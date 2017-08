Ultima ora

15:58Russia: Isis rivendica accoltellamento in Siberia

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - L'Isis, attraverso l'agenzia Amaq, rivendica l'accoltellamento di oggi a Surgut, in Siberia. Lo riferisce il Site.

15:57Ius soli: Gentiloni, è conquista di civiltà

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Diventando cittadini italiani si acquisiscono diritti ma anche doveri. Garantire questa possibilità ai figli degli immigrati nati in Italia è una conquista di civiltà e un modo per valorizzare e arricchire la nostra identità". Lo scrive il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su "ilsussidiario.net" in occasione della 38ma edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani a Rimini con il suo intervento. Secondo Gentiloni, "il concetto di cittadinanza in un mondo che cambia non va confuso con la mancanza di certezze. Andare verso una società più aperta e multietnica non deve comportare una rinuncia alla nostra sicurezza e ai nostri stili di vita. Su questo punto le istituzioni democratiche si giocano una parte fondamentale della loro credibilità".

15:55Calcio: Fiorentina, Pioli “giovani e motivati, siamo pronti”

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - "Siamo consapevoli di affrontare un avversario forte, l'inizio del campionato nasconde sempre tante insidie, ma so che abbiamo lavorato bene, siamo una squadra giovane motivata di talento, pronta a raccogliere i frutti del suo lavoro". Così Stefano Pioli alla vigilia del debutto da allenatore della Fiorentina, proprio a San Siro, proprio contro l'Inter, l'ultima squadra da lui guidata prima dell'esonero. "Chi sarà più emozionato tra i vari ex? Io lo sono di sicuro - ha risposto il tecnico viola - perché inizia una nuova avventura. Per il resto il passato è alle spalle, sono curioso di vedere cosa faremo, mi interessa solo questa stagione, quello che provano i vari ex che troveremo avversari mi interessa assai poco".

15:54Calcio: Spalletti, non si creino fenomeni e falliti

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 19 AGO - "Non sponsorizzerò troppo un singolo giocatore. E' sempre il concetto di squadra che deve essere portato avanti. Non si devono creare fenomeni e falliti, ma neanche furbi né coglioni": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Spalletti commenta il mercato del Milan "una buonissima campagna acquisti con un numero di calciatori nuovi importante che Montella saprà assemblare", inserisce anche la Lazio tra le big ma si dice fiducioso: "Ho una squadra forte che mi fa stare tranquillo. Sono abbastanza pronto per questo campionato perché sono fortemente emozionato e se lo sono, con un po' di tensione, allora vuol dire che sono pronto".

15:51Papa: basta a violenza cieca del terrorismo nel mondo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 19 AGO - "Prego per tutte le vittime degli attentati di questi giorni. La violenza cieca del terrorismo non trovi più spazio nel mondo". Lo dice oggi Papa Francesco in un tweet.

15:45Calcio: Spalletti, tifosi tesoro importantissimo

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - "Abbiamo grandi calciatori e grandi uomini. Sono loro la nostra garanzia e la nostra polizza di assicurazione verso al campionato. Ci capiterà di avere momenti di difficoltà, di perdere qualche partita ma sono sicuro che i nostri avversari dovranno sputare tutto il loro 'sangue sportivo' e probabilmente non gli basterà": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della prima partita di campionato contro la Fiorentina a San Siro. L'allenatore nerazzurro ringrazia i 50 mila tifosi attesi allo stadio domenica sera: "Sono un tesoro importantissimo che dobbiamo alimentare. San Siro deve essere per noi un posto sentimentale, dove ci si ama alla follia e non c'è possibilità di tradimento".

15:42Barcellona: sorella,Luca non diventi solo un numero

(ANSA) - VERONA, 19 AGO - "Non voglio che mio fratello diventi un numero fra tanti, deve cambiare qualcosa". Lo dice all'ANSA Chiara Russo, la sorella di Luca, il giovane di Bassano del Grappa ucciso nell'attentato a Barcellona. "Non è questo il modo di vivere - aggiunge - dobbiamo avere la libertà di viaggiare, di conoscere il mondo. Spero che i ministri europei cerchino di difenderci, di salvaguardare questo nostro diritto". Chiara, che vive a Verona ed è tirocinante presso il polo chirurgico Confortini, riferisce di aver ricevuto ieri due telefonate dal ministro degli esteri Angelino Alfano. "Al ministro - aggiunge - ho chiesto che gli organi e i tessuti di Luca possano essere donati e lui mi ha assicurato di aver già inoltrato la sollecitazione a Madrid.