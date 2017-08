Ultima ora

18:30Calcio: Monchi “Escludo che Manolas lasci la Roma”

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Per me è un piacere lavorare assieme a Totti, sarà una figura fondamentale. Mahrez? Abbiamo parlato troppo di lui, adesso comincia il campionato e dobbiamo parlare dei giocatori della Roma. Per Schick vale lo stesso discorso". Così il ds della Roma, Monchi, pochi minuti prima dell'esordio in campionato, a Bergamo, contro l'Atalanta. "Se mi piace Cuadrado? Mi piacciono tutti i buoni giocatori. Mancano undici giorni alla chiusura del mercato e stiamo cercando di trovare dei giocatori per migliorare la rosa, ma la Roma è già una grande squadra così. Manolas in uscita? Lo escludo categoricamente, stiamo lavorando in entrata. La squadra ha fiducia in Di Francesco e nel suo modulo".

18:28Beach volley: Lupo-Nicolai campioni d’Europa

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Paolo Nicolai e Daniele Lupo ancora sul tetto d'Europa nel beach volley: il duo azzurro vicampione olimpico a Rio 2016 si e' aggiudicato per il secondo anno consecutivo il titolo europeo, battendo in finale a Jurmala, in Lettonia, i lettoni Saimolovs-Smedins in due set (21-16 e 23-21).

18:06Marini, fu notte di paura ma ora ricostruiamo

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - Della notte del 24 agosto di un anno fa, Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, ricorda "la paura per la scossa", le telefonate con i vertici della Protezione civile prima ancora di quella con i familiari. Poi l'"ansia" per avere un quadro della situazione. Senza vittime in Umbria mentre dagli altri centri colpiti giungevano notizie di decine di morti. Un anno, ripercorso con l'ANSA, segnato dall'assistenza alla gente, agli allevatori e agli animali sulle montagne della Valnerina, dall'impegno per la viabilità e per i beni culturali, dagli interventi su scuole e ospedali. "Grazie al lavoro fatto con il Governo, con il Parlamento e con il commissario straordinario - ha aggiunto - è stato poi costruito un quadro chiaro e certo con norme e risorse finanziarie, presupposto per la ricostruzione ormai partita". "Ricostruiremo - ha detto ancora Marini - 'come era e dove era' ma anche 'come sarà'. Non come ritorno al passato ma nell'ambito di un percorso verso il futuro".

17:53Assad, niente dialogo se Occidente non taglia con ribelli

(ANSA) - DAMASCO, 20 AGO - Il presidente siriano Bashar Assad ha rifiutato oggi qualsiasi collaborazione sulla sicurezza con i paesi occidentali o la riapertura delle loro ambasciate a Damasco fino a quando non verranno tagliati tutti i contatti con i ribelli e i gruppi di opposizione. Parlando a un gruppo di diplomatici siriani, Assad ha lodato la Russia, l'Iran, la Cina e gli Hezbollah libanesi per l'appoggio dato al suo governo. Ha aggiunto che La Siria guarderà ad est quando si tratterà di relazioni politiche, economiche e culturali.

17:50Francia:media,evacuata stazione Marsiglia per pacco sospetto

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - La stazione ferroviaria Saint-Charles a Marsiglia nel sud della Francia è stata evacuata per la presenza di un pacco sospetto. Lo scrive Le Figaro online. Il "piano antiterrorismo Vigipirate è stato attivato intorno alle 15.30 - riferisce un tweet della Sncf, le Ferrovie Francesi - Nessun treno parte o esce dalla stazione per permettere alla polizia di intervenire". (ANSA)

17:50Moto: SBK, in Germania Davies vince anche gara-2

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Ancora Chaz Davies. Il pilota gallese dell'Aruba.it ha vinto anche il secondo round del Gp di Germania di Superbike sul circuito del Lausitzring. Per lui è un 'due su due', visto che ieri si era imposto anche in gara-uno della nona tappa del Mondiale. Oggi sul traguardo Davies ha preceduto di oltre due secondi il leader della classifica iridata Jonathan Rea (Kawasaki), mentre al terzo posto si è piazzato un ottimo Marco Melandri, terzo con l'altra Ducati del team Aruba.it Racing. Prossimo appuntamento dal 15 al 17 settembre all'Autodromo Internacional do Algarve, in Portogallo.

17:47Sicurezza: Boeri, querce al posto delle barriere

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - La bellezza contro il terrore, le querce al posto delle barriere, per rendere più sicure le città. La proposta viene da Stefano Boeri, che su facebook invita a "contrapporre all'istinto di morte di queste belve umane la calma presenza delle piante". L'architetto invita gli amministratori a chiamare i creativi per progettare dei grandi vasi riposizionabili, ciascuno con un albero, da collocare agli ingressi di piazze o spazi pubblici. "Con un piccolo investimento, distribuendo accuratamente le piante negli spazi più vitali e aperti delle nostre città - spiega l'autore del Bosco Verticale - possiamo temporaneamente trasformare i nostri luoghi più cari in radure e boschi". Boeri ricorda quanto fatto nel 1982 da Beyus a Kassel: l'artista vendette 7000 pietre all'ingresso della mostra Documenta per comprare altrettante querce da piantare in città. "La sua lezione ci sia oggi di ispirazione per combattere con la vita chi sa solo predicare la morte. Anche una sola quercia può fermare il terrore".(ANSA).