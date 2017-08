Ultima ora

13:57Calcio: Delneri “Var utile ma bisogna abituarsi”

(ANSA) - UDINE, 19 AGO - Il Var "è uno strumento utile ma bisogna abituarsi". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri, chiamato a esprimersi sulla novità tecnologica che debutterà da questo campionato. "Ci saranno sicuro delle discussioni, interruzioni e cambi di decisione - ha sostenuto Delneri - ma dobbiamo abituarci perché fornisce delle certezze sulle cosiddette "situazioni matematiche", sul fuorigioco, sul gol/non gol. Bisognerà vedere sui calci d'angolo, sui rigori. Ma penso che darà i suoi frutti perché sarà un aiuto importante per gli arbitri, che poi sono quelli che decidono comunque". L'utilità maggiore, in questo momento, Delneri la individua "sul fuorigioco" ma anche "sui falli violenti". "Per altre cose - ha aggiunto - penso saranno valutazioni sempre più personali dell'arbitro che non da matematica secca".

13:53Calcio: Delneri, fare punti da subito

(ANSA) - UDINE, 19 AGO - L'esordio in campionato dell'Udinese, domani sera in casa con il Chievo, sarà una sfida "tra due squadre che vogliono fare punti subito". Lo ha detto nella conferenza stampa prepartita il tecnico dei bianconeri Gigi Delneri inquadrando la gara che si aspetta "alla pari". "Sarà una partita di lotta, di attenzione, di grande rispetto per gli avversari - ha aggiunto - Chievo è sempre partito molto bene, tutti gli anni. E' una squadra consolidata come struttura e giocatori. Ha cambiato poco del passato, conosce i suoi pregi e i suoi difetti; è una squadra molto tosta, che ha esperienza, ha giocatori di qualità e strutture diverse, come Birsa, Castro o Inglese".

13:51Calcio:Borriello saluta Cagliari, non avevo più fuoco dentro

(ANSA) - CAGLIARI, 19 AGO - Ciao ciao Cagliari: l'addio alla squadra rossoblù di Marco Borriello, non convocato per la gara di stasera con la Juventus, è in una lunga lettera postata su Instagram. "Non ho litigato con Rastelli, né con la società, né con i compagni di squadra - spiega -. Per tanti motivi quest'anno, dopo diversi allenamenti e partite, non ho sentito più quel fuoco che avevo dentro di me nella passata stagione. Penso che per un giocatore di 35 anni le motivazioni debbano essere alla base di tutto". Il bomber da venti gol nella precedente stagione racconta come è nato il divorzio. "Ho deciso una settimana fa - precisa - dopo la partita con il Palermo di andare in primis dal direttore sportivo e poi dal presidente per manifestare questa mia voglia di cambiare". E ancora: "Non volevo rovinare tutto ciò che di buono ho fatto per la maglia del Cagliari e per i fantastici tifosi che mi hanno fatto sentire un idolo e accolto come se fossi a casa mia". Ma la sfida non si ferma: "Ora il mio viaggio - conclude Borriello - continua altrove: ho ancora voglia di dimostrare il mio valore e dare ancora qualcosa di importante al calcio italiano". Un messaggio diretto anche ai tifosi: "Vi porterò sempre nel mio cuore". (ANSA).

13:39Germania: Berlino,corteo 500 neonazi,tensione con oppositori

(ANSA) - BERLINO, 19 AGO - Tensione a Berlino dove almeno 500 neonazisti hanno marciato in onore del 30esimo anniversario dalla morte di Rudolf Hess mentre altri 500 contro-manifestanti si sono riuniti vicino al corteo nel quartiere di Spandau. A separare i due cortei, la polizia antisommossa. Il portavoce, Carsten Mueller, ha detto che le autorità hanno importo una serie di restrizioni sulla marcia per assicurarsi che procedesse in maniera pacifica. In sostanza, la polizia ha autorizzato i manifestanti dell'ultradestra a marciare, senza però inneggiare al gerarca nazista, morto nella prigione di Spandau.

13:38Barcellona: Comitato sicurezza a Milano, rafforzate misure

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - A Milano rafforzate ulteriormente le misure di sicurezza in seguito all'attentato di Barcellona: sono state posizionate nuove barriere agli accessi laterali della Galleria Vittorio Emanuele, accanto a piazza Duomo, e presto ne arriveranno altre nella zona della Darsena e dei navigli. Lo ha riferito la vicesindaco Anna Scavuzzo al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato in Prefettura dopo l'attacco di Barcellona. "Ci stiamo concentrando sul Duomo e sulla Galleria e stiamo facendo le verifiche per il posizionamento dei new jersey in Darsena e Navigli" ha precisato.(ANSA).

13:21Terrorismo: Viminale, espulsi 3 stranieri

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Due cittadini marocchini ed un cittadino siriano sono stati espulsi dal territorio nazionale per motivi di sicurezza. Lo rende noto il Viminale. Con questi rimpatri, 70 nel solo 2017, salgono a 202 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel proprio Paese dal gennaio 2015 ad oggi.

12:53Calcio: Genoa, Juric ‘l’obiettivo è la salvezza’

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - L'obiettivo è la salvezza, è questa la realtà". Lo ha detto l'allenatore del Genoa Ivan Juric nella conferenza alla vigilia del debutto in campionato a Reggio Emilia col Sassuolo. Il mister rossoblù deve fare i conti con alcune emergenze soprattutto in difesa (mancherà Izzo ancora squalificato per la vicenda del Calcioscommesse ai tempi dell' Avellino) e in attacco, perchè Lapadula non è ancora disponibile. Juric ha le idee chiare: "Nella retroguardia toccherà a Rossettini, anche se è arrivato da pochi giorni. Mentre davanti giocherà Galabinov, avrà un'occasione importante. Nazionale". Tra le novità un possibile posto da titolare dal 1' per il centrocampista Omeonga e il giovanissimo Salcedo in attacco: "E' un giocatore giovane ma completo" ha spiegato Juric che invita la sua squadra alla massima attenzione col Sassuolo: "E' bello che abbiano tanti italiani ed hanno la capacità di mantenerli. Giocano un buon calcio, prima con Di Francesco e ora con Bucchi: E' sicuramente una squadra con un buon potenziale".