21:18Calcio: Inter, Ausilio “Candreva è un giocatore incedibile”

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Abbiamo ben chiare le strategie, ma la squadra che presentiamo oggi è quella che sostanzialmente farà tutta la stagione. Candreva? È incedibile". Così il ds dell'Inter, Piero Ausilio, nel prepartita del Meazza contro la Fiorentina. "Schick? È un giocatore che ci piace, però non ci sono solo gli aspetti tecnici da valutare - aggiunge il dirigente -. Ci sono anche quelli economici che spesso fanno fare valutazioni diverse. Se tutto va bene domani ci sarà lo scambio tra Kondogbia e Cancelo, ma è ancora presto per l'ufficialità. Stiamo lavorando per trovare un centrale difensivo, in effetti qualcosa lì manca. Ma tra comprare un giocatore adesso, magari spendendo tanto e per poi scoprire che non era quello che faceva al caso nostro e aspettare un'occasione migliore, preferiamo aspettare".

21:16Barcellona: 1′ silenzio al Camp Nou ‘#TotsSomBarcelona’

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Silenzio, riflessione, dolore e commozione in un Camp Nou blondato, a Barcellona, prima dell'inizio della partita fra i blaugrana e il Betis Siviglia, che inaugura la Liga per i catalani. Durante il minuto di raccoglimento è stato esposto lo striscione in lingua catalana con la scritta '#TotsSomBarcelona', 'tutti siamo Barcellona, con riferimento all'attentato dei giorni scorsi. I giocatori di Valverde, come annunciato, sono in campo con la consueta maglia, ma senza il proprio nome sulle spalle, che è stato sostituito dalla scritta Barcelona.

20:54Roma: Di Francesco “Grande prova di carattere”

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Avevo chiesto una prova di carattere ai ragazzi e hanno risposto pur su un campo in cui nell'ultima stagione hanno vinto in pochissimi". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la bella vittoria di Bergamo. "Dobbiamo migliorare nel palleggio, specialmente quando siamo in vantaggio, ma ho visto nella squadra il desiderio di sacrificarsi, di aiutarsi tra di loro e questo per un allenatore è comunque un bel segnale - aggiunge Di Francesco - Col tempo troveremo la condizione". "Mi sono arrabbiato per come abbiamo gestito male gli ultimi palloni, concedendo agli avversari la possibilità di pareggiare - ancora il tecnico della Roma - E una grande squadra certi errori non li deve commettere. Ma sono sereno perché oggi siamo stati più bravi a difendere che attaccare. Da domani cercheremo di essere anche bravi ad attaccare". .

20:46Multato per parcheggio posto disabili, lascia insulti

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Ha preso una multa per aver parcheggiato negli spazi riservati ai disabili e si è pure permesso di lasciare un messaggio (sgrammaticato) di insulti all'indirizzo della persona cui aveva rubato il posto. E' successo nel parcheggio di un centro commerciale del Milanese, dove ieri è apparso un cartello con scritto: "a te handiccappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 euro non cambiano nulla ma tu rimani sempre un povero handiccappato ... sono contento che ti sia capitata questa disgrazia!". Il messaggio è stato diffuso su Facebook da un passante, Claudio Sala: "Volevo condividere questa perla di civiltà trovata oggi al parcheggio sotterraneo del Carosello di Carugate..." ha scritto in un post con centinaia di condivisioni. Sala ha inviato la stessa immagine al centro commerciale, che gli ha comunicato di aver immediatamente rimosso il cartello. Indignati i commentatori sul web, che sperano che l'autore venga individuato grazie alle telecamere.

20:32Calcio: Serie A, Atalanta-Roma 0-1

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - La Roma soffre, ma vince di misura, nell'esordio del nuovo campionato di Serie A. La squadra giallorossa si è imposta 1-0 grazie a una rete del nuovo innesto Kolarov che, nel primo tempo, su calcio di punizione, ha beffato il portiere Berisha, facendo passare il pallone sotto la barriera. Nella ripresa la squadra di Di Francesco negli ultimi minuti è stata messa sotto dai padroni di casa, ma ha resistito a denti stretti, portando a casa un importantissimo risultato.

20:30Calcio: Kalinic verso il Milan, domani le visite mediche

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Nikola Kalinic domani mattina sosterrà le visite mediche alla clinica "La Madonnina" e diventerà così un giocatore del Milan. Alla Fiorentina andranno 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto obbligatorio tra 12 mesi. I rossoneri hanno annunciato l'acquisto dell'attaccante croato tramite un video pubblicato su Twitter, mostrando le iniziali del giocatore che cambiano dai colori sociali della Fiorentina a quelli rossoneri.

20:25Alpinista di 26 anni muore sul Sella

(ANSA) - BOLZANO, 20 AGO - Un alpinista bolzanino di 26 anni è morto cadendo mentre compiva un'ascensione nel gruppo del Sella, In Alto Adige. Gravemente ferito anche il suo compagno di escursione. L'alpinista bolzanino stava salendo sulla Via Rizzi, un percorso tra i meno noti dell'area, che parte da quota 2.300 metri. Per cause ancora in via di accertamento, l'uomo, mentre affrontava un passaggio piuttosto difficoltoso, ha perso il contatto con la parete, cadendo per una settantina di metri. L'uomo era accompagnato da un secondo scalatore, un bolzanino di 27 anni, che è stato anche lui trascinato in basso. Lo sportivo è stato sbalzato per pochi metri ed è perciò sopravvissuto. E' stato soccorso con un elicottero della Protezione civile ed è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano, dove i sanitari lo hanno accolto in gravissime condizioni.