18:45Calcio: Simeone, sogno diventare come Batistuta

(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - ''Voglio impegnarmi al massimo per migliorare e diventare un giorno come Batistuta''. Si presenta così Giovanni Simeone detto il 'Cholito', figlio di quel Diego oggi tecnico dell'Atletico Madrid e in passato compagno nella nazionale argentina dell'ex goleador viola. ''Io punto ad essere me stesso - ha detto il 22enne attaccante arrivato a Firenze via Genoa per 15 milioni di euro più 3 di bonus - ma so bene che qui tanti argentini hanno lasciato il segno a iniziare da Batistuta. Mio padre - ha sorriso - mi ha sempre detto di sperare che io possa un giorno diventare come Gabriel. Ovvio che ce la metterò tutta per riuscirci. In rossoblù sono stato bene ma venire a Firenze è un bel passo in avanti per la mia carriera. Ora devo solo pensare ad essere felice e più starò qui più lo sarò". Intanto la Fiorentina mercoledì volerà a Madrid per disputare in serata il Trofeo Bernabeu contro il Real a 60 anni dalla storica finale di Coppa dei Campioni del '56-57.

18:41Scritta pro islam davanti a una chiesa di Sassuolo

(ANSA) - MODENA, 21 AGO - Una scritta fatta con una bomboletta spray e che riporta la dicitura 'Viva Islam' è comparsa davanti all'ingresso di una chiesa che si trova a Sassuolo, in provincia di Modena, nel quartiere Braida. A segnalare l'episodio è la Lega Nord per voce del consigliere regionale Stefano Bargi e dell'ex assessore comunale Francesco Menani, che attaccano la gestione della città da parte dell'amministrazione Pd. "La zona Braida - scrivono i due leghisti - è in mano ai delinquenti e nessuno interviene. Per la prima volta - aggiungono gli esponenti del Carroccio - scritte inneggianti all'islam sono apparse sui muri di una parrocchia, violata nella sua identità cattolica". Intanto non è chiaro chi ci sia dietro alla scritta apparsa pare negli ultimi giorni. (ANSA).

18:37Barcellona: ‘killer ha invocato Allah prima di morire’

(ANSA) - MADRID, 21 AGO - Secondo la tv pubblica catalana Tv3 il killer prima di essere ucciso avrebbe gridato "Allah è grande". Si attende una conferma ufficiale da parte delle autorità catalane. L'uomo, secondo la tv pubblica Rtve, indossava una apparente cintura esplosiva, ma non è ancora chiaro se era vera o falsa come quelle dei 5 terroristi che venerdì notte hanno attaccato il lungomare di Cambrils.

18:36Calcio: Kondogbia al Valencia, Inter lo cede in prestito

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Geoffrey Kondogbia è un giocatore del Valencia. Lo annuncia il club spagnolo sul proprio sito. L'Inter lo ha ceduto in prestito fino al 30 giugno 2018 con diritto di riscatto in favore del Valencia. Soddisfatti quindi i desideri del centrocampista francese che aveva iniziato un braccio di ferro con il club nerazzurro non presentandosi agli allenamenti per forzare il suo trasferimento. Le due società hanno trovato l'accordo con uno scambio di prestiti. Coinvolto nell'operazione anche Joao Cancelo che è arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche con l'Inter.

18:31Motore di barca esplode nel Po, 60enne muore annegato

(ANSA) - PARMA, 21 AGO - Un uomo ha perso la vita questo pomeriggio attorno alle 15,30 annegando nelle acque del fiume Po. L'incidente nella zona di Roccabianca in provincia di Parma alla confluenza con il fiume Taro. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era a bordo di una barca assieme ad un amico quando il motore è scoppiato facendo inabissare il natante in pochi secondi. L'amico è riuscito a gettarsi in acqua e salvarsi mentre la vittima, un sessantenne, sarebbe annegato. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, il corpo del sessantenne è stato recuperato. (ANSA).

18:29Barcellona: media, killer segnalato da vicina di casa

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Il terrorista ucciso a una trentina di chilometri da Barcellona, che si ritiene sia Younes Abouyaaqoub, il killer della Rambla, è stato individuato grazie alla segnalazione di una vicina di casa. Lo riferisce La Vanguardia. L'uomo ha tentato di fuggire nei vigneti. La polizia ha riferito che sul posto è arrivata una squadra di artificieri che sta analizzando la scena con l'ausilio di un robot anti-bomba per valutare se la cintura esplosiva è vera.

18:27Russia: grande incendio a Rostov, 25 feriti, 560 evacuati

(ANSA) - MOSCA, 21 AGO - Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato a Rostov sul Don, in Russia meridionale, coinvolgendo 25 edifici su un'area di 10.000 metri quadrati: lo riferisce la Tass, aggiungendo che, secondo fonti sanitarie, almeno 25 persone sono rimaste ferite. Secondo la testata online Meduza sono state fatte evacuare 560 persone. Almeno per il momento - sottolinea la Tass - non si registrano morti. Oltre 400 persone e 200 mezzi, tra cui aerei ed elicotteri, sono impegnati nello spegnimento delle fiamme. Nei quartieri adiacenti, interrotte per motivi di sicurezza le forniture di gas ed elettricità.