Ultima ora

18:25Pestato a morte: primo atto inchiesta pm Roma body scanner

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Primi atti dell'inchiesta della procura di Roma per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il giovane fiorentino ucciso in una discoteca di Lloret de Mar. La notte scorsa alla clinica Gemelli di Roma il pm Tiziana Cugini ha assistito ai primi atti dell'indagine parallela a quella della magistratura spagnola: la salma di Niccolò Ciatti è stata esaminata con la tecnica detta del 'body scanner', una specie di tac che non è invasiva come l'autopsia, e sottoposta a un esame esterno da parte dei medici legali. Già questi risultati andranno a far parte del fascicolo dell'inchiesta della procura Roma.

18:19Usa:Trump e Melania disertano evento premio carriera artisti

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Donald Trump e Melania hanno deciso di disertare l'annuale cerimonia al Kennedy Center Honors, i riconoscimenti alla carriera attribuiti ogni anno negli Stati Uniti ad artisti per il loro contributo alla cultura americana, per permettere ai premiati di celebrare "senza distrazioni politiche". E' quanto riferisce una nota della Casa Bianca. I due, si legge, esprimono le più sincere congratulazioni a tutti gli artisti premiati quest'anno per i risultati raggiunti.

18:16Ragazzo grave dopo tuffo al lago Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Perugia in gravi condizioni un ragazzo straniero che ha urtato contro una piattaforma dopo essersi tuffato al Trasimeno. L'episodio è avvenuto a Tuoro. Stando al racconto dei familiari - riferisce l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera -, il ragazzo ha urtato contro la piattaforma dopo essersi tuffato da circa cinque metri di altezza. Trasportato in ospedale con una autoambulanza del 118, gli è stato riscontrato tra l'altro un grave trauma cranico. E' ricoverato con riserva di prognosi. (ANSA).

18:10Calcio: Germania, tris del Dortmund a Wolfsburg

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Prologo a suon di vittorie nella Bundesliga. Dopo il 3-1 di ieri sera del Bayern Monaco al Bayer Leverkusen, oggi si sono disputate altre cinque partite della prima giornata, un'altra (Schalke 04-Lipsia) è in programma alle 18,30. Nei match pomeridiani spicca il 3-0 del Borussia Dortmund sul campo del Wolfsburg, con reti di Pulisic, Bartra e del mancato milanista Aubameyang. L'Hoffenheim ha battuto di misura in casa (1-0) il Werder Brema (gol di Kramaric a 6' dalla fine) e l'Amburgo ha fatto altrettanto contro l'Augusta. Successo per 1-0 dell'Hannover a Magonza e dell'Hertha Berlino in casa per 2-0 (doppietta di Leckie) sullo Stoccarda. Domani alle 15,30 Friburgo-Eintracht Francoforte e alle 18 Borussia Moenchengladbach-Colonia. Attualmente sono sei le squadre in vetta con sei punti.

18:06Calcio: Spal, tutto pronto per esordio in A 49 anni dopo

(ANSA) - FERRARA, 19 AGO - Spal pronta per il ritorno in serie A dopo 49 anni e con due frecce in più al suo arco, visto che in giornata sono stati perfezionati gli acquisti dell'attaccante Marco Borriello e del difensore Bartosz Salamon. Per la gara di domani sera all'Olimpico, contro la Lazio, il tecnico, Leonardo Semplici, ha già però individuato la formazione. nella difesa a tre c'è il dubbio Oikonomou, non al meglio fisicamente e che potrebbe lasciare il posto a Vaisanen, con Vicari e Cremonesi. A centrocampo sulle fasce dovrebbero agire Lazzari e Costa, favorito su Konate. Viviani in cabina di regia con, ai suoi lati, capitan Mora a sinistra e Schiattarella a destra. Davanti in tre per due maglie dall'inizio con il possibile duo titolare composto da Paloschi e Floccari con Antenucci pronto a entrare a gara in corso. Restano indisponibili Meret e Grassi ai quali va aggiunto Felipe per una distorsione alla caviglia.

17:58Basket: serie A, Avellino ingaggia Hamady N’Diaye

(ANSA) - AVELLINO, 19 AGO - Con l'ingaggio di Hamady N'Diaye, centro di 30 anni e di 213 centimetri, la Sidigas Avellino completa il roster per il prossimo campionato. Il lungo senegalese, nativo di Dakar, ma in possesso anche di passaporto filippino, ha tanta esperienza in giro per il mondo. L'ultima tappa della sua carriera lo ha portato al Bnei Hertzeliyya, squadra vincitrice del titolo israeliano, dopo aver iniziato la stagione a Malaga. Professionista dal 2010, dopo aver terminato gli studi universitari alla Rutgers University, N'Diaye ha giocato in diversi campionati, vincendo anche il titolo cinese nel 2014. Nel 2013 ha vinto la medaglia di bronzo con il Senegal, nei campionati africani giocati in Costa D'Avorio. N'Diaye ha giocato in Libano con il Byblos Club, nell'NBA con i Washington Wizards e con i Sacramento Kings, in Cina con Guangzhou, Tianjin RongGang e Guangxi Rhinos, nella G-League con Dakota Wizards, Iowa Energy, Reno Bighorns, Maine Red Claws e Delaware 87ers

17:58Sfregiata con acido: Gessica Notaro presenta il suo singolo

(ANSA) - RIMINI, 19 AGO - "Rappresenta la rinascita per ringraziare la vita, non per quello che mi ha tolto ma per quello che mi ha dato". Così Gessica Notaro, la 28enne riminese che ha sul volto i segni dell'acido gettatole addosso dall'ex fidanzato, ha presentato il singolo "Gracias a la vida", che uscirà il 23 agosto sul circuito internazionale e negli store digitali. Non nasconde più le ferite e si è prestata ai fotografi in tuta di pizzo avorio. L'obiettivo "è mettermi a posto con la salute", pensando agli interventi chirurgici che dovrà subire. Non vuole parlare del processo, dice solo che ha "imparato a scegliere le persone", di sentirsi più matura. Il testo dell'hit "Gracias a la Vida", un inno umanista, è stato scritto nel 1966 dalla cilena Violeta Parra. Il singolo è prodotto dalla Latin Europe Records di Mauro Catalini. "L'amore va molto bene ora - conclude Gessica annunciando che partirà presto per un tour internazionale -, ho un fidanzato molto paziente, vicino nonostante non avessi sempre voglia di ridere". (ANSA).