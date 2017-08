Ultima ora

16:20Incidenti montagna: colto da malore muore in Marmolada

(ANSA) - BELLUNO, 20 AGO - Un turista bulgaro di 43 anni è morto per un malore sulla Marmolada. Il Suem 118 ha inviato l'elicottero di Pieve di Cadore con i sanitari che sono sbarcati a 3.200 metri di quota che hanno subito praticato le manovre di rianimazione all'uomo senza poter purtroppo fare nulla per lui. L'escursionista aveva salito con una comitiva la ferrata di Punta Penia. Dal racconto dei compagni, una volta all'uscita, aveva lamentato dolori alle gambe. Lui era rimasto lì e loro avevano raggiunto la cima poco distante. Quando erano tornati indietro però lo avevano trovato a terra privo di sensi e avevano tentato di farlo riprendere, dando l'allarme. Constatato il decesso, l'eliambulanza ha trasportato uno degli amici, provato dall'accaduto, fino a Passo Fedaia, per affidarlo a una squadra del Soccorso alpino di Fassa, ed è quindi tornata a recuperare la salma per portarla a Canazei.

16:17Barcellona: papa Francesco ha chiamato cardinale Omella

(ANSA) - BARCELLONA, 20 AGO - Papa Francesco ha chiamato ieri pomeriggio sul suo cellulare l'arcivescovo di Barcellona, cardinal Joan Josep Omella, e gli ha lasciato un messaggio sulla sua segreteria telefonica alla vigilia della messa per le vittime degli attentati alla Rambla e a Cambrils. Lo ha detto lo stesso cardinale Omella durante la messa celebrata oggi alla Sagrada Familia. Dopo la lettera, a nome del papa, del segretario di Stato Pietro Parolin, venerdì', Francesco ha voluto esprimere direttamente il suo appoggio. "Sono vicino a lei, volevo accompagnarvi in maniera speciale in questa messa, ed essere molto vicino a voi tutti in questo momento doloroso. Prego per voi, pregate per me", ha detto il papa secondo Omella.

16:11Estate: domenica da “bollino rosso”, traffico verso città

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Domenica da "bollino rosso" per i primi rientri nelle grandi città da parte di chi ha terminato le ferie. Traffico viene segnalato sul sito di Autostrade per l'Italia in particolare sulla A14 in direzione nord, con code a tratti. La viabilità è sostenuta sulla A1 Milano-Napoli verso Roma e tra Firenze e Impruneta. Traffico anche sulla A7 Milano-Genova anche a causa di un'auto in fiamme. Sono 4 i km di coda sulla A22 del Brennero mentre al Traforo del Monte Bianco è di 1 ora e mezza l'attesa per chi e' diretto in Francia. Traffico regolare finora a Roma sud in entrata e uscita dalla capitale; flussi regolari anche sullla tangenziale di Napoli.

16:06Magrebino trovato ferito in stabile abbandonato a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 20 AGO - Agonizzante dopo essere stato ferito all'addome, un uomo di origine magrebina è stato soccorso verso mezzogiorno in via Ugo Bassi a Rimini: potrebbe essere stato vittima di un accoltellamento. Ora è ricoverato all'Ospedale Infermi. Sul posto le volanti e la squadra mobile della questura. Secondo una prima ricostruzione, ad udire i lamenti del ferito provenienti da uno stabile in disuso, e chiamare il 118, è stata una ragazza che camminava lungo il marciapiede. Il ferito era nell'edificio, in un locale chiuso dall'esterno con catena e lucchetto. La polizia ha aperto la strada ai soccorritori, che hanno trasportato all'ospedale il magrebino, non ancora identificato perché sprovvisto di documenti. (ANSA).

15:39Iraq: Onu stima migliaia in fuga per offensiva a Tal Afar

(ANSA-AP) - BAGHDAD, 20 AGO - Le Nazioni Unite stimano che migliaia di civili iracheni saranno costretti ad abbandonare la città e i dintorni di Tal Afar, dopo l'annuncio del premier iracheno Haider al-Abadi del lancio dell'operazione militare per conquistare la cittadina ancora in mano all'Isis. Per la coordinatrice umanitaria dell'Onu per l'Iraq, Lise Grande, la situazione a Tal Afar è "insostenibile", dove "mancano "cibo e acqua corrente". Grande ha poi lanciato un appello a proteggere i civili. (ANSA-AP)

15:35Barcellona: lo zio di Marta, sta reagendo bene

(ANSA) - VENEZIA, 20 AGO - Marta Scomazzon, fidanzata di Luca Russo il vicentino morto a Barcellona per l'attacco terroristico islamista, sta meglio. Lo dice all'ANSA lo zio Renato Sartore. "Sta reagendo bene - riferisce Sartore che è in contatto con la mamma di Marta ed il padre di Luca che sono a Barcellona -, nonostante le ferite". "Ha retto ora - rileva - anche il colpo della notizia della morte di Luca, probabilmente lo aveva intuito ed era pronta al peggio. Fino a ieri probabilmente era solo la speranza che ciò che immaginava non fosse accaduto a tenerla sospesa". Per Sartore però "bisognerà attendere un po' di tempo e il rientro a casa per capire". Nessuna novità intanto - fanno sapere più fonti vicine alle due famiglie - sul fronte del rientro in Italia della giovane e di Luca. Oggi a Bassano, dove i due ragazzi sono residenti, Don Andrea Guglielmi, parroco della chiesa di San Leopoldo frequentata da Marta, ha ricordato Luca durante la messa affidandosi anche ad un messaggio del vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol.

15:31Zimbabwe: Grace Mugabe rientra in patria, garantita immunità

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - La moglie del presidente dello Zimbabwe, Grace Mugabe, ha lasciato il Sudafrica per far rientro in patria nonostante l'accusa di aver aggredito una donna che soggiornava nel suo stesso hotel a Johannesburg. Lo riferisco i media internazionali. Secondo il sito News24, alla first lady dello Zimbabwe, 52 anni, è stata garantita l'immunità diplomatica dopo essere stata accusata di aver colpito una modella 20enne con una prolunga. Anche se altri siti riferiscono invece che la vicenda non è stata ancora del tutto chiarita. La tv dello Zimbabwe, ZBC, ha mostrato le immagini di Grace Mugabe accompagnata dal marito mentre venivano accolta dalle autorità all'aeroporto di Harare.