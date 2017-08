Ultima ora

18:37Barcellona: ‘killer ha invocato Allah prima di morire’

(ANSA) - MADRID, 21 AGO - Secondo la tv pubblica catalana Tv3 il killer prima di essere ucciso avrebbe gridato "Allah è grande". Si attende una conferma ufficiale da parte delle autorità catalane. L'uomo, secondo la tv pubblica Rtve, indossava una apparente cintura esplosiva, ma non è ancora chiaro se era vera o falsa come quelle dei 5 terroristi che venerdì notte hanno attaccato il lungomare di Cambrils.

18:36Calcio: Kondogbia al Valencia, Inter lo cede in prestito

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Geoffrey Kondogbia è un giocatore del Valencia. Lo annuncia il club spagnolo sul proprio sito. L'Inter lo ha ceduto in prestito fino al 30 giugno 2018 con diritto di riscatto in favore del Valencia. Soddisfatti quindi i desideri del centrocampista francese che aveva iniziato un braccio di ferro con il club nerazzurro non presentandosi agli allenamenti per forzare il suo trasferimento. Le due società hanno trovato l'accordo con uno scambio di prestiti. Coinvolto nell'operazione anche Joao Cancelo che è arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche con l'Inter.

18:31Motore di barca esplode nel Po, 60enne muore annegato

(ANSA) - PARMA, 21 AGO - Un uomo ha perso la vita questo pomeriggio attorno alle 15,30 annegando nelle acque del fiume Po. L'incidente nella zona di Roccabianca in provincia di Parma alla confluenza con il fiume Taro. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era a bordo di una barca assieme ad un amico quando il motore è scoppiato facendo inabissare il natante in pochi secondi. L'amico è riuscito a gettarsi in acqua e salvarsi mentre la vittima, un sessantenne, sarebbe annegato. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, il corpo del sessantenne è stato recuperato. (ANSA).

18:29Barcellona: media, killer segnalato da vicina di casa

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Il terrorista ucciso a una trentina di chilometri da Barcellona, che si ritiene sia Younes Abouyaaqoub, il killer della Rambla, è stato individuato grazie alla segnalazione di una vicina di casa. Lo riferisce La Vanguardia. L'uomo ha tentato di fuggire nei vigneti. La polizia ha riferito che sul posto è arrivata una squadra di artificieri che sta analizzando la scena con l'ausilio di un robot anti-bomba per valutare se la cintura esplosiva è vera.

18:27Russia: grande incendio a Rostov, 25 feriti, 560 evacuati

(ANSA) - MOSCA, 21 AGO - Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato a Rostov sul Don, in Russia meridionale, coinvolgendo 25 edifici su un'area di 10.000 metri quadrati: lo riferisce la Tass, aggiungendo che, secondo fonti sanitarie, almeno 25 persone sono rimaste ferite. Secondo la testata online Meduza sono state fatte evacuare 560 persone. Almeno per il momento - sottolinea la Tass - non si registrano morti. Oltre 400 persone e 200 mezzi, tra cui aerei ed elicotteri, sono impegnati nello spegnimento delle fiamme. Nei quartieri adiacenti, interrotte per motivi di sicurezza le forniture di gas ed elettricità.

18:19Afghanistan: media, Trump annuncerà 4.000 soldati in più

(ANSA) - WASHINGTON, 21 AGO - Donald Trump dovrebbe annunciare un aumento di truppe, almeno 4000 soldati, quando svelerà stasera alle 21 (le 3.00 in Italia) dalla base militare di Fort Myer in Virginia la sua nuova strategia per l'Afghanistan, dove la guerra contro i talebani iniziò poco dopo l'attacco dell'11 settembre. La Casa Bianca mantiene la consegna del silenzio ma i media hanno raccolto le prime indiscrezioni. Se queste fossero confermate, il presidente abbraccerebbe così le proposte dei suoi generali, aumentando il coinvolgimento Usa nella regione e segnalando un approccio più tradizionale alla politica estera di quello promesso in campagna elettorale, quando prevaleva la linea isolazionista dell'ormai ex capo stratega Steve Bannon. Ma l'indiscrezione emerge nel giorno in cui i talebani si sono impossessati del quartier generale del governo afghano distretto di Khamad, nella provincia di Jawjan, scrive il Nyt citando un portavoce dell'esercito afghano.

18:10Barcellona: stasera rientro in Italia salme Russo e Gulotta

(ANSA) - VERONA, 21 AGO - Torneranno stasera in Italia, con un volo dell'Aeronautica militare che atterrerà a Roma, le salme di due dei tre italiani rimasti uccisi nell'attentato di Barcellona, Luca Russo e Bruno Gulotta. Quella di Carmen Lopardo dovrebbe essere invece trasferita in Argentina, dove l'anziana viveva da tempo. Il volo, mobilitato su disposizione dei ministeri della Difesa e degli Esteri, è prossimo al decollo da Pratica di Mare; dalla Spagna dovrebbe rientrare poi su Ciampino, poco prima della mezzanotte. Le salme saranno quindi trasferite al policlinico Gemelli, per l'esame disposto dalla Procura, e da Ciampino ripartiranno questa volta per Verona, dove, presumibilmente domattina, arriveranno i due feretri. Le destinazioni saranno Bassano del Grappa, per Luca Russo, e Legnano, per Bruno Gullotta. La sorella della vittima bassanese, Chiara Russo, è in partenza con la madre per Roma, dove attenderà l'arrivo della bara con il corpo del fratello.