Ultima ora

10:54Calcio: Var, Tavecchio soddisfatto ‘ma ci vorrà tempo’

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Sono soddisfatto dell'applicazione. Ci vorrà un pò di lubrificazione per andare al massimo, per avere la massima corrispondenza. Comunque sono contento": lo ha detto il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, a proposito del debutto Var in serie A. Il n.1 della Federcalcio intervenuto a 'Radio Anch'io lo Sport' in onda su RaiRadio 1 si è detto soddisfatto dell'introduzione della tecnologia ("diamo atto che siamo noi i primi a usarla insieme alla Germania") rivendicando di essere stato il primo a sottoporre la questione all'attenzione di Uefa e Fifa. "Parlai con Infantino in Uefa che mi aiutò moltissimo - ha sottolineato Tavecchio - avevo un buon rapporto con Blatter che mi disse 'mandate avanti la lettera'. Poi il presidente decadde per le note vicende. La lettera era datata settembre 2014. All'epoca non tutti erano d'accordo - ha sottolineato Tavecchio - trovai molti scettici, anche in Italia".

10:25Droga: Gdf sequestra 600 kg marijuana in Salento, 2 arresti

(ANSA) - LECCE, 21 AGO - Oltre 630 chili di marijuana sequestrata e due scafisti albanesi arrestati: è il bilancio dell'inseguimento in mare compiuto dalla Guardia di Finanza al largo di San Cataldo, la marina di Lecce. Alla vista delle motovedette del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, gli scafisti hanno tentato di fuggire gettando in acqua il carico di droga. Subito dopo sono stati bloccati ed arrestati: hanno 30 e 23 anni e sono di Valona. Sequestrato anche il gommone di sette metri su cui si trovavano. La marijuana sequestrata sul mercato clandestino avrebbe fruttato al dettaglio oltre 6 milioni di euro. In una nota la Gdf sottolinea che per l'operazione è stata attivata "la ormai stabile collaborazione operativa ed investigativa con le autorità di polizia albanesi, tramite il nucleo di frontiera marittima della Guardia di Finanza di stanza a Durazzo". (ANSA).

10:22Terremoti: scossa 2.3 nel Fiorentino, nessun danno

(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata la notte scorsa alle ore 3.36 nella provincia di Firenze dagli strumenti dell'Ingv. Epicentro nel territorio di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), a una profondità di 8 chilometri, in una zona di campagna tra le località Polvereto e Bonazza. La scossa, che è durata circa 22 secondi, è stata avvertita anche in Valdelsa. Al momento non risultano danni.

10:14Tennis: Atp Cincinnati, vittoria Dimitrov

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Grigor Dimitrov si è aggiudicato il "Western & Southern Open", torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.973.120 dollari (combined con un Wta Premier 5) disputatosi sui campi in cemento di Cincinnati, in Ohio. Il 26enne bulgaro, n.11 della classifica mondiale e settima testa di serie ha battuto per 6-3 7-5, in un'ora e 25 minuti, l'australiano Nick Kyrgios, numero 23 del ranking Atp. Si è trattato per entrambi della prima finale in un Masters 1000. Settimo titolo in carriera per il bulgaro, il terzo stagionale dopo Brisbane e Sofia.

10:08Camorra e corruzione elettorale,4 ordinanze nel salernitano

(ANSA) - SALERNO, 21 AGO - Quattro ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite all'alba di oggi dai carabinieri del Ros di Salerno nei confronti di altrettante persone indagate per associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione. I militari stanno eseguendo anche delle perquisizioni a carico di 19 indagati in stato di libertà per il reato di corruzione elettorale. Al centro delle indagini del Ros, i clan camorristici dell'Agro Nocerino-Sarnese e i loro interessi nel settore imprenditoriale. Per gli investigatori in occasione delle consultazioni elettorali a Nocera Inferiore (Salerno) dello scorso giugno sono avvenuti anche alcuni casi di corruzione elettorale. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza che si terrà alle ore 10 negli uffici del procuratore della Repubblica di Salerno.

10:03Barcellona: autorità, il ricercato è l’autista-killer

(ANSA) - BARCELLONA, 21 AGO - Tutti gli elementi indicano che Younes Abouyaaquoub, 22 anni, era alla guida del furgone che ha falciato i turisti sulle Rambla, a Barcellona. Lo ha confermato alla Catalunya Radio un funzionario spagnolo. La caccia all'autista-killer prosegue in Spagna e anche in Francia. Il ministro degli Interni della Catalogna, Joaquim Forn, ha detto alla radio che "tutto indica" che sia lui ad aver lanciato il furgone sulle Rambla provocando 13 morti e che è l'ultimo membro della cellula jihadista che ha organizzato l'attentato ancora latitante. Nell'altro attentato a Cambrils era rimasta uccisa una persona.

10:01Corea Nord: iniziate esercitazioni congiunte Usa-Seul

(ANSA) - SEUL, 21 AGO - Le truppe statunitensi e sudcoreane hanno cominciato delle esercitazioni congiunte, le prime dopo il lancio di due missili balistici intercontinentali da parte della Corea del Nord, il mese scorso. Le esercitazioni iniziate oggi, chiamate 'Ulchi Freedom Guardian' sono perlopiù delle simulazioni al computer, e dureranno fino al 31 agosto. Pyongyang ha definito le esercitazioni una "sconsiderata" prova d'invasione che potrebbe scatenare "una fase incontrollabile di guerra nucleare". Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha detto che le esercitazioni sono di natura difensiva, aggiungendo che esse vengono svolte regolarmente proprio a causa delle ripetute provocazioni della Corea del Nord. All'inizio di questo mese, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di rispondere alle aggressioni nordcoreane con "fuoco e furore. La Corea del Nord, da parte dua, ha minacciato di lanciare i missili verso l'isola di Guam, territorio americano.