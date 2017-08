Ultima ora

11:52Barcellona: i 4 arrestati interrogati da giudice a Madrid

(ANSA) - MADRID, 22 AGO - I quattro presunti membri della cellula terrorista di Ripoll detenuti sono stati trasferiti questa mattina nella sede della Audiencia Nacional di Madrid per essere interrogati dal giudice Fernando Andreu che dirige l'inchiesta sugli attentati di Barcellona e Cambrils. I quattro detenuti di origine marocchina sono Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal, ferito nell'esplosione del covo a Alcanar, Mohammed Allaa e Salah El Karib. Ieri la polizia ha abbbattuto l'ultimo terrorista in fuga Younes Abouyaaqoub, autore della strage della Rambla.

11:51Calcio: Francia,Monaco individua in Belotti sostituto Mbappé

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Mbappé è pronto a salutare il Monaco, perché vuole il PSG, ma la squadra del Principato non resta con le mani in mano e, secondo quanto pubblica l'edizione online di Sport, avrebbe già individuato in Andrea Belotti il nuovo centravanti. Il club monegasco, per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante granata, dovrà tuttavia versare la clausola rescissoria per l'estero fissata a 100 milioni. Il giocatore della Nazionale, nel corso dell'estate, è stato a lungo nel mirino del Milan, che poi ha virato sull'altro attaccante Kalinic, ingaggiandolo. (ANSA).

11:39Afghanistan: talebani insistono, ‘via tutti i soldati Usa’

(ANSA) - KABUL, 22 AGO - Poco dopo il discorso del presidente Trump sulla nuova strategia per l'Afghanistan, i talebani hanno replicato che "fino a quando anche un solo soldato americano sarà presente sulla nostra terra, e l'America continuerà la sua politica di guerra, noi porteremo con determinazione e solennità la nostra 'jihad' (guerra santa) contro di loro. In un comunicato firmato da Zabihullah Mujahid, portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, si sottolinea che Trump nella sua strategia "ha posto enfasi sulla presenza delle sue truppe di invasione nel nostro Paese. Ha definito l'Afghanistan come una minaccia per l'America. Non sembra che l'America voglia mettere fine alla sua prolungata guerra". "Invece di esaminare i fatti - dice ancora il comunicato - sembra che (gli Usa) siano fieri del loro potere della loro forza. Eppure negli ultimi 16 anni gli afghani hanno sottoposto gli invasori americani a dure prove".

11:29Usa: Trump oggi in Arizona, visita confine col Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 22 AGO - Donald Trump visiterà oggi, a margine di un suo comizio in Arizona, una sezione del Confine tra Usa e Messico, mentre sta incalzando il Congresso perchè finanzi il muro anti-immigrazione. Lo rendono noto fonti della Casa Bianca. Il presidente si recherà nell'area di frontiera di Yuma, considerata una storia di successo per il calo dell'immigrazione dopo l'installazione di una barriera.

11:08Uomo bruciato vicino Aosta,su corpo anche fratture da trauma

(ANSA) - AOSTA, 22 AGO - Oltre ai segni di almeno due coltellate, sul corpo del giovane uomo trovato semicarbonizzato sabato scorso in una radura a Fenis (Aosta) risultano anche fratture nella zona mediale tra il bacino e la colonna vertebrale e tracce di un violento trauma causato da una caduta da diversi metri di altezza o da un investimento di un'auto. E' quanto sta emergendo - secondo quanto ha appreso l'ANSA - dai primi esami svolti dal medico legale Roberto Testi e dal radiologo Davide Machado. Alle 9.30 di oggi è ripresa l'autopsia nella camera mortuaria dell'ospedale Parini di Aosta. L'esame dovrebbe concludersi in giornata. Gli inquirenti sono al lavoro sull'identificazione della vittima. Uno degli elementi di indagine riguarda l'orologio di acciaio di scarso valore commerciale - fermo a venerdì pomeriggio - trovato a qualche centimetro dal corpo e probabilmente strappato da un animale che ha azzannato il cadavere. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal pm Eugenia Menichetti.(ANSA).

10:53Calcio: Francia, su Diego Costa ora c’è anche il Marsiglia

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Non solo Atletico Madrid. Su Diego Costa, da tempo in uscita dal Chelsea, ha messo gli occhi pure il Marsiglia. Lo rivela l'edizione online di As, citando il canale francese SFR Sport. Da diverse settimane, ormai, si parla del ritorno del centravanti brasiliano con passaporto spagnolo all'Atletico Madrid, ma l'operazione tarda a concludersi e intanto si fanno sotto altre squadre, come il Marsiglia, il club dove lavora l'ex portiere Andoni Zubizarreta, che si è detto disposto a offrire 30 milioni per il giocatore. La cifra è stata confermata dal presidente del club francese, Jacques-Henri Eyraud. "Di questo giocatore mi piace il carattere, la passione e la predisposizione alla lotta - ha detto -. E' vero, ha una situazione contrattuale complicata, ma, se tutto si aggiusta, potremmo arrivare a offrire 30 milioni. Nulla è impossibile". (ANSA).

10:52Italiano ferito di striscio da colpo pistola a New York

(ANSA) - VENEZIA, 22 AGO - Un uomo di 57 residente a Dolo nel veneziano è rimasto ferito, di striscio, da un colpo di pistola alla spalla sinistra mentre era in vacanza a New York. L'uomo voleva visitare il museo Meucci-Garibaldi a Staten Island ma, giunto sull'isola, ha sbagliato strada. Invece di andare verso il museo si è perso nelle vie del distretto newyorkese finendo in una zona poco sicura. Qui mentre cercava informazioni per raggiungere il museo è stato raggiunto, alle spalle, da un proiettile. Subito soccorso è stato medicato e curato in ospedale. Non è grave. Indagini sono in corso da parte della polizia di New York.