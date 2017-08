Ultima ora

14:28Universiadi: manifestanti a cerimonia apertura, bloccati

(ANSA) - TAIPEI, 20 AGO - Alcuni gruppi di manifestanti contrati al regime di Taiwan, hanno cercato di bloccare gli atleti diretti verso la stadio di Taipei, dove stava per svolgersi la cerimonia di apertura della 29/a edizione delle Universiadi. E' dovuta intervenire la polizia, che ha disperso i manifestanti, e la cerimonia si è svolta regolarmente, con la fiamma del tripode accesa dall'ex campione di baseball Chen Chin-feng che per accenderla ha usato una mazza del suo sport su cui era stato montato un congegno 'di accensione'. Le Universiadi, manifestazione stile Olimpiadi riservata ai soli studenti universitari o anche liceali dureranno fino al 30 agosto, mettendo in palio medaglie in 21 diverse discipline, con diecimila atleti che risultano iscritti.

14:22Calcio: piroetta dopo gol, si rompe legamento, stop 6 mesi

(ANSA) - AMBURGO (GERMANIA), 29 AGO - Un'esultanza per un gol che gli costerà 6 medi stop. Accade all'attaccante dell'Amburgo Nicolai Mueller, che ieri, dopo aver segnato contro l'Augusta, per esultare ha tentato di fare una piroetta che però gli è riuscita male. Infatti è finito a terra infortunato, e ha lasciato il campo decisamente malconcio. Ora gli esami medici a cui è stato sottoposto hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, problema che costringerà Mueller a uno stop di sei mesi. "Questa diagnosi è un fortissimo choc per noi - ha commentato il d.s. dell'Amburgo, Jens Todt - e un colpo durissimo da assorbire. Per non parlare dell'amarezza e preoccupazione di Nicolai, al quale facciamo gli auguri di una pronta guarigione. Siamo tutti più che amareggiati". Mueller era stato il miglior giocatore dell'Amburgo nella scorsa stagione, e pur avendo varie richieste aveva deciso di rimanere nella squadra anseatica, con cui stava trattando il rinnovo del contratto.

14:16Calcio: d.g. Borussia, Dembelè? Barcellona sa cosa deve fare

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "L'operazione dell'eventuale trasferimento di Dembelè è molto semplice, e in qualche modo lo faremo sapere ai nostri amici catalani". Con questa battuta il direttore generale del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, intervistato dalla Bild, spiega la situazione di una trattativa di mercato che in Spagna e Germania continua a far discutere molto, mentre il ragazzo si trova attualmente in Francia e parla solo tramite i suoi agenti. Dopo aver detto giorni fa che "la posizione del Borussia è chiara, e non è cambiata di un millimetro", ora il d.g. del dei tedeschi spiega che "loro (il Barcellona n.d.r.) già sanno bene ciò che vogliamo, la situazione è chiara. E' tutto molto semplice: se accettano, bene, altrimenti lascino perdere". A questo punto è bene precisare che per il ventenne Dembelè il Barcellona era arrivato ad offrire cento milioni di euro al Borussia, che ha replicato facendo presente di volerne 150. Tutto si è fermato lì, almeno per ora.

14:14Calcio: non solo Roma, altri 4 club vogliono Munir

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Non c'è solo la Roma, sulle tracce di Munir, esterno d'attacco del Barcellona che non rientra nei piani del tecnico Ernesto Valverde e che, quindi, è stato messo sul mercato. Secondo quanto scrive il 'Mundo Deportivo' sia sull'edizione in edicola che su quella online, altri quattro club sono interessati allo spagnolo di origini marocchine. Si tratta di Deportivo La Coruna ed Alaves, da tempo in trattative con il Barca, e degli inglesi del Crystal Palace, il cui tecnico Frank de Boer è un estimatore di Munir. Poi, secondo il giornale di Barcellona, c'è anche la Sampdoria, e qui il discorso s'intreccia con la Roma, visto che l'esterno blaugrana è un obiettivo anche del d.s. dei giallorossi Monchi. Il quale però ora ha virato sul doriano Schick, in cambio del quale a Trigoria potrebbero lasciar via libera al presidente Ferrero per Munir, oppure aiutarlo nell'acquisto. In ogni caso, il giornale scrive anche che nessuno di questi club è intenzionato, almeno per ora, a pagare i 20 milioni di euro chiesti dal Barca.

13:31Rapina all’alba al Twiga di Briatore, banditi armati

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 20 AGO - Rapina a mano armata alle 6,30 di due delinquenti, di cui uno con pistola, nel celebre locale dei vip Twiga a Marina di Pietrasanta, di proprietà di Flavio Briatore e Daniela Santanché. Un bandito, coperto da un paio di occhiali da sole per nascondere il volto e con la pistola in pugno, ha minacciato, in italiano, prendendolo alla sprovvista, un dipendente mentre in ufficio stava contando l'incasso della serata. Portati via circa 20mila euro. Poi con un complice sono fuggiti su un'auto. Secondo prime ricostruzioni della polizia, i banditi hanno approfittato del momento in cui i dipendenti stavano effettuando le pulizie e mettendo ordine, così sono riusciti ad introdursi all'interno del locale da una porta sulla spiaggia, e a raggiungere gli uffici dove hanno saputo individuare quello dell'amministrazione mentre un impiegato stava contando il denaro della cassa.

13:13Muore in attesa trasferimento:padre,lo hanno ammazzato

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 20 AGO - ''Mio figlio è stato ammazzato. Mentre lui moriva, al pronto soccorso litigavano per decidere chi dovesse salire sull'ambulanza che doveva portare Antonio a fare una angiotac. Vogliamo la verità: chi ha ucciso un ragazzo di 23 anni deve pagare''. Così all'ANSA Raffaele Scafuri, padre di Antonio, il giovane 23enne morto, dopo quattro ore di attesa in codice rosso, nell'ospedale Loreto Mare dove era arrivato a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Ercolano il 16 agosto. Raffaele Scafuri non riesce a darsi pace e racconta: ''Siamo arrivati al Loreto Mare attorno alle 21.30 e siamo stati subito assistiti. Poi mio figlio è stato posto su un lettino in attesa di effettuare l'esame utile a comprendere se vi fossero problemi ai vasi sanguigni''. ''Su questo lettino è rimasto per ore, saranno state le 4 quando ho alzato la voce e solo allora medici e infermieri si sono messi d'accordo, dopo che li avevamo visti anche litigare. Intanto Antonio moriva''.

13:07Mo: ministri esteri arabi, senza stato Palestina niente pace

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 AGO - I ministri degli esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Egitto e Giordania si sono incontrati al Cairo in vista dell'arrivo nella regione di una delegazione Usa, inviata dal presidente Donald Trump, con l'obiettivo di rilanciare il processo di pace tra israeliani e palestinesi. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui il responsabile degli esteri di Ramallah Riyad al-Maliki ha ribadito, in una conferenza stampa congiunta, che la posizione araba unita si basa sul fatto che "non ci sarà pace senza l'istituzione di uno stato palestinese nei confini del '67". La delegazione Usa, guidata a quanto sembra dal genero di Trump e suo consigliere, Jared Kushner, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e oltre a Israele e Territori palestinese si recherà anche in Giordania, Egitto, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. (ANSAmed).