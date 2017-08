Ultima ora

18:48Calcio: Juve ufficializza Matuidi, al Psg vanno 20 mln

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Accordo firmato per Blaise Matuidi. Il trentenne centrocampista francese è ufficialmente della Juventus. Al Psg andranno - precisa il club bianconero - 20 milioni, pagabili in tre anni, e potenzialmente fino ad altri 10,5 milioni "in funzione del numero di partite ufficiali" giocate da Matuidi "nel corso della durata contrattuale", che è di tre anni.

18:42Ciclismo: Vuelta, Nibali punta al successo

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Sono convinto di fare bella figura, ce la metterò tutta. La mia squalifica di due anni fa? Commisi un'infrazione, ma la sanzione nei miei confronti fu più severa di quanto meritassi, proprio com'è avvenuto nell'ultimo Tour con Sagan". Vincenzo Nibali ha un conto aperto con la Vuelta: se l'aggiudicò nel 2010, dimostrandosi per la prima volta corridore da grandi giri, ma nel 2015 finì nell'occhio del ciclone, dopo essersi attaccato all'ammiraglia. Accadde il 23 agosto, nella prima tappa della corsa spagnola: lo 'Squalo dello Stretto' finì a terra, poi arrivò al traguardo con circa 1' di ritardo dai big. La giuria fu impietosa e lo squalificò assieme a una delle due ammiraglie dell'Astana, la squadra di allora. "Mi sento bene, ho lavorato duro a San Pellegrino - le parole di Nibali -: ha faticato in salita e adesso punto al massimo. Sono in tanti a volere il successo, ma io voglio chiudere la stagione con una grande vittoria. Peccato che la Bahrain Merida quest'anno sia stata davvero sfortunata".

18:37Multa sigaretta in auto: sindaco, leggi vanno osservate

(ANSA) - TRIESTE, 18 AGO - "Le leggi vanno osservate. Finiamola con lo scalpore che sorge quando si applicano le norme". Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza (Forza Italia), commenta così la multa comminata dai vigili urbani del capoluogo giuliano a un automobilista sorpreso mentre fumava una sigaretta alla guida della propria autovettura con a bordo il proprio figlio minorenne. Secondo Dipiazza, "in autostrada si va a 130 all'ora e lo stesso vale in questo caso: è una legge dello Stato e va fatta osservare. Mi chiedo perché non si danno le multe a chi guida mentre usa lo smartphone: ormai lo fanno tutti". Dipiazza si sofferma sulla questione del fumo, ricordando "le foto paurose che si vedono su pacchetti: non si dovrebbe mai fumare davanti a un bambino, fuori e dentro una macchina".

18:36Sgomberati 2.200 migranti a nord di Parigi

(ANSA) - PARIGI, 18 AGO - Questa mattina, all'alba, la polizia ha sgomberato 2.200 migranti da Porte de La Chapelle, a nord di Parigi. I migranti sono stati redistribuiti in 18 centri sparsi in tutta la regione dell'Ile-de-France. Un gruppo è stato accompagnato in un nuovo campo a Porte de Versailles, a sud-est della capitale. Un'operazione organizzata "in gran segreto" secondo Le Parisien, che ha provocato un'ondata di proteste da parte dei residenti e dei rappresentanti locali. "Il prefetto della regione mi ha detto di non aver trovato altri posti nell'Ile-de-France", ha affermato Philippe Goujon, presidente del 15/mo arrondissement, sottolineando di aver saputo "per caso che un campo con 500 migranti si sarebbe installato" nel quartiere.

18:23Barcellona: Guardiola, città si risolleverà

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Barcellona si risolleverà e dimostrerà che bel paese sia, la Catalogna e la Spagna". Non è una vigilia di campionato come tutte le altre per Pep Guardiola: l'attentato sulle Ramblas ha colpito al cuore la terra del tecnico del Manchester City. Il catalano si è esposto in prima persona nella battaglia per l'indipendenza della Catalogna, diventando una bandiera in favore del separatismo. "Il nostro pensiero è alla gente che sta lì - dice Guardiola - è già successo in Francia e a Londra. Sono vicino alle famiglie che hanno perso dei cari. Speriamo che non debba più succedere nulla di simile in nessuna parte del mondo". Nella notte dell'attentato alla Manchester Arena, la moglie e le due figlie dell'ex giocatore si trovavano al concerto di Ariana Grande: "Sono in stato di choc" aveva scritto allora Guardiola, dopo la grande paura rassicurando però che la sua famiglia stava bene.

18:16Calcio: Diego Costa, potrei andare altrove

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il futuro di Diego Costa all'Atletico Madrid comincia a diventare un po' più nebuloso e per la prima volta il bomber del Chelsea apre alla possibilità di "andare altrove". In un'intervista a Espn il centravanti ha ripetuto che la sua intenzione è quella di tornare ai colchoneros, ma - ha aggiunto - "se il club non farà uno sforzo per acquistarmi posso cambiare idea e andarmene in un'altra squadra pronta a scommettere su di me". "Finora - ha aggiunto Costa - ho dimostrato il mio interesse a giocare nell'Atletico, però se i due club non si mettono d'accordo e l'Atletico non fa un ulteriore sforzo, non posso andarci. Il Chelsea mi ha offerto a molti club, ma io sono stato molto chiaro con loro: ho detto che se non faccio più parte dei piani del tecnico, allora voglio scegliere io il mio destino. Non permetterò ad altri di decidere il mio destino per guadagnare più soldi Sto parlando con l'Atletico - ha concluso Diego Costa - però può succedere che da qui a 10 giorni io vada altrove".

18:13Germania: attacco con coltello, un morto e un ferito

(ANSA) - BERLINO, 18 AGO - Una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita in un attacco di una persona armata di coltello a Wuppertal, nel Nordreno-Westfalia. Lo scrive la Dpa. Il responsabile è in fuga.