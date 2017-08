Pubblicato il 18 agosto 2017 da ansa

ROMA. – I campionati decollano, ma il mercato non si ferma. Anzi, comincia la corsa frenetica all’ultimo colpo. La Roma molla definitivamente il paraguayano Juan Manuel ITURBE, che saluta (senza rimpianti) e si trasferisce oltreoceano, in Messico, dove indosserà la maglia del Tijuana: operazione in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni. Di fatto, si tratta di una cessione a titolo definitivo.

Un altro addio dovrebbe essere quello di GABIGOL, che si prepara a lasciare l’Inter per trasferirsi a Lisbona e indossare la maglia dello Sporting. Anche in questo caso si procederà con la formula del prestito. L’Inter saluta inoltre il difensore colombiano MURILLO che, tenendo fede alle previsioni degli operatori, passa al Valencia (la trattativa andava avanti da mesi). La squadra della Comunidad ha acquistato anche un altro difensore: Gabriel PAULISTA, classe 1990, prelevato dall’Arsenal e ingaggiato fino al 2023.

Sempre per rimanere in casa Inter: è da considerare in stand-by il trasferimento di Patrik SCHICK dalla Samp. Il club nerazzurro prende tempo, perché non vuole chiudere l’operazione a titolo definitivo, ma puntare sul prestito oneroso dell’attaccante. Ausilio e Romei si aggiorneranno dopo la prima di campionato.

Marco BORRIELLO, dopo avere rotto con il Cagliari, è ormai a un passo dalla Spal allenata da Semplici, neopromossa in Serie A. Per l’attaccante classe 1984 sarebbe l’ennesima sfida di una carriera costellata da gol e trasferimenti, gioie (poche) e delusioni (tante).

KALINIC diventa un caso per la Fiorentina, ma anche per il Milan, che serra i tempi per il suo ingaggio. Il centravanti croato ha presentato un certificato medico per riposare cinque giorni, in cui viene definitivo “emotivamente inquieto”. Il passaggio in rossonero sembra ormai cosa fatta.

E’ arrivata l’ufficialità per MATUIDI, che diventa un giocatore della Juve in cambio di 20 milioni (pagabili in tre anni) al PSG e potenzialmente fino ad altri 10,5 milioni “in funzione del numero di partite ufficiali” giocate dal centrocampista “nel corso della durata contrattuale”, che è di tre anni.

No del Liverpool al Barcellona che ha offerto 120 milioni per il brasiliano COUTINHO. Davinson SANCHEZ, difensore classe ’96 dell’Ajax, passa al Tottenham per 40 milioni (più 2 di bonus). L’ex milanista Kevin Prince BOATENG torna a giocare in Germania: vestirà la maglia dell’Eintracht Francoforte.