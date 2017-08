Ultima ora

13:22Calcio: Inter, per Cancelo visite mediche

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Joao Cancelo è a Milano e oggi svolgerà le visite mediche con l'Inter. Il difensore, che ha lasciato Valencia, arriva in nerazzurro attraverso uno scambio di prestiti con Geoffrey Kondogbia, ceduto al club spagnolo. Superate le visite mediche, Cancelo firmerà il contratto e nei prossimi giorni si unirà ai nuovi compagni di squadra.

13:18Calcio: Milan, oggi la firma di Kalinic

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Nikola Kalinic ha sostenuto questa mattina alla clinica 'La Madonnina' la prima parte delle visite mediche per diventare così un nuovo giocatore del Milan. Ora il croato è atteso al Coni per l'idoneità sportiva, poi si recherà a Milanello per i test atletici con Milan Lab e nel tardo pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto. L'annuncio del trasferimento dalla Fiorentina è atteso intorno alle 19.

13:08Calcio: Fiorentina, Antognoni critica Tagliavento

(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - "L'arbitro Tagliavento ieri sera non ha rispettato una squadra, la Fiorentina, che era andata a giocarsela a Milano. Il fatto che sul contatto subito da Simeone in area l'arbitro non sia andato a verificare sul monitor, secondo quanto prevede il Var, ha dato fastidio a tutti". E' lo sfogo di Giancarlo Antognoni all'indomani della sconfitta dei viola contro l'Inter per 3-0. Una gara contrassegnata anche da episodi dubbi, come rimarcato dal club manager viola, a partire dal presunto rigore non concesso alla Fiorentina nel primo tempo. "Tagliavento, sul penalty assegnato all'Inter, è andato a vedere sul monitor, cosa che non ha fatto nei nostri riguardi" ha continuato Antognoni. Anche lo stesso Simeone, durante la presentato oggi, ha ribadito: "Per me era rigore, ho sentito il contatto da parte dell'avversario, mi ha preso il piede di appoggio, non volevo cadere ma per questo sono caduto. Dispiace, vero che a decidere sono sempre gli arbitri, però, ripeto, per me era rigore".

12:59Muore in ospedale: si indaga per omicidio colposo

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte del 23enne Antonio Scafuri, avvenuta dopo che il giovane è stato o ricoverato in codice rosso all'ospedale Loreto Mare ed ha atteso alcune ore prima di essere sottoposto ad un esame diagnostico. Dopo gli atti urgenti svolti dal pm Fabio De Cristofaro, con il coordinamento del procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli, il fascicolo è stato assegnato al pm Michele Caroppoli della sesta sezione coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio.

12:58Calcio: Var, Rosetti ‘alba nuovo giorno ma buon inizio’

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "E' stata l'alba di un nuovo giorno ed è stato un buon inizio. Bisogna continuare a lavorare in modo importante ma e' un processo irreversibile, che va migliorato nei tempi e nelle procedure". Il responsabile Var per l'Italia, Roberto Rosetti, commenta così a "Radio Anch'io Sport" il debutto del nuovo sistema in Serie A. "Ci sono stati due interventi risolutivi da parte dei Var, due decisioni arbitrali sono state cambiate e in modo corretto - ha aggiunto l'ex arbitro -. In altre situazioni ci sono stati dei controlli, delle attenzioni su alcune situazioni per non sbagliare, ed è questo ciò che voleva il calcio: garanzie, decisioni giuste e corrette. Vi garantisco che ci vuole tempo. Questo lavoro ha un obiettivo ben preciso: avere un calcio più giusto ed eliminare errori importanti". Rosetti ha visto "un'ottima reazione da parte dei calciatori, una diminuzione delle proteste, mi sembra che i giocatori siano più sereni e accettino molto bene le decisioni arbitrali".

12:58Sicilia: manifesti Crocetta, parte campagna elettorale

(ANSA) - PALERMO, 21 AGO - Mentre il Pd è alle prese con la definizione degli accordi elettorali con Ap e la sinistra e con la scelta del candidato, il governatore uscente, Rosario Crocetta, apre la sua campagna elettorale col suo movimento, 'il Megafono'. Lo staff del presidente ha avviato l'affissione dei manifesti elettorali in giro per la Sicilia, già comparsi in alcune città come a Palermo. Crocetta ieri ha ribadito, per l'ennesima volta, che senza un candidato di alto profilo e senza primarie, si candiderà per tentare il secondo mandato.

12:57Marsiglia: procuratore, non è terrorismo

(ANSA) - PARIGI, 21 AGO - "Non c'è nessun elemento che possa qualificare questo atto come atto terroristico". Lo ha detto il procuratore di Marsiglia in merito all'uomo che questa mattina a bordo di un van si è lanciato contro due fermate dell'autobus a Marsiglia, provocando la morte di una donna e il ferimento di una ragazza. Il procuratore ha poi aggiunto che per il momento gli inquirenti sono più orientati verso "una pista psichiatrica".