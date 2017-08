Ultima ora

17:09Alfano, minacce Isis? Attenzione in Italia resta altissima

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - 'E' chiaro che il nostro livello di attenzione rimane altissimo: non e' la prima volta che l'Italia viene minacciata dall'Isis e non prendiamo una minaccia come un'azione in corso'. Cosi' il ministro degli Esteri Alfano a Barcellona risponde sulle minacce di attentati in Italia. 'Il rischio zero non esiste, tutto il nostro lavoro consiste nel rendere minore questo coefficiente di rischio', ha aggiunto il titolare della Farnesina, che oggi, a Barcellona, ha deposto una corona di fiori sulla Rambla, il luogo dell'attacco di giovedì scorso dove sono state uccise 13 persone e ferite oltre 100 persone. Il titolare della Farnesina si è raccolto un momento di silenzio in memoria delle vittime. Il ministro è accompagnato dal governatore della Catalogna.

16:59Barcellona: morto bimbo australiano dato per disperso

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Julian Cadman, il bimbo di 7 anni disperso dopo l'attentato sulle Rambla, è rimasto ucciso nell'attacco. Lo conferma l'ufficio spagnolo per le persone scomparse, come riferisce tra gli altri SkyNews. Ieri, i media spagnoli avevano invece riferito che il bambino, madre filippina e padre australiano, era stato ritrovato in un ospedale. La madre del piccolo, una filippina residente in Australia, è rimasta gravemente ferita nell'attacco sulla Rambla. Il padre Andrew è giunto ieri in Spagna per ricongiungersi alla moglie. La donna era a Barcellona per prendere parte a un matrimonio di un parente quando è stata travolta dal furgone dei terroristi insieme al figlioletto mentre passeggiavano sulla Rambla.

16:37Barca: Iniesta “Non ho ancora rinnovato, sto riflettendo”

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Non ho ancora rinnovato, sto riflettendo su cosa fare". Per la prima volta in 17 anni il capitano del Barcellona Andres Iniesta ha qualche dubbio sulla permanenza nel club dove è cresciuto e ha vinto tutto. Lo dice in una lunga intervista a 'El Pais' dove parla prima di tutto del terribile attentato sulle Rambla: "È un momento molto difficile che, purtroppo, dobbiamo vivere tutti. In questi momenti si vivono e si sentono tutti i tipi di sentimenti e bisogna avere la forza per andare". Tornando a parlare di calcio, il 33enne capitano della Spagna, che ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, dice di aver "sperimentato molti sentimenti, ma penso che sia normale in questi casi. E' uno scenario che probabilmente tre anni fa non avrei mai immaginato. Diciamo che adesso sto pensando al mio futuro come non ho mai fatto prima, in ogni caso, questo club non deve perdere il rispetto per chi ha dato la vita per questi colori".

16:32Vaticano: card. Parolin a Mosca, segno cammino ritrovato

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 20 AGO - La visita a Mosca, al via da domani, del Segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, è all'insegna di un rinnovato dialogo ecumenico. Lo evidenzia lo stesso cardinale in un'intervista all'agenzia russa Tass, rilanciata da Radio Vaticana. Il porporato sottolinea che l'incontro con la "Gerarchia ortodossa testimonia l'apertura che si è instaurata negli ultimi anni, fino all'incontro dell'Avana dell'anno scorso" tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill. Quell'incontro è servito "a ridare occhi nuovi per vedersi non prevalentemente sullo sfondo del passato". Sul terrorismo: per Parolin è un pericolo che "va affrontato", ponderando però "con molta attenzione le eventuali modalità di intervento, al fine di evitare che azioni di forza inneschino a loro volta nuove spirali di violenza". Su Trump l'auspicio che "non desista dalla sfida" di "perseguire una riduzione del surriscaldamento globale del pianeta". Sulle relazioni internazionali evitare "un dialogo tra sordi".

16:20Incidenti montagna: colto da malore muore in Marmolada

(ANSA) - BELLUNO, 20 AGO - Un turista bulgaro di 43 anni è morto per un malore sulla Marmolada. Il Suem 118 ha inviato l'elicottero di Pieve di Cadore con i sanitari che sono sbarcati a 3.200 metri di quota che hanno subito praticato le manovre di rianimazione all'uomo senza poter purtroppo fare nulla per lui. L'escursionista aveva salito con una comitiva la ferrata di Punta Penia. Dal racconto dei compagni, una volta all'uscita, aveva lamentato dolori alle gambe. Lui era rimasto lì e loro avevano raggiunto la cima poco distante. Quando erano tornati indietro però lo avevano trovato a terra privo di sensi e avevano tentato di farlo riprendere, dando l'allarme. Constatato il decesso, l'eliambulanza ha trasportato uno degli amici, provato dall'accaduto, fino a Passo Fedaia, per affidarlo a una squadra del Soccorso alpino di Fassa, ed è quindi tornata a recuperare la salma per portarla a Canazei.

16:17Barcellona: papa Francesco ha chiamato cardinale Omella

(ANSA) - BARCELLONA, 20 AGO - Papa Francesco ha chiamato ieri pomeriggio sul suo cellulare l'arcivescovo di Barcellona, cardinal Joan Josep Omella, e gli ha lasciato un messaggio sulla sua segreteria telefonica alla vigilia della messa per le vittime degli attentati alla Rambla e a Cambrils. Lo ha detto lo stesso cardinale Omella durante la messa celebrata oggi alla Sagrada Familia. Dopo la lettera, a nome del papa, del segretario di Stato Pietro Parolin, venerdì', Francesco ha voluto esprimere direttamente il suo appoggio. "Sono vicino a lei, volevo accompagnarvi in maniera speciale in questa messa, ed essere molto vicino a voi tutti in questo momento doloroso. Prego per voi, pregate per me", ha detto il papa secondo Omella.

16:11Estate: domenica da “bollino rosso”, traffico verso città

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Domenica da "bollino rosso" per i primi rientri nelle grandi città da parte di chi ha terminato le ferie. Traffico viene segnalato sul sito di Autostrade per l'Italia in particolare sulla A14 in direzione nord, con code a tratti. La viabilità è sostenuta sulla A1 Milano-Napoli verso Roma e tra Firenze e Impruneta. Traffico anche sulla A7 Milano-Genova anche a causa di un'auto in fiamme. Sono 4 i km di coda sulla A22 del Brennero mentre al Traforo del Monte Bianco è di 1 ora e mezza l'attesa per chi e' diretto in Francia. Traffico regolare finora a Roma sud in entrata e uscita dalla capitale; flussi regolari anche sullla tangenziale di Napoli.