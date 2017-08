Ultima ora

16:16Calcio: Spal, acquistati dal Cagliari Borriello e Salamon

(ANSA) - FERRARA, 19 AGO - Chiusa l'esperienza con il Cagliari, era attesa la firma di Marco Borriello con la Spal. Adesso - come si legge in una nota del club estense - l'attaccante arriva a Ferrara che ha acquisito ufficialmente dai sardi la punta, già ex di Milan, Juventus, Genoa, Roma e Atalanta. Il 35enne ha siglato, con i biancazzurri, un contratto di due anni. Oltre a Borriello, sempre dal Cagliari, la Spal ha acquistato anche il difensore polacco Bartosz Salamon. Classe 1991, ex di Brescia, Foggia, Sampdoria e Pescara, arriva in prestito per un anno con diritto di riscatto.

16:13Terremoto: sindaco Norcia, a Errani un grazie di cuore

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 AGO - "Vasco Errani puoi non condividerlo, ma è un uomo sempre molto lineare nei suoi ragionamenti ed è stato messo a disposizione in questi mesi di una comunità che stava soffrendo. Lui ha risposto dedicandosi completamente alla nostre esigenze con grande professionalità e umanità, gli va il nostro grazie che viene dal cuore": a dirlo, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, dopo la notizia che il commissario straordinario per la ricostruzione lascerà l'incarico. Con l'ANSA, si è comunque detto "estremamente tranquillo, dato che la partita della ricostruzione sarà nelle mani della presidente della Regione, Catiuscia Marini, già vice commissaria e completamente immersa nelle problematiche". "Errani negli ultimi tempi non faceva mistero delle sue intenzioni di lasciare, ritenendo che il suo impegno fosse giunto a conclusione", ha rivelato Alemanno. Dicendosi "rammaricato". "Perché - ha proseguito - Errani è stato fondamentale in questo anno, riuscendo a volte a smussare situazioni complicate". "La presidente Marini - ha sottolineato ancora il sindaco di Norcia - è una assoluta garanzia per il cratere umbro e l'ha dimostrato con una presenza costante nei nostri territori affrontando e risolvendo problematiche in prima persona". (ANSA).

16:08Ius soli: Salvini, bloccheremo Gentiloni, folle

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Gentiloni dopo gli attentati: 'Lo Ius soli è una conquista di civiltà'. Folle e anti-italiano. Lo bloccheremo, lottando dentro e fuori dal Palazzo: la cittadinanza e il diritto di voto sono una conquista, non si regalano. #noIusSoli #stopinvasione" Così su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini.

16:04Barcellona: Roma, più controlli su camion e ncc

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - La conferma del piano sicurezza tutt'ora vigente a Roma con il rafforzamento del presidi nei luoghi considerati più sensibili. Inoltre una 'stretta' con controlli maggiori su veicoli come camion e ncc. Questa una delle decisioni che sarebbe emersa oggi dal comitato per l'ordine e la sicurezza riunitosi in Prefettura dopo l'attentato di Barcellona. Potrebbero essere presto installate anche nuove barriere in punti sensibili della città, ovvero luoghi particolarmente affollati o zone pedonali. Tra le ipotesi in campo che verranno valutate in una tavolo ad hoc tra Campidoglio e prefettura di Roma c'è la possibilità di mettere barriere, come new jersey o fioriere, in via del Corso e in via dei Fori Imperiali.

16:01Calcio: Premier, poker dello United sul campo dello Swansea

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il Manchester United ha travolto in trasferta i gallesi dello Swansea, nell'anticipo della 2/a giornata di Premier League. La squadra di Mourinho si è imposta 4-0 grazie ai gol di Bailly al 45', di Romelu Lukaku al 35' st, Pogba al 37' e Martial al 39'. I 'Red devils' salgono in vetta con 6 punti, nell'attesa delle altre partite; lo Swansea resta a un punto.

15:59Jobs act: Gentiloni, ottimi risultati danno fiducia

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Il talento e la motivazione fanno la differenza quando a tutti è garantita la possibilità di competere in un ambiente ricco di opportunità. Gli ottimi risultati del Jobs Act danno fiducia e ci spingono a proseguire l'azione degli ultimi anni, per creare strumenti e ulteriori incentivi in grado di consentire alle imprese di scommettere stabilmente sui giovani". Lo scrive il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su "ilsussidiario.net" alla vigilia del Meeting di Cl che si aprirà domani a Rimini con il suo intervento.

15:58Russia: Isis rivendica accoltellamento in Siberia

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - L'Isis, attraverso l'agenzia Amaq, rivendica l'accoltellamento di oggi a Surgut, in Siberia. Lo riferisce il Site.