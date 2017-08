Pubblicato il 21 agosto 2017 da ansa

ROMA. – Sbarramento con fioriere in via dei Fori Imperiali, nel cuore di Roma, massima attenzione ai luoghi della movida e sul litorale della città, da sempre affollato durante la stagione estiva. Sensibilizzate ulteriormente le misure di sicurezza nella Capitale dopo l’attentato dei giorni scorsi a Barcellona. Sotto la lente soprattutto il centro storico, abitualmente affollato di romani e turisti.

In via dei Fori Imperiali, storica via di collegamento tra il Colosseo e piazza Venezia, verranno riposizionate le fioriere, in base alla rimodulazione dei presidi delle forze di polizia, per creare uno sbarramento all’inizio della strada. Allo studio la possibilità di posizionarle anche su via del Corso, in parte già pedonale. Le misure saranno messe a punto anche con il Campidoglio per verificare eventuali disagi sul fronte della mobilità e, in particolare su via dei Fori imperiali, garantire il transito di autobus e taxi.

Ma Roma non è l’unica città in cui spunterà questa protezione antiterrorismo. A Napoli il Comune ha fatto posizionare tre fioriere all’ingresso di via Toledo, tra le principali strade dello shopping cittadino mentre nel centro storico di Pisa sono stati collocati trenta ulteriori jersey in cemento. Dispostivi anti-intrusione fissi ad Ancona e Genova mentre per la celebre Passeggiata a mare di Viareggio si pensa a pesanti fioriere che impediscano il transito di mezzi pesanti.

Nella Capitale, inoltre, ci sarà più presenza delle forze dell’ordine nelle zone della movida, sia nel centro storico sia in periferia. Tra queste c’è in particolare il quartiere Pigneto, meta notturna di molti giovani. Controlli accurati anche sul litorale, da Ostia ad Anzio e Nettuno, affollati nel periodo estivo.

Sensibilizzate le vigilanze degli obiettivi spagnoli presenti in città e dei tradizionali luoghi ‘sensibilì. Massima attenzione in musei, centri commerciali, manifestazioni estive, concerti e a tutti quei luoghi particolarmente affollati. Occhi puntati su furgoni, camion e ncc. Sotto la lente le aziende di autonoleggio affinché segnalino qualsiasi situazione anomala.

Un’altra misura che potrebbe essere messa in campo è quella di vietare l’accesso nell’affollatissima piazza del Campidoglio alle auto a noleggio, che in molte occasioni sono van con vetri oscurati. Super sorvegliati, inoltre, le stazioni ferroviarie, porti e aeroporti presi d’assalto durante le vacanze estive.

(di Chiara Acampora/ANSA)