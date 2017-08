Ultima ora

20:42Barcellona: Verona chiude piazza Bra con barriere cemento

(ANSA) - VERONA, 18 AGO - Immediato rafforzamento delle misure di sicurezza a Verona, dopo l'attentato di Barcellona, con posizionamento nella centralissima Piazza Bra di una serie di 'new jersey' in cemento destinati a restare fissi fino al termine della stagione lirica e dei concerti in Arena, ad ottobre. La decisione è stata assunta oggi dal Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Verona aveva già sperimentato in passato l'installazione temporanea delle barriere e dei blocchi in cemento, per prevenire eventuali atti terroristici. Piazza Bra e l'anfiteatro dell'Arena sono meta di migliaia di visitatori ogni giorno. I new jersey fissi in cemento armato permetteranno di realizzare alcuni varchi presidiati da pattuglie dell'Esercito e della Polizia locale mentre nella piazza saranno potenziati i servizi delle unità antiterrorismo della Polizia e dei Carabinieri. (ANSA).

20:36Allerta Protezione Civile per temporali al Nord

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il transito di una perturbazione di origine atlantica sul nostro Paese determinerà, nelle prossime ore, condizioni di instabilità sui settori alpini, in progressiva estensione alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'allerta prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Piemonte e Valle D'Aosta, in progressiva estensione a Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta, Veneto, Piemonte settentrionale e sui settori centro orientali della Lombardia.

20:36Bagnanti sardi difendono ambulante africano a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Una trentina di bagnanti cagliaritani ha fatto cordone impedendo il pestaggio di un giovanissimo ambulante senegalese da parte di alcune coppie di turisti campani che si trovavano alla prima fermata del Poetto, la spiaggia di Cagliari. E' accaduto dopo le 17, nei pressi dello stabilimento Le Palmette. A causa di futili motivi il gruppetto di turisti - una decina e tutti adulti sulla cinquantina - avrebbe iniziato ad urlare contro l'ambulante, richiamando l'attenzione degli altri bagnanti. Il clima si è subito infuocato: gli aggressori avrebbero anche preso i bastoni di alcuni ombrelloni, dirigendosi verso il malcapitato ambulante. A quel punto una trentina di bagnanti del luogo si è frapposto, facendo cordone attorno al ragazzo. Il gruppetto di turisti è così andato via prima che sul posto arrivasse una pattuglia della Polizia chiamata dalle persone che hanno assistito al tentativo di aggressione.

20:28Barcellona: Malagò, 1′ silenzio nello sport italiano

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Nell'esprimere il proprio cordoglio alle famiglie, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si disputeranno in Italia nel fine settimana per onorare la memoria di Bruno Gulotta e Luca Russo e di tutte le vittime dell'attentato terroristico avvenuto ieri a Barcellona, in Spagna". Lo rende noto un comunicato del Coni.

20:24Barcellona, Digos Viterbo: nessun mistero in vacanza Driss

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Driss Oukabir, fratello 28enne del presunto autista killer della strage di Barcellona, Moussa Oukabir, ha trascorso in tutto una decina di giorni in provincia di Viterbo a fine agosto del 2014, ma non ci sono misteri sulla sua permanenza. A confermarlo é Monia Morelli, dirigente della Digos di Viterbo che ha sentito la donna, una 40enne viterbese, che invitò il giovane e gli pagò il viaggio dopo averlo conosciuto a Barcellona. Gli accertamenti non hanno evidenziato alcun legame con gli attentati di ieri in Catalogna. Il furgone usato per investire le vittime sulla Rambla sarebbe stato noleggiato con i documenti di Driss Oukabir, che ne ha denunciato il furto dopo l'eccidio.

20:24Russia: Putin e Medvedev in Crimea

(ANSA) - MOSCA, 18 AGO - E' iniziata la visita di Vladimir Putin in Crimea, la penisola sul Mar Nero che la Russia si è annessa nel marzo del 2014. Accompagnato dal premier Dmitri Medvedev, il presidente russo ha visitato una scuola a Sebastopoli, incontrando genitori e docenti. Poi Putin ha visitato una mostra dal titolo 'La storia di Cherson durante l'epoca classica'. Cherson (Khersones in russo) è il luogo in cui nel 988 il principe Vladimir venne battezzato per poter poi sposare la sorella dell'imperatore bizantino, Anna Porfirogenita. Tornato a Kiev, Vladimir ordinò agli abitanti di recarsi sul fiume Dnipro per ricevere il battesimo introducendo così la religione cristiana tra i suoi sudditi. Putin rende anche omaggio ai militari sovietici della 35esima batteria di difesa costiera che combatterono contro le truppe naziste, deponendo fiori davanti al memoriale dedicato a loro assieme ai centauri filo-Cremlino del gruppo 'Lupi della Notte'. In serata il presidente russo assisterà al festival 'Opera a Cherson'.

20:23Barcellona:solo nome città sulla maglia per Messi e compagni

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - I giocatori del Barcellona indosseranno una maglia particolare, contrassegnata dalla scritta 'Barcelona' al posto del nome del giocatore che la veste, per onorare la vittime della strage delle 'Ramblas' e di Cambrils, nella prima partita della Liga in programma domenica alle 20,15 nel Camp Nou contro il Betis Siviglia. E' stato lo stesso club catalano a rivelarlo, con un comunicato. Il Barcellona, prima di portare avanti quest'iniziativa, ha ricevuto una delega speciale dalla Rfef. Inoltre, il club blaugrana ha lanciato l'hashtag con lo slogan #TotsSomBarcelona, che apparirà sul petto di ogni calciatore. Inoltre, tutti i calciatori impegnati nelle partite della prima giornata della Liga, che partirà stasera, indosseranno il lutto al braccio.