20:32Calcio: Serie A, Atalanta-Roma 0-1

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - La Roma soffre, ma vince di misura, nell'esordio del nuovo campionato di Serie A. La squadra giallorossa si è imposta 1-0 grazie a una rete del nuovo innesto Kolarov che, nel primo tempo, su calcio di punizione, ha beffato il portiere Berisha, facendo passare il pallone sotto la barriera. Nella ripresa la squadra di Di Francesco negli ultimi minuti è stata messa sotto dai padroni di casa, ma ha resistito a denti stretti, portando a casa un importantissimo risultato.

20:30Calcio: Kalinic verso il Milan, domani le visite mediche

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Nikola Kalinic domani mattina sosterrà le visite mediche alla clinica "La Madonnina" e diventerà così un giocatore del Milan. Alla Fiorentina andranno 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto obbligatorio tra 12 mesi. I rossoneri hanno annunciato l'acquisto dell'attaccante croato tramite un video pubblicato su Twitter, mostrando le iniziali del giocatore che cambiano dai colori sociali della Fiorentina a quelli rossoneri.

20:25Alpinista di 26 anni muore sul Sella

(ANSA) - BOLZANO, 20 AGO - Un alpinista bolzanino di 26 anni è morto cadendo mentre compiva un'ascensione nel gruppo del Sella, In Alto Adige. Gravemente ferito anche il suo compagno di escursione. L'alpinista bolzanino stava salendo sulla Via Rizzi, un percorso tra i meno noti dell'area, che parte da quota 2.300 metri. Per cause ancora in via di accertamento, l'uomo, mentre affrontava un passaggio piuttosto difficoltoso, ha perso il contatto con la parete, cadendo per una settantina di metri. L'uomo era accompagnato da un secondo scalatore, un bolzanino di 27 anni, che è stato anche lui trascinato in basso. Lo sportivo è stato sbalzato per pochi metri ed è perciò sopravvissuto. E' stato soccorso con un elicottero della Protezione civile ed è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano, dove i sanitari lo hanno accolto in gravissime condizioni.

20:00Hong Kong: a migliaia marciano per leader movimento ombrelli

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Decine di migliaia di persone hanno marciato stamane a Hong Kong per protestare contro la condanna dei tre leader del 'movimento degli ombrelli', la protesta pro-democrazia del 2014 promossa nell'ex colonia britannica. Lo riferisce la Bbc online. Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow erano prima stati condannati ad una pena sospesa, ma giovedì scorso l'Alta Corte di Hong Kong ha ribaltato il verdetto di primo grado disponendo il carcere a carico dei leader di Demosisto. I sostenitori dei tre leader sostengono che il processo è stato politicamente strumentalizzato e oggi hanno marciato davanti all'Alta Corte per chiederne la scarcerazione. "Rimettete in libertà tutti i prigionieri politici", "Non è un crimine lottare contro il totalitarismo", erano alcuni dei cartelli mostrati dalla folla.

19:40Calcio: Premier, doppietta Alonso e prima vittoria Chelsea

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Il Chelsea di Antonio Conte conquista la prima vittoria nell'attuale Premier, battendo in trasferta il Tottenham, che gioca a Wembley nell'attesa del completamento dello stadio di casa. Dopo con sconfitta a Stamford bridge contro il Burnley, i 'Blues' si sono riscattati, mettendo le mani su uno degli innumerevoli derby di Londra per 2-1. L'ex viola Alonso ha aperto le marcature dopo 24' ma, al culmine di un forcing instancabile, la squadra guidata da Pochettino è giunta al pareggio grazie all'autogol di Batshuayi, che ha fulminato il proprio portiere Courtois con un colpo di testa in tuffo degno di un grande centravanti. I campioni d'Inghilterra non si sono persi d'animo e hanno approfittato di un pasticcio difensivo degli 'Spurs', ma soprattutto dell'errore del portiere francese Lloris, che si è fatto passare sotto il corpo il pallone sul rasoterra di Alonso. In testa alla Premier da oggi, assieme a Manchester United e West Bromwich, c'è il neopromosso Huddersfield, che ha superato il Newcastle 1-0.

19:17Sondaggio, tonfo Trump anche in Midwest

(ANSA) - WASHINGTON, 20 AGO - Precipita il livello di approvazione per l'operato del presidente Usa Donald Trump anche negli stati del Midwest che l'8 novembre 2016 gli hanno aperto le porte della Casa Bianca. Secondo un sondaggio NBC News/Marist e' sceso sotto il 40% il consenso verso il Tycoon in Michigan (36%), Pennsylvania (35%) e Wisconsin (34%). Il rilevamento e' stato condotto nei giorni successivi agli scontri a Charlottesville della scorsa settimana, in un lasso di tempo che include anche la controversa reazione del presidente Trump a quell'episodio.

19:13Catamarano si ribalta due volte, salvati due giovani

(ANSA) - TRIESTE, 20 AGO - Si è ribaltato per due volte nel giro di pochi minuti, fino a semiaffondare e andare alla deriva nel golfo di Trieste battuto dalla bora, un catamarano a vela con a bordo due giovani che sono stati soccorsi e portati a riva dalla Guardia costiera del capoluogo giuliano. Il catamarano, lungo quattro metri e mezzo, si è ribaltato stamani la prima volta a circa tre miglia al largo del porto di Sistiana. Sul luogo è subito arrivata una motovedetta e l'equipaggio ha aiutato i due giovani a rimettere a posto l'imbarcazione, che però aveva subito danni che secondo i tecnici potevano comprometterne la navigabilità. I giovani hanno deciso di proseguire da soli la navigazione ma la motovedetta li ha seguiti per dirottare il catamarano verso il porto più vicino, quello del Villaggio del Pescatore. Dopo pochi minuti, però, l'imbarcazione si è ribaltata di nuovo ed è semiaffondata. I due giovani sono stati salvati e condotti nel porto di Sistiana.