18:38Calcio: Marotta, Juve pronta a cogliere opportunità mercato

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Il mercato è ancora aperto, noi abbiamo un gruppo che soddisfa in pieno le esigenze della società e dell'allenatore, ma terremo gli occhi aperti per cogliere le eventuali opportunità. Insomma, esigenze non ne abbiamo ma, se troveremo giocatori che faranno al caso nostro, cercheremo di cogliere l'opportunità". Così l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, prima di Juve-Cagliari. "Perché Bonucci al Milan? Di questi tempi - ha spiegato il dirigente dei bianconeri - ogni giocatore decide il proprio destino e se si impunta per andare in una società particolare, l'accordo alla fine si trova. Ma non è un nuovo caso Pirlo: Pirlo era a parametro zero, mentre per Bonucci abbiamo preso 42 milioni. Sono i fatti del calcio, non la vedo una situazione stravolgente o straordinaria". Infine, in merito al mercato 'infinito', Marotta ha annunciato: "Faremo, assieme alle altre cinque leghe più importanti, la richiesta di far chiudere il mercato prima dell'inizio dei rispettivi campionati".

18:35Barcellona: Firenze, monitoraggio barriere e più militari

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Punto della situazione e valutazione delle eventuali misure aggiuntive sulla base delle indicazioni del Viminale e delle forze dell'ordine per garantire più sicurezza a Firenze. E' l'attività svolta oggi dal Comitato provinciale per la sicurezza a Firenze dopo l'attentato a Barcellona. Il Comune, ha spiegato al termine il sindaco Dario Nardella, fornirà "la mappatura esatta di tutte le delimitazioni delle aree sia nel centro che fuori, come dissuasori mobili e catene, per valutare se sono sufficienti o se devono essere migliorate o rafforzate". Il Comitato ha anche valutato il rafforzamento dei militari nei luoghi sensibili (progetto Strade sicure). Il sindaco ha sottolineato che "le barriere esistenti non sono state progettate e installate con finalità antiterrorismo. Una catena a presidio di un'area pedonale per non far parcheggiare non è pensata per bloccare un Tir a 80 all'ora. Però possono avere una funzione di deterrenza: saranno le forze dell'ordine a dirci dove dobbiamo intervenire".

18:32Calcio: Torino, Mihajlovic “il pieno prima della sosta”

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Il Torino parte da Bologna e vuole invertire subito la tendenza della stagione scorsa, quando i granata erano stati molto spesso in difficoltà in trasferta. "Si comincia a fare sul serio, con il Bologna sarà una partita difficile perché dopo la Coppa Italia avranno voglia di riscattarsi davanti al loro pubblico - ammonisce Mihajlovic -. Sono una buona squadra con un ottimo allenatore. Inoltre tutti vogliono vincere la prima di campionato". "Abbiamo un calendario con partite alla nostra portata, puntiamo a fare il massimo dei punti prima della sosta: poi completeremo la rosa, recupereremo gli infortunati e staremo ancora meglio fisicamente".

18:30Finlandia: italiana ferita una ricercatrice di 30 anni

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Si chiama Luisa Biancucci, secondo quanto apprende l'ANSA, la connazionale rimasta ferita in Finlandia nell'attacco di ieri a Turku. La donna, 30 anni, lavora lì come ricercatrice ed è stata ferita ad una spalla.

18:29Calcio: Giulini, Borriello? Mancanza di rispetto per gruppo

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "È mancata un po' di riconoscenza nei confronti della città e della società e un po' di mancanza di rispetto nei confronti dell'allenatore e del gruppo". Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, parla così della cessione fulminea di Borriello alla Spal: 'C'è chi gioca per la maglia e chi gioca per altri valori, quindi era inevitabile che finisse così. D'altra parte, va a prendere il doppio di quello che prendeva a Cagliari: in bocca al lupo. La maglia va rispettata fino in fondo e nel suo caso non questo rispetto non c'è stato'. Van Der Wiel e Zaza? 'Per quanto riguarda il primo la trattativa va avanti, i nostri legali sono stati a Istanbul. Per quanto riguarda gli attaccanti, prima vogliamo valutare i nostri. Var? Penso che qualche passo in avanti lo faremo'.

18:25Pestato a morte: primo atto inchiesta pm Roma body scanner

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Primi atti dell'inchiesta della procura di Roma per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il giovane fiorentino ucciso in una discoteca di Lloret de Mar. La notte scorsa alla clinica Gemelli di Roma il pm Tiziana Cugini ha assistito ai primi atti dell'indagine parallela a quella della magistratura spagnola: la salma di Niccolò Ciatti è stata esaminata con la tecnica detta del 'body scanner', una specie di tac che non è invasiva come l'autopsia, e sottoposta a un esame esterno da parte dei medici legali. Già questi risultati andranno a far parte del fascicolo dell'inchiesta della procura Roma.

18:19Usa:Trump e Melania disertano evento premio carriera artisti

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Donald Trump e Melania hanno deciso di disertare l'annuale cerimonia al Kennedy Center Honors, i riconoscimenti alla carriera attribuiti ogni anno negli Stati Uniti ad artisti per il loro contributo alla cultura americana, per permettere ai premiati di celebrare "senza distrazioni politiche". E' quanto riferisce una nota della Casa Bianca. I due, si legge, esprimono le più sincere congratulazioni a tutti gli artisti premiati quest'anno per i risultati raggiunti.