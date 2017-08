Ultima ora

15:51Papa: basta a violenza cieca del terrorismo nel mondo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 19 AGO - "Prego per tutte le vittime degli attentati di questi giorni. La violenza cieca del terrorismo non trovi più spazio nel mondo". Lo dice oggi Papa Francesco in un tweet.

15:45Calcio: Spalletti, tifosi tesoro importantissimo

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - "Abbiamo grandi calciatori e grandi uomini. Sono loro la nostra garanzia e la nostra polizza di assicurazione verso al campionato. Ci capiterà di avere momenti di difficoltà, di perdere qualche partita ma sono sicuro che i nostri avversari dovranno sputare tutto il loro 'sangue sportivo' e probabilmente non gli basterà": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della prima partita di campionato contro la Fiorentina a San Siro. L'allenatore nerazzurro ringrazia i 50 mila tifosi attesi allo stadio domenica sera: "Sono un tesoro importantissimo che dobbiamo alimentare. San Siro deve essere per noi un posto sentimentale, dove ci si ama alla follia e non c'è possibilità di tradimento".

15:42Barcellona: sorella,Luca non diventi solo un numero

(ANSA) - VERONA, 19 AGO - "Non voglio che mio fratello diventi un numero fra tanti, deve cambiare qualcosa". Lo dice all'ANSA Chiara Russo, la sorella di Luca, il giovane di Bassano del Grappa ucciso nell'attentato a Barcellona. "Non è questo il modo di vivere - aggiunge - dobbiamo avere la libertà di viaggiare, di conoscere il mondo. Spero che i ministri europei cerchino di difenderci, di salvaguardare questo nostro diritto". Chiara, che vive a Verona ed è tirocinante presso il polo chirurgico Confortini, riferisce di aver ricevuto ieri due telefonate dal ministro degli esteri Angelino Alfano. "Al ministro - aggiunge - ho chiesto che gli organi e i tessuti di Luca possano essere donati e lui mi ha assicurato di aver già inoltrato la sollecitazione a Madrid.

15:34Gentiloni, no alla politica dei muri e della paura

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Riguadagnare la propria eredità non vuol dire scegliere la politica della nostalgia, o quella dei muri e della paura. Alle sfide e alle incertezze di questo momento storico bisogna rispondere garantendo sicurezza e protezione e ricordando che il vero progresso è quello che mette al centro la qualità della vita delle persone". Lo scrive il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su 'ilsussidiario.net" alla vigilia del Meeting di Cl, che si aprirà domani a Rimini con il suo intervento.

15:24Calcio Gasperini, Spinazzola? Ora non gioca con noi

(ANSA) - ZINGONIA 8BERGAMO), 19 AGO - "Spinazzola in questo momento non gioca con la squadra: fosse per me sarebbe sempre convocato, se poi non viene è un altro discorso". Gian Piero Gasperini dice la sua sul caso dell'esterno in prestito che spinge per rientrare anticipatamente alla Juventus, separato in casa dopo aver rifiutato di partire per il test di Valencia l'11 agosto scorso: "Il Dio denaro esiste per tutti, anche per i procuratori. I giovani crescono con i valori che vengono loro trasmessi - osserva il tecnico dell'Atalanta - I casi di Conti e Spinazzola non erano prevedibili, per il resto la squadra era praticamente fatta già in primavera, dopo la fine dello scorso campionato. Ora dobbiamo inserire altri giocatori". Per la Roma probabile utilizzo di Gosens: "Non è l'unico giocatore pronto in rosa, lo sono tutti. Magari gli altri esterni sono più abituati a giocare a quattro e dovremo rivedere qualcosa".

15:16Calcio: Zidane, ora comincia grande impegno

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Stiamo attraversando un momento molto buono e dobbiamo approfittarne ma il campionato è molto lungo e ricordo che l'anno scorso l'abbiamo vinto all'ultima giornata. Di sicuro, dobbiamo cominciare bene e visto che contro di noi tutti vogliono fare bella figura sarà un grande impegno". Dopo le vittoria in Supercoppa europea e Supercoppa di Spagna, Zinedine Zidane parla così alla vigilia dell'esordio in Liga, che vedrà il suo Real Madrid affrontare il Deportivo a La Coruna Domani, e per altre tre partite, Cristiano Ronaldo non sarà in campo per la squalifica di 5 giornate inflittagli per aver spintonato l'arbitro al Camp Nou dopo il doppio giallo, sanzione che il tecnico non ha ancora digerito. "Ho già detto quello che pensavo sulla questione. Non mi lamento e non lo farò, ma la sanzione è stata troppo severa". Intanto Zidane inccensa Marco Asensio a cui, rileva Marca, sarà proposto un rinnovo del contratto, a un anno dall'ultimo ritocco, portando la clausola rescissoria a 500 milioni di euro.

15:12Finlandia: polizia, assalitore puntava alle donne

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - L'assalitore marocchino responsabile dell'attacco avvenuto a Turku, in Finlandia, puntava alle donne. E' quanto riferisce la tv finlandese, citando la polizia. Nell'attentato sono morte due donne mentre altre 8 persone sono rimaste ferite, tra cui l'italiana Luisa Biancucci. Intanto la polizia ha riferito che le quattro persone arrestate durante un blitz sono cittadini marocchini.