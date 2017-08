Ultima ora

10:27Calcio: Spagna, Barcellona, le mani sull’ivoriano Seri

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Il Barcellona è vicino a un doppio ingaggio. Le posizioni del club catalano e del Borussia Dortmund, secondo l'edizione online del Mundo deportivo, nelle ultime ore, si sono molto avvicinate sul trasferimento di Ousmane Dembélé; il sodalizio tedesco, preso atto della volontà del giocatore di trasferirsi in Spagna, se non ci saranno intoppi dell'ultima ora, cercherà di accontentarlo. L'accordo dovrebbe essere chiuso a breve. Per quanto riguarda Jean Michael Seri, è considerato davvero a un passo dal Barca. L'agente dell'ivoriano ha già chiuso con il club catalano per le prossime quattro stagioni e il trasferimento sarà ufficiale quando l'accordo fra il Barcellona e il Nizza, proprietario del cartellino del centrocampista classe 1991, verrà perfezionato. Il cartellino del giocatore è stato valutato 40 milioni. (ANSA).

10:22Ventenne morto cadendo da muraglione alle Cinque Terre

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 AGO - Un giovane di 20 anni di nazionalità ungherese è morto la scorsa notte dopo essere precipitato da un muraglione alto circa otto metri nei pressi del Santuario di Soviore, nel comune di Monterosso (La Spezia), alle Cinque Terre. La tragedia è avvenuta intorno alle 2.30 e sulla dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri della Spezia. Nonostante l'intervento dei medici del 118, il ragazzo è morto sul posto a causa delle ferite subìte nella caduta.

10:11Calcio: Francia, PSG punta al doppio colpo Mbappè-Fabinho

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Il PSG è pronto a irrompere nuovamente sul mercato per mettere a segno altre operazioni sensazionali. Lo riferisce l'edizione online del Mundo deportivo, che rivela come il club parigino stia perfezionando "un'offerta irrinunciabile" per l'attaccante Kylian Mbappé, stella del Monaco, che si dice da tempo desideroso di lasciare il Principato e approdare all'ombra della Tour Eiffel. Nel mirino, secondo il giornale spagnolo, anche Fabinho: l'offerta per i due 'gioiellini' si aggirerebbe intorno ai 220 milioni, dopo i 222 spesi per far arrivare al Parco dei Principi il brasiliano Neymar dal Barcellona. Una delle chiavi per mettere le mani sui due calciatori, e aggirare anche il fair-play economico, potrebbe essere il brasiliano Lucas Moura. (ANSA).

10:00Calcio: Catania, morto l’ex terzino Giorgio Michelotti

(ANSA) - CATANIA, 22 AGO - E' morto ieri, nel capoluogo etneo, l'ex terzino del Catania, Giorgio Michelotti. Aveva 81 anni. Originario di Bengasi, era arrivato in Italia per trasferirsi in Toscana dove aveva cominciato a giocare nel Viareggio, per poi passare al Vicenza, quindi al Como, prima di approdare nel Catania. E' stato uno dei protagonisti del periodo d'oro della squadra rossoazzurra in Serie A negli anni '60, avendo marcato da terzino roccioso qual era campioni del calibro di Josè Altafini, Omar Sivori e Jair. Ha allenato diverse squadre siciliane nei dilettanti tra le quali il Paternò, Riesi, Akragas e Folgore Castelvetrano; nella stagione 1981/82, in coppia con Guido Mazzetti, guidò dalla panchina pure il Catania, ma solo per una breve parentesi. A Catania, dopo aver smesso di giocare nella squadra rossoazzurra, aveva continuato a vivere. Tra l'altro era stato assunto al Comune dove ha lavorato per anni.

09:21Terremoto Ischia: Marini, Umbria vicina a gente Ischia

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - L'Umbria ferita dal terremoto di un anno è solidale con Ischia colpita dal sisma. Lo ha sottolineato la presidente della Regione Catiuscia Marini con un post su Facebook dopo la scossa che ha provocato vittime e crolli. "Vicini alla popolazione di Ischia, comprendendo profondamente la paura che ti avvolge e lo smarrimento che ti assale, solidarietà dalla nostra Umbria provata e consapevole" ha scritto Marini. Oltre che alla popolazione, la presidente si è detta "vicina alle istituzioni e a tutti i corpi dello stato che in queste prime ore si occupano del salvataggio e della messa in sicurezza dei cittadini". "Comprendo bene - ha concluso Marini - lo sforzo a cui si è sottoposti". (ANSA).

08:41Afghanistan:Trump, mio istinto per ritiro ma creerebbe vuoto

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Donald Trump ha illustrato in diretta tv la sua nuova strategia per l'Afghanistan senza fornire numeri sull'aumento delle truppe, "per non favorire il nemico". Tuttavia, secondo Fox news che cita un alto dirigente della Casa Bianca, Trump ha autorizzato l'invio di altri 4.000 soldati nel Paese. I nuovi pilastri sono carta bianca ai comandanti sul terreno senza fissare termini temporali, più sanzioni contro i network terroristici, monito al Pakistan perchè cessi di proteggere gli estremisti e al governo di Kabul per fare le riforme perchè "il nostro sostegno non è un assegno in bianco". Il presidente ha sostenuto che un ritiro rapido creerebbe un vuoto che verrebbe riempito subito dai terroristi, come prima dell'11 settembre.

05:09Terremoto Ischia: estratto vivo bimbo sette mesi

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 22 AGO - E' stato estratto vivo il neonato di sette mesi rimasto intrappolato sotto le macerie di una casa crollata a Casamicciola, ad Ischia, in seguito al terremoto. Lunghissimo applauso dei soccorritori che dicono 'sta benissimo'. La mamma è corsa sulle macerie per andargli incontro. Ora si scava per estrarre i suoi fratellini.