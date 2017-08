Ultima ora

16:35Calcio: Spalletti, mercato Inter normale e ci sono abituato

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 19 AGO - "Abbiamo fatto un mercato normale al quale sono abituato. Così diventerà più bello creare un percorso importante. Promesse mantenute? Sono abbastanza contento perché ho conosciuto in maniera più profonda la squadra a disposizione. Forse vi siete lasciati trascinare troppo nel fare discorsi e certi nomi...". Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro la Fiorentina risponde così ad una domanda sul mercato dell'Inter. L'allenatore rifiuta poi di definirsi l'acquisto più importante della società e vuole che i fari siano "puntati su questi giocatori perché scriveranno la nostra storia e il mio obiettivo è vincerle tutte''. Spalletti ammette che l'Inter acquisterà in difesa e toglie dal mercato Candreva: "Vogliamo tenerlo". Poi dà una stoccata ai giornalisti: ''Quando parlavate di Vidal, Sanchez, sono salito sul cancello per aspettarli. Mi ero anche improfumato...''.

16:32Rugby: Championship, Australia-Nuova Zelanda 34-54

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - La Nuova Zelanda ha battuto l'Australia 54-34 in un match valevole per la prima giornata del Rugby Championship, il torneo riservato alle nazionali dell'emisfero australe, giocato a Sydney. Incontro senza storia - il primo tempo era finito 40-6 - nel quale gli All Blacks sono andati in meta per otto volte (di cui sette trasformate) aggiudicandosi anche il punto di bonus. Per i Wallabies quattro mete, tutte trasformate. La prossima settimana si replica a campi invertiti.

16:27Calcio: Mihajlovic scherza su fede bianconera sindaca Torino

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Piccolo show di Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa del Torino. Commentando l'esordio in campionato in trasferta (a Bologna) dei granata, per il terzo anno consecutivo, Sinisa Mihajlovic ha preso la parola: "Come mai ogni volta il Torino inizia in trasferta, gioca in casa quando c'è la Turin Marathon o il blocco del traffico - ha scherzato il tecnico -. Sorteggio? Palline calde e fredde. Chi è il sindaco di Torino?". Alla risposta "Chiara Appendino", Mihajlovic ha concluso domandando, sempre con il sorriso sulle labbra: "É tifosa del Torino?" alludendo alla fede bianconera della prima cittadina.

16:25Barcellona: Re Felipe, “non abbiamo paura”

(ANSA) - MADRID, 19 AGO - Re Felipe VI ha fatto proprio oggi il grido della folla ieri in Plaza Catalunya a Barcellona affermando che "non abbiamo paura e mai l'avremo" davanti al terrorismo. Il capo dello stato spagnolo lo ha detto ai cronisti dopo una visita, accompagnato dalla consorte Letizia, ai feriti dell'attentato della Rambla. "Questo attentato codardo" ha aggiunto "non ci vincerà, non distruggerà i nostri valori, nè la nostra democrazia o il nostro appoggio ai diritti umani".

16:25Trovato corpo bruciato vicino ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 19 AGO - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un prato a Fenis, a una quindicina di chilometri da Aosta. Il corpo era stato bruciato e per questo, al momento, non è stato possibile dargli un'identità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.(ANSA).

16:24Calcio: Torino, Mihajlovic “mercato aperto ma Belotti resta”

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - "Non è stato facile trattenere Belotti non perché lui non ci tenesse, ma per le offerte che sono arrivate al presidente. Ma lui ha rifiutato". Sinisa Mihajlovic si gode la conferma del 'Gallo' granata al centro dell'attacco del Torino, nonostante le tante pretendenti: "L'estate non è ancora finita, ma penso che il Gallo rimarrà - ha proseguito il tecnico serbo -, e lui è contento di rimanere. Lui è capitano, bomber, siamo a sua disposizione: ringrazio il presidente anche per il mercato". Mihajlovic poi smorza la polemica con l'ex capitano granata Benassi, che gli aveva imputato l'addio al Torino per approdare alla Fiorentina: "Sono rimasto sorpreso dalle sue parole di Benassi: mi ha scritto e ci siamo chiariti. Mi ha spiegato che quello che ho letto non era vero, sappiamo entrambi come sono andate le cose, quando non ha giocato ha sempre avuto spiegazioni. Mi ha ringraziato e l'ho addirittura consigliato alla Fiorentina del mio amico Corvino. Un grande in bocca al lupo a lui e alla Fiorentina".

16:16Calcio: Spal, acquistati dal Cagliari Borriello e Salamon

(ANSA) - FERRARA, 19 AGO - Chiusa l'esperienza con il Cagliari, era attesa la firma di Marco Borriello con la Spal. Adesso - come si legge in una nota del club estense - l'attaccante arriva a Ferrara che ha acquisito ufficialmente dai sardi la punta, già ex di Milan, Juventus, Genoa, Roma e Atalanta. Il 35enne ha siglato, con i biancazzurri, un contratto di due anni. Oltre a Borriello, sempre dal Cagliari, la Spal ha acquistato anche il difensore polacco Bartosz Salamon. Classe 1991, ex di Brescia, Foggia, Sampdoria e Pescara, arriva in prestito per un anno con diritto di riscatto.