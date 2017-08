Ultima ora

12:43Ischia:salvato Mattias, vigili ormai vicini a Ciro

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - E' stato estratto vivo dai vigili del fuoco uno dei due bambini sotto le macerie ad Ischia. Si tratta di Mattias: il bimbo sta bene. I vigili del fuoco hanno ormai raggiunto e stanno lavorando per estrarre anche Ciro. Anche lui sta bene, secondo le informazioni dei vigili del fuoco.

12:41Polizia sequestra 300 pastiglie di yaba, un arresto

(ANSA) - MONFALCONE (GORIZIA), 22 AGO - Oltre 300 pastiglie di yaba, una micidiale sostanza sintetica nota come "Droga della pazzia" o "Droga di Hitler", sono state sequestrate dagli agenti del commissariato di Polizia di Monfalcone (Gorizia) che hanno arrestato un cittadino bengalese - N.M., di 36 anni - che vive a Monfalcone ed é regolarmente impiegato in una ditta di carpenteria L'uomo è stato fermato durante servizi straordinari di controllo del territorio, intensificati in seguito ai recenti atti di terrorismo. La yaba é una sostanza stupefacente a base di metanfetamina; a volte viene miscelata con i residui della lavorazione dell'eroina ed è molto diffusa nei paesi asiatici (Bangladesh e India, in particolare). Induce mancanza di sonno per lunghi periodi, scatena comportamenti violenti e crea subito una forte dipendenza causando gravi danni alla salute. Veniva utilizzata dall'esercito tedesco per rendere i soldati insensibili alla fatica durante la Seconda guerra mondiale.

12:31Mondiali 2018: il 25/8 convocati della Spagna per l’Italia

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Julen Lopetegui diramerà la lista dei convocati della Nazionale spagnola per le partite contro Italia e Liechtenstein venerdì 25 agosto, alle 12,30. Lo annuncia la Federcalcio spagnola. Le 'Furie rosse' affronteranno la Nazionale di Ventura il 2 settembre nello stadio Bernabeu di Madrid e il 5 torneranno in campo a Vaduz, per la sfida contro il Liechtenstein. Entrambe le partite, che si disputeranno alle 20,45, fanno parte della fase di qualificazione ai Mondiali dell'anno prossimo in Russia. Sempre il 25 agosto, ma alle 12,45, fa sapere la Federcalcio spagnola, verranno resi noti anche i convocati della Spagna Under 21: la squadra di Albert Celades affronterà l'Italia a Toledo il primo settembre, il giorno prima del match fra le Nazionali maggiori. (ANSA).

12:15Barcellona: killer in fuga avrebbe fatto 34 km a piedi

(ANSA) - MADRID, 22 AGO - Younes Abouyaaqoub, il killer della Rambla ucciso ieri nei vigneti di Soubirat, avrebbe fatto 34 km a piedi da solo per sfuggire alle ricerche e ai posti di blocco della polizia camminando di notte e dormendo di giorno: e' la prima ipotesi degli inquirenti ripesa dai media locali. Quando è stato finalmente intercettato e ucciso, Younes aveva un aspetto sporco e trascurato, scrive La Vanguardia. L'ultima volta che era stato visto, da un testimone giovedì sera alla periferia di Barcellona, si trovava a 34 chilometri dal luogo in cui è stato ucciso. Younes era solo. Ma non portava gli stessi abiti che aveva giovedì nell'attacco contro la folla alla Rambla. Non è chiaro dove possa esserseli procurati. Gli altri 11 membri della cellula terrorista non potevano aiutarlo, erano morti o detenuti. Indossava una falsa cintura esplosiva e aveva con se' tre coltelli. Il giorno prima sua madre aveva lanciato un appello perchè si consegnasse alla polizia: "preferisco vederlo in prigione piuttosto che morto".

12:14Concorso pubblico truccato, arrestato direttore Rivieracqua

(ANSA) - IMPERIA, 22 AGO - Il direttore generale di Rivieracqua, gestore unico del servizio idrico in provincia di Imperia, Gabriele Saldo, ex consigliere regionale di Forza Italia, e Gabriele Fontana, presidente della commissione d'esame per l'assunzione di personale nella società, sono stati arrestati oggi dalla Guardia di Finanza con l'accusa di avere anticipato le domande di un concorso a una persona che lo ha poi vinto. I due sono ora gli arresti domiciliari, su richiesta del Gip, con le accuse di rivelazione di segreto d'ufficio e truffa ai danni dello Stato. Secondo l'accusa, il presidente della Commissione esaminatrice avrebbe anticipato le domande al direttore generale, che a sua volta le avrebbe girate a un candidato poi risultato vincitore. L'indagine, che al momento conta sei indagati, ha preso le mosse nel marzo scorso. Dall'analisi di documenti e da perquisizioni fatte lo scorso luglio è emerso un quadro probatorio connotato da gravi indizi di colpevolezza, dicono gli investigatori.

12:12Calcio: Inghilterra, il Crystal Palace sull’attaccante Munir

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Cresce l'interesse per le prestazioni del giovane attaccante Munir El Haddadi, classe 1995, già seguito dalla Roma del ds Monchi e reduce da una stagione nelle file del Valencia, dov'era stato ceduto in prestito. Adesso sul giocatore di proprietà del Barcellona, secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, ci sarebbe anche il Crystal Palace. Munir, come noto da tempo, non rientra nei programmi dell'allenatore Ernesto Valverde, che preferisce puntare per il ruolo di centravanti su Luis Suarez innanzi tutto e poi anche su Paco Alcacer. (ANSA).

12:05Barcellona: funerale Bruno Gulotta giovedì a Legnano

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 22 AGO - Il funerale di Bruno Gulotta, ucciso nell'attentato di Barcellona, si svolgerà giovedì alle 14.30 nella basilica di San Magno, la chiesa principale di Legnano, la cittadina in provincia di Milano dove il trentacinquenne viveva con la compagna Martina e i due figli Alessandro e Aria. Il Comune di Legnano ha proclamato due giorni di lutto cittadino domani e giovedì, giorno in cui sarà celebrato il funerale di Bruno Gulotta. Lo ha confermato il sindaco Gianbattista Fratus che oggi accoglierà il feretro all'arrivo nella cittadina milanese. La salma, ha spiegato Fratus, sarà portata alla camera ardente del cimitero monumentale di Legnano. (ANSA).