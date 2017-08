Ultima ora

18:10Calcio: Germania, tris del Dortmund a Wolfsburg

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Prologo a suon di vittorie nella Bundesliga. Dopo il 3-1 di ieri sera del Bayern Monaco al Bayer Leverkusen, oggi si sono disputate altre cinque partite della prima giornata, un'altra (Schalke 04-Lipsia) è in programma alle 18,30. Nei match pomeridiani spicca il 3-0 del Borussia Dortmund sul campo del Wolfsburg, con reti di Pulisic, Bartra e del mancato milanista Aubameyang. L'Hoffenheim ha battuto di misura in casa (1-0) il Werder Brema (gol di Kramaric a 6' dalla fine) e l'Amburgo ha fatto altrettanto contro l'Augusta. Successo per 1-0 dell'Hannover a Magonza e dell'Hertha Berlino in casa per 2-0 (doppietta di Leckie) sullo Stoccarda. Domani alle 15,30 Friburgo-Eintracht Francoforte e alle 18 Borussia Moenchengladbach-Colonia. Attualmente sono sei le squadre in vetta con sei punti.

18:06Calcio: Spal, tutto pronto per esordio in A 49 anni dopo

(ANSA) - FERRARA, 19 AGO - Spal pronta per il ritorno in serie A dopo 49 anni e con due frecce in più al suo arco, visto che in giornata sono stati perfezionati gli acquisti dell'attaccante Marco Borriello e del difensore Bartosz Salamon. Per la gara di domani sera all'Olimpico, contro la Lazio, il tecnico, Leonardo Semplici, ha già però individuato la formazione. nella difesa a tre c'è il dubbio Oikonomou, non al meglio fisicamente e che potrebbe lasciare il posto a Vaisanen, con Vicari e Cremonesi. A centrocampo sulle fasce dovrebbero agire Lazzari e Costa, favorito su Konate. Viviani in cabina di regia con, ai suoi lati, capitan Mora a sinistra e Schiattarella a destra. Davanti in tre per due maglie dall'inizio con il possibile duo titolare composto da Paloschi e Floccari con Antenucci pronto a entrare a gara in corso. Restano indisponibili Meret e Grassi ai quali va aggiunto Felipe per una distorsione alla caviglia.

17:58Basket: serie A, Avellino ingaggia Hamady N’Diaye

(ANSA) - AVELLINO, 19 AGO - Con l'ingaggio di Hamady N'Diaye, centro di 30 anni e di 213 centimetri, la Sidigas Avellino completa il roster per il prossimo campionato. Il lungo senegalese, nativo di Dakar, ma in possesso anche di passaporto filippino, ha tanta esperienza in giro per il mondo. L'ultima tappa della sua carriera lo ha portato al Bnei Hertzeliyya, squadra vincitrice del titolo israeliano, dopo aver iniziato la stagione a Malaga. Professionista dal 2010, dopo aver terminato gli studi universitari alla Rutgers University, N'Diaye ha giocato in diversi campionati, vincendo anche il titolo cinese nel 2014. Nel 2013 ha vinto la medaglia di bronzo con il Senegal, nei campionati africani giocati in Costa D'Avorio. N'Diaye ha giocato in Libano con il Byblos Club, nell'NBA con i Washington Wizards e con i Sacramento Kings, in Cina con Guangzhou, Tianjin RongGang e Guangxi Rhinos, nella G-League con Dakota Wizards, Iowa Energy, Reno Bighorns, Maine Red Claws e Delaware 87ers

17:58Sfregiata con acido: Gessica Notaro presenta il suo singolo

(ANSA) - RIMINI, 19 AGO - "Rappresenta la rinascita per ringraziare la vita, non per quello che mi ha tolto ma per quello che mi ha dato". Così Gessica Notaro, la 28enne riminese che ha sul volto i segni dell'acido gettatole addosso dall'ex fidanzato, ha presentato il singolo "Gracias a la vida", che uscirà il 23 agosto sul circuito internazionale e negli store digitali. Non nasconde più le ferite e si è prestata ai fotografi in tuta di pizzo avorio. L'obiettivo "è mettermi a posto con la salute", pensando agli interventi chirurgici che dovrà subire. Non vuole parlare del processo, dice solo che ha "imparato a scegliere le persone", di sentirsi più matura. Il testo dell'hit "Gracias a la Vida", un inno umanista, è stato scritto nel 1966 dalla cilena Violeta Parra. Il singolo è prodotto dalla Latin Europe Records di Mauro Catalini. "L'amore va molto bene ora - conclude Gessica annunciando che partirà presto per un tour internazionale -, ho un fidanzato molto paziente, vicino nonostante non avessi sempre voglia di ridere". (ANSA).

17:38Isis sui social, ‘il prossimo obiettivo è l’Italia’

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Un canale della piattaforma Telegram legato all'Isis indica l'Italia come prossimo obiettivo. Lo riferisce il Site, il sito Usa diretto da Rita Katz di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web.

17:37Incendi: fiamme minacciano case a Città della Pieve

(ANSA) - CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA), 19 AGO - Un vasto incendio di bosco è divampato nella zona di Moiano, una frazione di Città della Pieve. Nell'area si trovano anche abitazioni, agriturismi e allevamenti. Per circoscrivere le fiamme sono intervenuti vigili del fuoco di diversi centri della provincia di Perugia e da Montepulciano. Alcune case sono state precauzionalmente evacuate. Al lavoro anche un elicottero e non di esclude l'intervento di un Canadair. (ANSA).

17:27Calcio: Montella, Crotone insidioso ma Milan pronto

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - ''Il Crotone è una squadra aggressiva, che sa sta stare in campo e sa cosa fare. È una trasferta insidiosa ma il Milan è pronto. Senza voler togliere nulla alle partite di Europa League, ora si fa sul serio''. Così Vincenzo Montella alla vigilia della trasferta a Crotone.Il tecnico rossonero evita le domande sull'imminente arrivo di Kalinic (''Sono concentrato solo sul presente e il presente si chiama Crotone'') ma ammette che ''qualcosa sul mercato potrebbe ancora accadere'', con l'arrivo a Milano di David Han Li, braccio destro del presidente Yonghong Li e membro del Cda del Milan, che seguirà la squadra in trasferta: ''C'è grande sinergia con Fassone e Mirabelli che non hanno dormito sessanta giorni per rivoluzionare la rosa. Loro sanno cosa fare per migliorare la rosa ma sarei ingeneroso se pubblicamente chiedessi ancora di più. L'intera società ci supporta''.