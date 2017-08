Ultima ora

17:53Vento spazza via il quod, friulana muore in Grecia a 22 anni

(ANSA) - TRIESTE, 21 AGO - Una turista italiana - Deborah Fabris, di 22 anni, originaria di Monfalcone (Gorizia) e residente a Cervignano del Friuli (Udine) - è morta oggi in Grecia per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto sull'isola di Karpathos a Ferragosto. La ragazza era in vacanza con il fidanzato. La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio delle autorità locali, ma - stando alle prime ricostruzioni - a spingere fuori strada il quod sul quale viaggiava la coppia sarebbe stata una delle forti folate di vento che spazzano costantemente la seconda isola più grande del Dodecaneso. La ragazza ha perso il casco e ha sbattuto la testa. Le condizioni della giovane sono subito apparse critiche. Dopo essere stata portata al pronto soccorso di Karpathos, è stata trasferita all'ospedale di Rodi dove questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.

17:53Filippine: attaccato villaggio, 9 civili uccisi

(ANSA) - BANGKOK, 21 AGO - Almeno nove residenti di un villaggio nel sud delle Filippine sono stati uccisi oggi dai terroristi islamici del gruppo Abu Sayyaf. Lo ha comunicato l'esercito di Manila. Nella versione dei militari, una ventina di militanti armati hanno attaccato all'alba il villaggio di Tubigan, sull'isola di Basilan, una delle roccaforti del gruppo. Altre 16 persone sono rimaste ferite nell'assalto, in cui sono stati incendiati anche cinque case e un edificio usato per le riunioni. Secondo il colonnello Juvymax Uy, i militanti potrebbero aver deciso di attaccare il villaggio come rappresaglia per il mancato sostegno da parte della popolazione locale, dopo settimane in cui sono stati decimati in scontri con i militati filippini. Abu Sayyaf è un'organizzazione terroristica che si finanzia con il rapimento di ostaggi. Non è raro che il sequestro si concluda con una decapitazione in caso di mancato pagamento del riscatto.

17:48Uomo colpito con mattonella da vicino, morto in ospedale

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - E' morto oggi al Policlinico di Milano Salvatore Milici, l'uomo che il 17 agosto era stato aggredito e colpito con una mattonella in via Chiesa Rossa da Hamdan Hicham, un suo vicino di casa poi arrestato. Il sessantaduenne era stato operato il giorno stesso dell'aggressione al cervello, ed era ricoverato nel reparto di Neurochirurgia.

17:48Media, ucciso il killer di Barcellona

(ANSA) - MADRID, 21 AGO - Il killer di Barcellona Younes Abouyaaqoub è stato abbattuto dalla polizia catalana a Subirats: dopo le indiscrezioni della tv pubblica Rtve, la conferma arriva dall'agenzia spagnola Efe che cita fonti dell'antiterrorismo. Le stesse fonti hanno aggiunto che Abouyaaqoub indossava una cintura esplosiva.

17:27Con figlie 4 e 6 anni su via Normale Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 21 AGO - E' arrivata al rifugio Tete Rousse, 3.167 metri, nel massiccio del Monte Bianco, in tenuta 'leggera' da trekking e con le figlie di 4 e 6 anni. Il comportamento di una donna francese è stato segnalato alla Gendarmerie di Chamonix in base alla recente ordinanza del sindaco di Saint-Gervais secondo la quale non è possibile accedere al percorso che porta alla vetta senza un equipaggiamento adeguato (corda, piccozza, ramponi, vestiti pesanti). Il rifugio, che si trova sulla via Normale dal versante francese, è al completo e non può accogliere le tre che ora dovranno scendere a valle. (ANSA).

17:26Migranti: algerini mentono generalità a Rimini, espulsi

(ANSA) - RIMINI, 21 AGO - Sospettati di avere legami con l'estremismo islamico, sono stati espulsi e accompagnati al Cie di Torino i due algerini arrestati sabato dalla polizia di Stato per aver reso false generalità mentre stazionavano davanti al Grand Hotel di Rimini. "Una presenza distonica", è stata definita dagli investigatori riminesi. Durante alcuni controlli preventivi, alla luce dei recenti allarmi terroristici, i due algerini sono stati fermati e controllati da una pattuglia della polizia del reparto prevenzione crimine mentre stazionavano davanti al Grand Hotel, uno degli obiettivi ritenuti sensibili della città, dove molte personalità ospiti del Meeting alloggiano in questi giorni. I due, 30 e 24 anni, sono stati trattenuti in cella di sicurezza fino ad oggi quando hanno patteggiato una pena sospesa di 9 e 10 mesi, difesi dagli avvocati Massimo Moraccini e Roberto Urbinati. Saranno accompagnati al Cie di Torino dagli agenti della questura da dove poi verranno espulsi con provvedimento del questore di Rimini. (ANSA).

17:12Calcio: Ferrero, avrei sofferto meno con la Juve

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - "Avrei sofferto di meno se avessimo affrontato la Juventus. I nostri avversari volevano fare un colpo a sorpresa, come è accaduto alla Spal con la Lazio. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta". Lo ha detto il presidente della Sampdoria Ferrero commentando la gara d'esordio con il Benevento. "Abbiamo i prezzi più bassi della Serie A - ha aggiunto Ferrero parlando a Samp Tv -. Godo quando vedo lo stadio pieno e per questo motivo ho deciso di riaprire la campagna abbonamenti". In casa Sampdoria è stata raggiunta quota 16mila tessere tra rinnovi e nuovi abbonati: un risultato importante per il club ligure che ha deciso di prorogare la campagna abbonamenti fino al prossimo 1 settembre. Si inizierà domani, dalle 10 presso il Service Center di via Cesarea 97r e le ricevitorie autorizzate Listicket.