10:03Barcellona: autorità, il ricercato è l’autista-killer

(ANSA) - BARCELLONA, 21 AGO - Tutti gli elementi indicano che Younes Abouyaaquoub, 22 anni, era alla guida del furgone che ha falciato i turisti sulle Rambla, a Barcellona. Lo ha confermato alla Catalunya Radio un funzionario spagnolo. La caccia all'autista-killer prosegue in Spagna e anche in Francia. Il ministro degli Interni della Catalogna, Joaquim Forn, ha detto alla radio che "tutto indica" che sia lui ad aver lanciato il furgone sulle Rambla provocando 13 morti e che è l'ultimo membro della cellula jihadista che ha organizzato l'attentato ancora latitante. Nell'altro attentato a Cambrils era rimasta uccisa una persona.

10:01Corea Nord: iniziate esercitazioni congiunte Usa-Seul

(ANSA) - SEUL, 21 AGO - Le truppe statunitensi e sudcoreane hanno cominciato delle esercitazioni congiunte, le prime dopo il lancio di due missili balistici intercontinentali da parte della Corea del Nord, il mese scorso. Le esercitazioni iniziate oggi, chiamate 'Ulchi Freedom Guardian' sono perlopiù delle simulazioni al computer, e dureranno fino al 31 agosto. Pyongyang ha definito le esercitazioni una "sconsiderata" prova d'invasione che potrebbe scatenare "una fase incontrollabile di guerra nucleare". Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha detto che le esercitazioni sono di natura difensiva, aggiungendo che esse vengono svolte regolarmente proprio a causa delle ripetute provocazioni della Corea del Nord. All'inizio di questo mese, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di rispondere alle aggressioni nordcoreane con "fuoco e furore. La Corea del Nord, da parte dua, ha minacciato di lanciare i missili verso l'isola di Guam, territorio americano.

09:28Musica: Castrocaro ospita ‘Afi Day’, serate giovani artisti

(ANSA) - CASATROCARO TERME (FC), 21 AGO - In attesa della finalissima del suo storico festival per voci nuove, che si terrà sabato 26 agosto, Castrocaro Terme ospita 'Afi Day. I Fonografici Italiani per la Musica": un ricco programma di concerti, incontri, anteprime e curiosità dal mondo delle piccole etichette discografiche organizzato con la collaborazione dell'Afi-Associazione Fonografici Italiani, da Nove Eventi Srl, società che dal 2012 organizza il Festival di Castrocaro. Proprio l'Associazione Fonografici Italiani, che rappresenta e tutela gli interessi delle piccole e medie imprese di produttori audio, video ed editoriali, ha accompagnato le fasi di selezione e formazione dei giovani concorrenti del Festival. Giovedì 24 e venerdì 25 agosto, in attesa della serata finale del 60/o Festival di Castrocaro, le novità musicali dell'Afi invaderanno le piazze del centro storico. Due giorni con artisti appena usciti col nuovo disco o in anteprima assoluta, che canteranno i brani dei loro nuovi progetti discografici. (ANSA).

09:17Sgozzato durante una rissa a Sassuolo, inutili i soccorsi

(ANSA) - MODENA, 21 AGO - Uno straniero di circa 35 anni, probabilmente magrebino, è morto nella tarda serata di ieri a Sassuolo, colpito da un profondo fendente alla gola, in seguito a una rissa. In un primo momento sembrava che fosse stato raggiunto da una coltellata, poi è prevalsa l'ipotesi che ad ucciderlo sia stato un coccio di bottiglia. I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi, ma il giovane è deceduto poco dopo a causa della ferita, che gli aveva provocato una copiosa perdita di sangue. L'episodio è avvenuto in via Radici in Piano, una zona nota anche come piazza di spaccio di stupefacenti. Il 35enne sarebbe stato protagonista di una prima rissa in strada, da cui sarebbe uscito illeso, poi i 'contendenti' si sono nuovamente ritrovati e gli animi si sono riaccesi. Il giovane è stato colpito quasi al centro della carreggiata. Le indagini sono condotte dal commissariato di polizia di Sassuolo.

08:58Auto fuori strada nel Milanese: continuano ricerche dispersi

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Sono riprese alle prime luci dell'alba, con un elicottero e i sommozzatori dei vigili del fuoco, le ricerche delle tre persone - una coppia di trentenni e un bambino di 8 anni - date per disperse nel canale Muzza, nel comune di Truccazzano (Milano). Secondo quanto riferito da un conoscente, i tre viaggiavano a bordo dell'auto guidata da un cinquantenne di Pioltello (il cui corpo è stato recuperato dai sommozzatori dopo l'una di notte), quando la Peugeot 307 intorno alle 20.30 di ieri sera è uscita di strada all'imbocco di un cavalcavia, ha sfondato il guard rail ed è finita nel canale. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i carabinieri di Cassano D'Adda - intervenuti insieme ai sanitari del 118 - non sono ancora riusciti a mettersi in contatto con la famiglia del cinquantenne, anche per accertarsi che in macchina insieme a lui ci fossero realmente altre persone.

08:09Mafia: Dia, beni per 210 milioni sequestrati in un anno

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Negli ultimi dodici mesi, la D.I.A. ha concluso 32 operazioni di polizia giudiziaria, con il sequestro penale di beni per un valore di oltre 210 milioni di euro e la confisca di patrimoni per 6 milioni. Centocinquantadue i soggetti colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale, di cui 47 'ndranghetisti, 33 camorristi, 24 riconducibili alla criminalità organizzata pugliese, 23 appartenenti a Cosa nostra e 25 collegati ad organizzazioni di altra matrice mafiosa. Da queste indagini e dalle analisi condotte dalla D.I.A. nell'ambito della "Relazione Semestrale" recentemente pubblicata, emerge poi un dato significativo: le "giovani leve" di Cosa nostra, della 'ndrangheta, della camorra e della criminalità organizzata pugliese tendono ad affiancarsi, se non addirittura a sostituirsi, alla generazione criminale precedente, investendo capitali verso aree d'impresa innovative e ad alto contenuto tecnologico; settori sino ad oggi apparentemente esclusi dalla sfera d'interesse delle mafie.

05:20Parigi, a Notre Dame una Messa per le vittime di Barcellona

(ANSA) - PARIGI, 21 AGO - Parigi ha reso omaggio alle vittime della strage di Barcellona con una Messa alla Cattedrale di Notre Dame. Durante la funzione sono state ricordati anche i morti in altri attentati e le vittime dei disastri naturali avvenuti durante l'estate in varie parti del mondo. "Sfortunatamente so quanto questi omicidi possono traumatizzare l'intera popolazione - ha detto l' arcivescovo di Parigi, il cardinale Andre Vingt-Trois, annunciando l'iniziativa - e so che la presenza della Chiesa può aiutare ad affrontare questo calvario". Il riferimento è ai vari attentati subiti dalla capitale francese in tempi recenti. Nella stessa Notre Dame, nel giugno scorso, un dottorando algerino tentò di attaccare degli agenti con un martello. E lo scorso anno ci fu un fallito attacco da parte di una donna sospetta estremista islamica. Nell' attacco a Barcellona, in cui sono morte 14 persone, 30 dei 120 feriti erano francesi.