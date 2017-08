Ultima ora

16:08Ius soli: Salvini, bloccheremo Gentiloni, folle

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Gentiloni dopo gli attentati: 'Lo Ius soli è una conquista di civiltà'. Folle e anti-italiano. Lo bloccheremo, lottando dentro e fuori dal Palazzo: la cittadinanza e il diritto di voto sono una conquista, non si regalano. #noIusSoli #stopinvasione" Così su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini.

16:04Barcellona: Roma, più controlli su camion e ncc

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - La conferma del piano sicurezza tutt'ora vigente a Roma con il rafforzamento del presidi nei luoghi considerati più sensibili. Inoltre una 'stretta' con controlli maggiori su veicoli come camion e ncc. Questa una delle decisioni che sarebbe emersa oggi dal comitato per l'ordine e la sicurezza riunitosi in Prefettura dopo l'attentato di Barcellona. Potrebbero essere presto installate anche nuove barriere in punti sensibili della città, ovvero luoghi particolarmente affollati o zone pedonali. Tra le ipotesi in campo che verranno valutate in una tavolo ad hoc tra Campidoglio e prefettura di Roma c'è la possibilità di mettere barriere, come new jersey o fioriere, in via del Corso e in via dei Fori Imperiali.

16:01Calcio: Premier, poker dello United sul campo dello Swansea

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il Manchester United ha travolto in trasferta i gallesi dello Swansea, nell'anticipo della 2/a giornata di Premier League. La squadra di Mourinho si è imposta 4-0 grazie ai gol di Bailly al 45', di Romelu Lukaku al 35' st, Pogba al 37' e Martial al 39'. I 'Red devils' salgono in vetta con 6 punti, nell'attesa delle altre partite; lo Swansea resta a un punto.

15:59Jobs act: Gentiloni, ottimi risultati danno fiducia

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Il talento e la motivazione fanno la differenza quando a tutti è garantita la possibilità di competere in un ambiente ricco di opportunità. Gli ottimi risultati del Jobs Act danno fiducia e ci spingono a proseguire l'azione degli ultimi anni, per creare strumenti e ulteriori incentivi in grado di consentire alle imprese di scommettere stabilmente sui giovani". Lo scrive il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su "ilsussidiario.net" alla vigilia del Meeting di Cl che si aprirà domani a Rimini con il suo intervento.

15:58Russia: Isis rivendica accoltellamento in Siberia

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - L'Isis, attraverso l'agenzia Amaq, rivendica l'accoltellamento di oggi a Surgut, in Siberia. Lo riferisce il Site.

15:57Ius soli: Gentiloni, è conquista di civiltà

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Diventando cittadini italiani si acquisiscono diritti ma anche doveri. Garantire questa possibilità ai figli degli immigrati nati in Italia è una conquista di civiltà e un modo per valorizzare e arricchire la nostra identità". Lo scrive il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su "ilsussidiario.net" in occasione della 38ma edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani a Rimini con il suo intervento. Secondo Gentiloni, "il concetto di cittadinanza in un mondo che cambia non va confuso con la mancanza di certezze. Andare verso una società più aperta e multietnica non deve comportare una rinuncia alla nostra sicurezza e ai nostri stili di vita. Su questo punto le istituzioni democratiche si giocano una parte fondamentale della loro credibilità".

15:55Calcio: Fiorentina, Pioli “giovani e motivati, siamo pronti”

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - "Siamo consapevoli di affrontare un avversario forte, l'inizio del campionato nasconde sempre tante insidie, ma so che abbiamo lavorato bene, siamo una squadra giovane motivata di talento, pronta a raccogliere i frutti del suo lavoro". Così Stefano Pioli alla vigilia del debutto da allenatore della Fiorentina, proprio a San Siro, proprio contro l'Inter, l'ultima squadra da lui guidata prima dell'esonero. "Chi sarà più emozionato tra i vari ex? Io lo sono di sicuro - ha risposto il tecnico viola - perché inizia una nuova avventura. Per il resto il passato è alle spalle, sono curioso di vedere cosa faremo, mi interessa solo questa stagione, quello che provano i vari ex che troveremo avversari mi interessa assai poco".