loro alleate anche straniere e da bombardamenti dell'aviazione russa, hanno strappato all'Isis un territorio pari a 1.000 chilometri quadrati nell'est della provincia di Homs in sole 24 ore, riprendendo il controllo di quattro pozzi di gas. Lo riferisce l'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). I pozzi riconquistati in questa che è una provincia ricca di risorse energetiche sono quelli di Twinan, Akram, Ghadir e Al Hussein. La fonte aggiunge che i combattimenti continuano, con artiglieria e raid incessanti degli aerei di Mosca. Più a ovest, intanto, a cavallo tra le province di Hama e Homs, l'esercito siriano ha confermato di avere circondato, anche qui con il sostegno dell'aviazione russa, le posizioni dell'Isis nella città di Akerbat, come aveva annunciato in precedenza Mosca. I successi militari di Damasco sembrano preludere ad un'offensiva verso est per riconquistare Deyr az Zor, l'ultima grande città siriana in mano a Isis.

18:48Calcio: Juve ufficializza Matuidi, al Psg vanno 20 mln

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Accordo firmato per Blaise Matuidi. Il trentenne centrocampista francese è ufficialmente della Juventus. Al Psg andranno - precisa il club bianconero - 20 milioni, pagabili in tre anni, e potenzialmente fino ad altri 10,5 milioni "in funzione del numero di partite ufficiali" giocate da Matuidi "nel corso della durata contrattuale", che è di tre anni.

18:42Ciclismo: Vuelta, Nibali punta al successo

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Sono convinto di fare bella figura, ce la metterò tutta. La mia squalifica di due anni fa? Commisi un'infrazione, ma la sanzione nei miei confronti fu più severa di quanto meritassi, proprio com'è avvenuto nell'ultimo Tour con Sagan". Vincenzo Nibali ha un conto aperto con la Vuelta: se l'aggiudicò nel 2010, dimostrandosi per la prima volta corridore da grandi giri, ma nel 2015 finì nell'occhio del ciclone, dopo essersi attaccato all'ammiraglia. Accadde il 23 agosto, nella prima tappa della corsa spagnola: lo 'Squalo dello Stretto' finì a terra, poi arrivò al traguardo con circa 1' di ritardo dai big. La giuria fu impietosa e lo squalificò assieme a una delle due ammiraglie dell'Astana, la squadra di allora. "Mi sento bene, ho lavorato duro a San Pellegrino - le parole di Nibali -: ha faticato in salita e adesso punto al massimo. Sono in tanti a volere il successo, ma io voglio chiudere la stagione con una grande vittoria. Peccato che la Bahrain Merida quest'anno sia stata davvero sfortunata".