Ultima ora

11:08Uomo bruciato vicino Aosta,su corpo anche fratture da trauma

(ANSA) - AOSTA, 22 AGO - Oltre ai segni di almeno due coltellate, sul corpo del giovane uomo trovato semicarbonizzato sabato scorso in una radura a Fenis (Aosta) risultano anche fratture nella zona mediale tra il bacino e la colonna vertebrale e tracce di un violento trauma causato da una caduta da diversi metri di altezza o da un investimento di un'auto. E' quanto sta emergendo - secondo quanto ha appreso l'ANSA - dai primi esami svolti dal medico legale Roberto Testi e dal radiologo Davide Machado. Alle 9.30 di oggi è ripresa l'autopsia nella camera mortuaria dell'ospedale Parini di Aosta. L'esame dovrebbe concludersi in giornata. Gli inquirenti sono al lavoro sull'identificazione della vittima. Uno degli elementi di indagine riguarda l'orologio di acciaio di scarso valore commerciale - fermo a venerdì pomeriggio - trovato a qualche centimetro dal corpo e probabilmente strappato da un animale che ha azzannato il cadavere. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal pm Eugenia Menichetti.(ANSA).

10:53Calcio: Francia, su Diego Costa ora c’è anche il Marsiglia

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Non solo Atletico Madrid. Su Diego Costa, da tempo in uscita dal Chelsea, ha messo gli occhi pure il Marsiglia. Lo rivela l'edizione online di As, citando il canale francese SFR Sport. Da diverse settimane, ormai, si parla del ritorno del centravanti brasiliano con passaporto spagnolo all'Atletico Madrid, ma l'operazione tarda a concludersi e intanto si fanno sotto altre squadre, come il Marsiglia, il club dove lavora l'ex portiere Andoni Zubizarreta, che si è detto disposto a offrire 30 milioni per il giocatore. La cifra è stata confermata dal presidente del club francese, Jacques-Henri Eyraud. "Di questo giocatore mi piace il carattere, la passione e la predisposizione alla lotta - ha detto -. E' vero, ha una situazione contrattuale complicata, ma, se tutto si aggiusta, potremmo arrivare a offrire 30 milioni. Nulla è impossibile". (ANSA).

10:52Italiano ferito di striscio da colpo pistola a New York

(ANSA) - VENEZIA, 22 AGO - Un uomo di 57 residente a Dolo nel veneziano è rimasto ferito, di striscio, da un colpo di pistola alla spalla sinistra mentre era in vacanza a New York. L'uomo voleva visitare il museo Meucci-Garibaldi a Staten Island ma, giunto sull'isola, ha sbagliato strada. Invece di andare verso il museo si è perso nelle vie del distretto newyorkese finendo in una zona poco sicura. Qui mentre cercava informazioni per raggiungere il museo è stato raggiunto, alle spalle, da un proiettile. Subito soccorso è stato medicato e curato in ospedale. Non è grave. Indagini sono in corso da parte della polizia di New York.

10:50Terremoto Ischia: soccorritori raggiungono bimbi

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 22 AGO - I vigili del fuoco hanno avuto un contatto ravvicinato con i bambini rimasti sotto la casa crollata a Casamicciola in seguito al terremoto di ieri sera. Sono anche riusciti a porgere ai bimbi due bottigliette d'acqua. I soccorritori sono impegnati da ore per estrarli dalle macerie.

10:45Terremoto Ischia: Borrelli, 2600 sfollati

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Sono duemila gli sfollati a Casamicciola e altri 600 a Lacco Ameno. Il numero è stato reso noto dal capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli che oggi ha incontrato i sindaci dell'isola per fare un primo punto della situazione. Escluso l'allestimento di tendopoli, per l'accoglienza degli sfollati si confida di far ricorso alle diverse strutture ricettive presenti sull'isola verde.

10:27Calcio: Spagna, Barcellona, le mani sull’ivoriano Seri

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Il Barcellona è vicino a un doppio ingaggio. Le posizioni del club catalano e del Borussia Dortmund, secondo l'edizione online del Mundo deportivo, nelle ultime ore, si sono molto avvicinate sul trasferimento di Ousmane Dembélé; il sodalizio tedesco, preso atto della volontà del giocatore di trasferirsi in Spagna, se non ci saranno intoppi dell'ultima ora, cercherà di accontentarlo. L'accordo dovrebbe essere chiuso a breve. Per quanto riguarda Jean Michael Seri, è considerato davvero a un passo dal Barca. L'agente dell'ivoriano ha già chiuso con il club catalano per le prossime quattro stagioni e il trasferimento sarà ufficiale quando l'accordo fra il Barcellona e il Nizza, proprietario del cartellino del centrocampista classe 1991, verrà perfezionato. Il cartellino del giocatore è stato valutato 40 milioni. (ANSA).

10:22Ventenne morto cadendo da muraglione alle Cinque Terre

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 AGO - Un giovane di 20 anni di nazionalità ungherese è morto la scorsa notte dopo essere precipitato da un muraglione alto circa otto metri nei pressi del Santuario di Soviore, nel comune di Monterosso (La Spezia), alle Cinque Terre. La tragedia è avvenuta intorno alle 2.30 e sulla dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri della Spezia. Nonostante l'intervento dei medici del 118, il ragazzo è morto sul posto a causa delle ferite subìte nella caduta.