Ultima ora

12:59Muore in ospedale: si indaga per omicidio colposo

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte del 23enne Antonio Scafuri, avvenuta dopo che il giovane è stato o ricoverato in codice rosso all'ospedale Loreto Mare ed ha atteso alcune ore prima di essere sottoposto ad un esame diagnostico. Dopo gli atti urgenti svolti dal pm Fabio De Cristofaro, con il coordinamento del procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli, il fascicolo è stato assegnato al pm Michele Caroppoli della sesta sezione coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio.

12:58Calcio: Var, Rosetti ‘alba nuovo giorno ma buon inizio’

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "E' stata l'alba di un nuovo giorno ed è stato un buon inizio. Bisogna continuare a lavorare in modo importante ma e' un processo irreversibile, che va migliorato nei tempi e nelle procedure". Il responsabile Var per l'Italia, Roberto Rosetti, commenta così a "Radio Anch'io Sport" il debutto del nuovo sistema in Serie A. "Ci sono stati due interventi risolutivi da parte dei Var, due decisioni arbitrali sono state cambiate e in modo corretto - ha aggiunto l'ex arbitro -. In altre situazioni ci sono stati dei controlli, delle attenzioni su alcune situazioni per non sbagliare, ed è questo ciò che voleva il calcio: garanzie, decisioni giuste e corrette. Vi garantisco che ci vuole tempo. Questo lavoro ha un obiettivo ben preciso: avere un calcio più giusto ed eliminare errori importanti". Rosetti ha visto "un'ottima reazione da parte dei calciatori, una diminuzione delle proteste, mi sembra che i giocatori siano più sereni e accettino molto bene le decisioni arbitrali".

12:58Sicilia: manifesti Crocetta, parte campagna elettorale

(ANSA) - PALERMO, 21 AGO - Mentre il Pd è alle prese con la definizione degli accordi elettorali con Ap e la sinistra e con la scelta del candidato, il governatore uscente, Rosario Crocetta, apre la sua campagna elettorale col suo movimento, 'il Megafono'. Lo staff del presidente ha avviato l'affissione dei manifesti elettorali in giro per la Sicilia, già comparsi in alcune città come a Palermo. Crocetta ieri ha ribadito, per l'ennesima volta, che senza un candidato di alto profilo e senza primarie, si candiderà per tentare il secondo mandato.

12:57Marsiglia: procuratore, non è terrorismo

(ANSA) - PARIGI, 21 AGO - "Non c'è nessun elemento che possa qualificare questo atto come atto terroristico". Lo ha detto il procuratore di Marsiglia in merito all'uomo che questa mattina a bordo di un van si è lanciato contro due fermate dell'autobus a Marsiglia, provocando la morte di una donna e il ferimento di una ragazza. Il procuratore ha poi aggiunto che per il momento gli inquirenti sono più orientati verso "una pista psichiatrica".

12:50Calcio: Lazio-Spal, due tifosi ospiti aggrediti

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Ha aggredito due tifosi della Spal al termine della partita di ieri all'Olimpico, 'rei' di indossare sciarpe della squadra avversaria. Per questo un supporter della Lazio di 29 anni è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Ponte Milvio, impegnati nei servizi di prevenzione intorno alla stadio Olimpico. Gli agenti hanno notato che un gruppetto di tifosi della Lazio, coprendosi il viso, si stavano preparando ad aggredire 2 ferraresi nelle vicinanze di ponte Duca D'Aosta. I poliziotti sono intervenuti proprio quando i laziali stavano colpendo a calci e pugni i due malcapitati cercando di strappargli del collo le sciarpe. Accorgendosi dell'arrivo della polizia il gruppetto si è disperso. Il 29enne, che ha tentato la fuga a piedi, è stato bloccato poche centinaia di metri dopo. Tutte le fasi dell'aggressione sono state immortalate dal sistema di videosorveglianza e gli investigatori stanno studiando i fotogrammi per identificare i complici.

12:49Migranti: prete promuove bagno in piscina, Salvini lo boccia

(ANSA) - PISTOIA, 21 AGO - Diventa un caso politico il bagno in piscina di alcuni migranti ospitati da un parroco di Pistoia, don Massimo Biancalani. Il sacerdote ha pubblicato sul suo profilo facebook le foto dei giovani di colore in acqua nell'impianto alle porte della città toscana commentandole con la frase "E oggi piscina! Loro sono la mia patria, i razzisti e i fascisti i miei nemici". L'iniziativa è stata commentata sul social network dallo stesso Matteo Salvini. "Questo Massimo Biancalani - ha scritto sul suo profilo - prete anti-leghista, anti-fascista e direi anti-italiano, fa il parroco a Pistoia. Non è un fake, è tutto vero! Buon bagnetto". Tra le migliaia di commenti molti gli insulti al religioso il quale ha anche denunciato che gli pneumatici delle biciclette dei migranti che sarebbero stati bucati dopo l'episodio. Di "silenzio" della Chiesa e del sindaco di centrodestra della città toscana parla il senatore Pd Vannino Chiti e di "vergognoso attacco" al sacerdote il presidente della Toscana Enrico Rossi (Mdp).

12:37Tennis: classifica Atp, Nadal n.1 dopo 3 anni

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - E' ufficiale il ritorno in vetta alla classifica del tennis mondiale di Rafael Nadal, a oltre tre anni dall'ultima volta, scalzando Andy Murray, leader per 34 settimane consecutive. In terza posizione lo svizzero Roger Federer, staccato di appena 5 punti dallo scozzese e di 500 punti dallo spagnolo. Il tedesco Alexander Zverev sale al settimo posto a scapito del croato Marin Cilic e migliora ancora il suo best ranking. Il successo nel Masters 1000 di Cincinnati porta il bulgaro Grigor Dimitrov in nona posizione facendo uscire dalla top ten il canadese Milos Raonic. Fabio Fognini è sempre il numero uno azzurro, il 30enne ligure perde un posto ed è al numero 26. Due passi indietro anche per Paolo Lorenzi, in 40/a posizione, mentre Thomas Fabbiano fa segnare il suo best ranking (ora è n.81) lasciandosi dietro Andreas Seppi, ora 86/o. Perde una posizione Alessandro Giannessi (91/o), mentre è appena fuori dai top 100 Marco Cecchinato (n.101), seguito in classifica da Matteo Berrettini, stabile al 140/o posto.